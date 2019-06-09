Армия и оружие

Иран представил новую систему ПВО собственного производстваРИА Новости 08:15

Министерство обороны Ирана представило в воскресенье новую систему противоракетной обороны собственного производства "Хордад-15", сообщает агентство Tasnim. По данным агентства, министр обороны Ирана Амир Хатами представил систему "Хордад-15" на церемонии в Тегеране.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Иранские военные презентовали собственную систему ПВО

РБК11:20

Иран представил систему противоракетной обороны собственного производства

Эхо Москвы09:33

СМИ: Иран представил новую систему ПВО

ТАСС07:35

Иран представил систему ПВО собственного производства

Коммерсантъ09:08

Иран представил новую систему ПВО своего производства

RT на русском08:45

Иран представил новую систему ПВО собственного производства

РИА Новости08:15

Иран представил новую систему ПВО

Вести.Ru09:10
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:35, Ашберн
Происшествия

В Тульской области загорелся торговый центр

Обновлено в 12:08
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено вчера в 15:28
Теннис

Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»

Обновлено в 12:29
Гаджеты

В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam

Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.
Обновлено в 10:42
Общество

PR-директор Алибасова заявил о несоответствии «Крота» ГОСТу

Маркировка средства для прочистки труб «Крот» от ООО «АМС Медиа», согласно заключению организации «Судебная экспертиза», не соответствует нормам и требованиям ГОСТа.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие

США перебросили в Польшу самолет для наступательных операций

Армия США перебросила в Польшу самолет EC-130H Compass Call, который предназначен для наступательных операций.
Обновлено в 10:48
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса

Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

В ЕС отреагировали на ситуацию в Молдавии

"Европейский союз готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закреплённым в нашем соглашении об ассоциации", — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС.
Обновлено в 11:47
Гаджеты

Новый Android отучили от автоматического подключения к сетям Wi-Fi

Если пользователь отключит активную сеть, то она будет заблокирована на сутки.
Обновлено в 12:54
Политика

Крымский мост поразил делегацию из ЕС

Делегация общественников из стран Евросоюза была впечатлена масштабами строительства Крымского моста.
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия

В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Авто

Тульский губернатор Дюмин не может позволить себе лимузин Aurus

Хотел бы приобрести лимузин Aurus проекта «Кортеж», но пока он стоит слишком дорого, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 9 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

Выброс химикатов в реку произошел на Украине

Обновлено в 08:42
Футбол

Гончаренко рассказал, стоит ли Чалову уезжать в Европу

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА, белорусский специалист Виктор Гончаренко поделился мнением о том, стоит ли нападающему Федору Чалову сейчас переходить в один из европейских чемпионатов.
Обновлено в 13:01
Происшествия

Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова со сцены «Кинотавра»

Обновлено в 13:14
Происшествия

В Лондоне горит семиэтажный дом

Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
Обновлено в 12:07
Происшествия

Голунов находился под наблюдением полиции с марта

Журналист «Медузы» Иван Голунов находился под наблюдением полиции с марта 2019 года.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Политика

Началось голосование на президентских выборах в Казахстане

В большинстве регионов Казахстана открылись избирательные участки для голосования на внеочередных выборах президента страны.
Обновлено вчера в 21:10
Политика

Захарова назвала современное отношение к деньгам «страшной проблемой»

Обновлено в 12:07
Наука

В Европе обнаружены следы еще одной средневековой эпидемии чумы

Научными сотрудниками германского Института изучения истории человечества в Йене установлен факт того, что эпидемия чумы Юстиниана, наблюдавшаяся в Византии в середине VI-го века, также была распространена и на территории всей Европы.
Обновлено 07 июня в 15:20
Спорт

ИААФ не восстановила Всероссийскую федерацию легкой атлетики

Обновлено вчера в 13:36
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина

Обновлено в 11:51
Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопило

Отмечается, что пассажиры вынуждены перемещаться по затопленным водой полам терминала.
Обновлено в 12:15
Общество

Власти Солсбери пообещали выкупить дом Скрипаля

Канингем указал, что соседи бывшего сотрудника ГРУ опасаются, что дом купят люди, которые захотят сделать деньги на истории Скрипалей и превратят его в гостиницу.
Обновлено в 12:19
Происшествия

В результате пожара в колонии в Тюмени пострадали семь человек

Обновлено в 09:46
Футбол

Плиев перешел в «Динамо» из «Ахмата»

Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин

40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Общество

С начала ЕГЭ-2019 с экзаменов удалили более 500 нарушителей

С начала основного периода Единого госэкзамена (ЕГЭ-2019) более 500 нарушителей были удалены с экзаменов за шпаргалки и использование мобильных телефонов.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес

5-летняя Лиза Галкина в ластах поплавала с братиком в бассейне

5-летние двойняшки Лиза и Гарри Галкины уверенно держатся на воде.
Обновлено в 07:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное