Армия и оружие
Иран представил новую систему ПВО собственного производстваРИА Новости 08:15
Министерство обороны Ирана представило в воскресенье новую систему противоракетной обороны собственного производства "Хордад-15", сообщает агентство Tasnim. По данным агентства, министр обороны Ирана Амир Хатами представил систему "Хордад-15" на церемонии в Тегеране.
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