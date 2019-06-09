Армия и оружие
Иран представил новую систему ПВОRT на русском 18:16
Как полагают эксперты, Тегеран рассчитывает создать эшелонированную систему ПВО, чтобы противостоять возможным воздушным атакам США и Израиля. Министр обороны Ирана Амир Хатами представил вниманию общественности новый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) собственного производства Khordad-15.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:42, Ашберн
Общество
Плавучий российский «Змей Горыныч» обескуражил финских пограничников
Ранее стало известно, что древнерусская ладья «Змей Горыныч» побывала в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 18:05
Автоспорт
Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады
В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
Обновлено в 18:47
Шоу-бизнес
Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин
40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Культура
Минкульт отказался вмешиваться в ситуацию с иском против BadComedian
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что ведомство не будет вмешиваться в ситуацию с иском против блогера BadComedian.
Обновлено в 18:55
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено вчера в 07:30
Недвижимость
Квартирам не хватает покупателей
В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.
Обновлено в 10:00
Музыка
Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Экономика
Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено в 18:32
Наука
Во Франции обнаружен камень с рисунком, которому более 12 тысяч лет
Во Франции обнаружили доисторический камень, возраст которого примерно составляет 12 тысяч лет, с нанесенными на нем рисунками лошади и других животных.
Обновлено вчера в 15:50
Игры
Актер Киану Ривз назвал дату выхода игры Cyberpunk 2077
Обновлено в 19:12
Экономика
Число бедных россиян уменьшилось на 400 тысяч человек за 2018 год
Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 19:19
Политика
Ким Чен Ына подозревают в применении казни пираньями
Обновлено в 13:56
Финансы
Снижение уровня бедности в РФ спрогнозировал ВБ
Всемирный банк спрогнозировал снижение уровня бедности в России к 2021 году.
Обновлено в 18:42
Футбол
Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-Марино
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на публикацию своего одноклубника и хавбека сборной России Александра Головина, сделанную после победы российской команды над сборной Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Следов наркотиков в биологическом материале Голунова не обнаружено
«На сегодняшний день различными методами исследования химико-токсикологической лаборатории в биологических средах журналиста наркотики не обнаружены»,— сообщил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире программы «Вести недели».
Обновлено в 17:24
Шоу-бизнес
Муж Рудковской не упустил из виду снимок жены с Биланом
Олимпийский чемпион поставил «лайк» под фото Димы Билана. Всего за полчаса после публикации снимок оценили порядка 11 тысяч человек.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Полиция применила газ против демонстрантов в Гонконге
Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Гонконге. Стражи порядка применили перцовый газ и дубинки.
Обновлено в 16:56
Авто
Hyundai вывела на тесты хэтчбек Hyundai i20 нового поколения
Компания Hyundai готовит к дебюту новое поколение хэтчбека Hyundai i20 и его кросс-версии i20 Active.
Обновлено в 00:10
Футбол
Испания – Швеция: победа «красной фурии»?
В рамках группового этапа квалификации Евро-2020 10 июня сборная Испании принимает Швецию, а наши эксперты предлагают прогноз на эту дуэль.
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина
Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.
Обновлено в 11:51
Хоккей
Гуннарссон: жаль Барбашёва, но многие ребята ждут своего шанса
Защитник «Сент-Луис Блюз» Карл Гуннарссон прокомментировал дисквалификацию форварда Ивана Барбашёва, пропускающего шестой матч финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (3-2).
Обновлено в 07:09
Наука
На острове на Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс
Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.
Обновлено 07 июня в 15:46
Политика
Приходько похвалил Швейцарию за отсутствие санкций против РФ: дальновидно
Комментируя решение властей Швейцарии не вводить ограничительные меры в отношении России, первый заместитель главы аппарата равительства РФ Сергей Приходько назвал его весьма дальновидным.
Обновлено в 18:52
Происшествия
Кузен Рейеса: автомобиль подлетел вверх после удара с ограждением
Автомобиль, которым управлял футболист, вылетел с дороги и загорелся. Вместе с Рейесом в аварии погиб его 23-летний кузен.
Обновлено в 13:47
Автоспорт
Квяту было приятно обогнать Сайнса
Обновлено в 18:40
Происшествия
Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова
В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Культура
Горбачев опроверг изложенные в сериале «Чернобыль» факты
Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что не распоряжался не награждать академика Валерия Легасова, который принимал участие в расследовании причин аварии на Чернобыльской АЭС, званием Героя Социалистического труда, сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 09:48
Общество
PR-директор Алибасова заявил о несоответствии «Крота» ГОСТу
Маркировка средства для прочистки труб «Крот» от ООО «АМС Медиа», согласно заключению организации «Судебная экспертиза», не соответствует нормам и требованиям ГОСТа.
Обновлено в 10:38