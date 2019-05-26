Политика
Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападенииГазета.Ru 07:13
Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
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Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Происшествия
В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони
Обновлено в 13:20
Происшествия
В Польше сгорел автобус, который вёз украинских туристов
Автобус, который ехал из Киева в Прагу, полностью сгорел на автостраде А4 в Польше.
Обновлено в 13:13
Футбол
Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада
Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Технологии
Ноутбук с шестью опаснейшими вирусами выставили на аукцион
Обновлено в 12:40
Общество
В Петербурге барабанщики установили рекорд по исполнению крещендо
В Петербурге на Невском проспекте был побит мировой рекорд по массовому исполнению крещендо.
Обновлено в 12:42
Космос
Огненные шары осветили небо над Австралией
Относительно огненных шаров на этой неделе над Южной Австралией, NASA говорит, что по размерам шары были как небольшой автомобиль.
Обновлено вчера в 02:49
Политика
Совет Коломойского объявить на Украине дефолт оценил эксперт
Политолог Ростислава Ищенко прокомментировал высказывание украинского олигарха Игоря Коломойского, который посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить дефолт по внешним долгам Украины, передает сайт kp.ru.
Обновлено в 13:18
Экономика
В Петербурге предложили снизить тарифы на отопление и газ
В Петербурге с 1 июля планируют снизить тарифы на отопление.
Обновлено вчера в 07:52
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Происшествия
СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО
Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
Обновлено в 11:19
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
Обновлено в 11:22
Политика
Консерваторы побеждают в Германии на выборах в Европарламент
Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) побеждает в Германии на выборах в Европарламент.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие
В США показали полет замаскированного под Су-57 истребителя
Пресс-служба авиабазы Неллис ВВС США опубликовала в Facebook видео, на котором запечатлен полет истребителя F-16 с «пиксельным» камуфляжем, имитирующим окраску российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Швеции около 100 тысяч кур погибли в результате пожара
Около 100 тысяч кур погибли в воскресенье в результате пожара в шведском городе Линчёпинг, сообщает издание Expressen.
Обновлено в 13:18
Гаджеты
Представлен восьмиядерный процессор Intel Core i9-9900KS
Компания Intel пополнила ассортимент процессоров моделью Core i9-9900KS.
Обновлено в 12:42
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено 24 мая в 14:59
Политика
Шипулин одержал победу на праймериз по довыборам в Госдуму
Обновлено в 13:45
Гаджеты
Недавно анонсированный смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь
Анонсированный всего три месяца назад смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь.
Обновлено в 03:47
Футбол
«Зенит» установил новый рекорд в РПЛ по посещаемости матчей
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой
Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено вчера в 13:13
Политика
Чемпион мира высказался об отношениях России и Украины
Чемпион мира по биатлону, украинец Дмитрий Пидручный высказался об отношениях России и Украины, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:34
Хоккей
«Это не болельщики, им лишь бы оскорбить». Овечкин ответил критикам
Нападающего сборной России Александра Овечкина после победы над чешскими хоккеистами по буллитам в матче за 3-е место на ЧМ-2019 спросили, что он может ответить болельщикам, которые говорят, что вместо него лучше вызывать молодых игроков, так как он уже выжат после сезона НХЛ.
Обновлено в 13:13
Гаджеты
Названы полные характеристики новейшего смартфона Redmi K20 Pro
Технические характеристики новейшего смартфона Redmi K20 Pro были опубликованы в Сети.
Обновлено в 03:19
Происшествия
В жилом доме в Германии произошел взрыв
Обновлено в 07:16
Хоккей
Илья Ковальчук: «Не дождетесь моего ухода из сборной»
Россия – Чехия – 3:2 Б Интервью капитана сборной России после матча с Чехией Илья Ковальчук заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной России по хоккею.
Обновлено в 13:35