Армия и оружие

Иран представил новую систему ПВО собственного производстваРИА Новости 08:15

Министерство обороны Ирана представило в воскресенье новую систему противоракетной обороны собственного производства "Хордад-15", сообщает агентство Tasnim. По данным агентства, министр обороны Ирана Амир Хатами представил систему "Хордад-15" на церемонии в Тегеране.
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Иран представил систему ПВО собственного производства

Коммерсантъ09:08

Иранские военные презентовали собственную систему ПВО

РБК11:20

Иран представил новую систему ПВО

Вести.Ru09:10

Иран получил новую систему ПВО

Взгляд.ру13:41

Иран представил новую систему ПВО своего производства

RT на русском08:45

Иран представил новую систему ПВО собственного производства

РИА Новости08:15

СМИ: Иран представил новую систему ПВО

ТАСС07:35
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:39, Ашберн
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Экс-глава Серпуховского района Шестун обвенчался в СИЗО

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Аналитики издания World Digital News составили рейтинг лучших танков мира, расположив на первом месте российский Т-14 «Армата».
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Парламент Молдавии объявил страну захваченным государством

Парламент Молдавии назвал страну "захваченным государством". Об этом говорится в декларации, которую законодательный орган принял в субботу.
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В Сочи открылся фестиваль «Кинотавр»

Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Крупнейший российский кинофестиваль проходит в Сочи с 1991 года.
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Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.
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НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии

НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии, призывает политические стороны к сдержанности и урегулированию ситуации путем диалога, заявила в воскресенье официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.
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Россиянки Дарья Трубникова и Арина Аверина заняли призовые места. Гимнасток наградили на пьедестале под гимн СССР.
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Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.
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Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Обновлено в 13:24
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В день рождения мужа Нюша опубликовала свадебное фото

Недавно певица опубликовала снимок с прогулки. На фото она и певица Ханна с детьми.
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Политика

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Санду подчеркнула, что в этом заявлении Евросоюз официально признает законное правительство Молдавии, которое большинством в 61 голос утвердил парламент страны.
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Общество

В Астрахани на земле фермера нашли золото сарматов

Фермер из Астрахани Рустам Мудаев выкапывал яму под мусор и заметил в земле старинный бронзовый горшок.
Обновлено в 15:09
Политика

Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов стать премьером в случае победы его партии "Европейская солидарность" на досрочных парламентских выборах.
Обновлено в 09:27
Экономика

Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем компании-строителя Крымского моста

Обновлено в 15:59
Происшествия

Трое сталкеров задержаны в Чернобыльской зоне

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В московских прудах утонули три человека

Второй человек скончался во время купания в Строгинском пруду на улице Исаковского, третий утонул в пруду парка Парка 850-летия Москвы.
Обновлено в 15:36
Гаджеты

Huawei Nova 5 получит врезанную в экран селфи-камеру

Судя по скриншоту, Huawei Nova 5 получит врезанную в экран селфи-камеру, которая располагается в углу экрана.
Обновлено в 12:31
Политика

Ким Чен Ына подозревают в применении казни пираньями

Обновлено в 13:56
Политика

Венецианская комиссия оценит законность роспуска парламента Молдавии

Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) рассмотрит последние события в Молдавии, в том числе роспуск парламента, и даст им правовую оценку.
Обновлено в 15:50
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
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Футбол

Сборная Англии заняла третье место в Лиге наций

Футболисты сборной Англии обыграли команду Швейцарии и заняли третье место в Лиге наций.
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Недвижимость

Квартирам не хватает покупателей

В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.
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Политика

Явка на выборах президента Казахстана достигла почти 80%

Явка избирателей на президентских выборах в Казахстане на момент закрытия всех избирательных участков на территории страны составила 77%.
Обновлено в 12:22
Политика

Премьер Молдавии отказалась подчиняться решениям Конституционного суда

Молдавские парламент и правительство были избраны законным путем и не станут подчиняться решениям Конституционного суда, заявила премьер-министр Майя Санду.
Обновлено в 13:53
Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопило

Обновлено в 12:15
Футбол

Плиев перешел в «Динамо» из «Ахмата»

Обновлено в 10:32
Общество

Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады

Обновлено в 08:25
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