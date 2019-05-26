Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападенииГазета.Ru 07:13

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Хоккей Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов Жена хоккеиста сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская заявила, что часть болельщиков национальной команды всегда обязательно хочет "облить команду грязью", когда случаются поражения.

Гаджеты Актуальный Trade-in. Samsung предлагает хорошие скидки за смартфоны Huawei Samsung решила сыграть на этом поле и предложила владельцам смартфонов Huawei возможность обменять их аппарат на новый смартфон Samsung.

Религия Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит по три храма в сутки Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.

Политика ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину понизился до исторического минимума Рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до исторического минимума с 2006 г. - 31,7%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Футбол «Зенит» установил новый рекорд РПЛ по посещаемости Петербуржцы с большим отрывом стали самой посещаемой командой российской премьер-лиги как по абсолютному количеству болельщиков, так и по средней посещаемости домашних матчей – 48 244 зрителя, что стало новым рекордом РПЛ.

Футбол Аленичев объявил о своем уходе с поста главного тренера «Енисея» Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после матча 30-го тура чемпионата России с «Зенитом» сообщил, что покидает красноярскую команду.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери Российский певец Сергей Лазарев отреагировал на информацию о рождении у него дочери. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Экономика Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".

Армия и оружие Замаскированный под Су-57 истребитель США показали на видео Появилось видео первого полета истребителя ВВС США F-16 в "пиксельной" голубой окраске, характерной для российского самолета пятого поколения Су-57.

Общество Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которая «делает Киев Киевом».

Политика Решение трибунала ООН по морякам власти Украины назвали «победой» "Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ относительно решения Международного трибунала по морскому праву и поймете масштаб нашей сегодняшней победы", - обратил внимание он.

Происшествия В Перу произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.

Происшествия В Саратове в ДТП со «скорой» пострадали четыре человека В Саратове в результате столкновения машины скорой помощи и легкового автомобиля пострадали четыре человека.

Политика Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.

Финансы Официальный курс евро на пятницу снизился до 71,84 рубля Официальный курс евро на пятницу снизился на 0,58 копейки — до 71,8369 рубля, курс доллара увеличился на 7,57 копейки — до 64,4913 рубля, следует из данных Банка России.

Происшествия В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.

Шоу-бизнес Пригожин заподозрил Киркорова в ревности к Валерии Якобы Пригожин мог бы в любой момент снять похожий клип со своей женой Валерий, тем самым добиться для нее успеха и в то же время опорочить ее честь.

Армия и оружие Генсек НАТО заявил о возможности спасти ДРСМД Как передавало ИА REGNUM, в феврале 2019 г. глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.