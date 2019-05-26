Политика
Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападенииГазета.Ru 07:13
Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:22, Ашберн
Хоккей
Россия и Чехия сегодня сыграют за третье место
Сегодня на Чемпионате мира по хоккею сборные России и Чехия проведут матч за третье место.
Обновлено вчера в 23:32
Футбол
Определился соперник «Томи» в матчах за выход в РПЛ
Напомним, томская команда за тур до конца первенства ФНЛ обеспечила себе итоговое третье место, которое дает право сыграть в стыковых матчах за место в Российской Премьер-Лиге.
Обновлено в 09:08
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним долгам.
Обновлено в 08:13
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено вчера в 10:36
Автоспорт
15 минут до старта: Комментарий Андреаса Зайдля
Руководитель команды McLaren Андреас Зайдль, говоря о задачах на предстоящую гонку в Монако, надеется, что Карлосу Сайнсу и Ландо Норрису удастся отыграть пару позиций.
Обновлено в 09:09
Происшествия
В Саратове четыре человека пострадали в ДТП со скорой
Машина скорой помощи и легковой автомобиль столкнулись в воскресенье в центре Саратова, пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
Обновлено в 09:04
Политика
Адвокат украинских моряков прокомментировал решение трибунала ООН
Ранее News.ru писал, что Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено вчера в 08:16
Футбол
Зенит — Енисей 4:1
На петербургской "Газпром Арене" продолжается матч 30-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Енисеем".
Обновлено в 08:29
Наука
Рак мочевого пузыря научились выявлять на самой ранней стадии
Обновлено в 03:40
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.
Обновлено вчера в 14:08
Футбол
«Урал» победил «Анжи» в заключительном туре РПЛ
Екатеринбургский «Урал» обыграл махачкалинский «Анжи» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:05
Происшествия
На Эвересте при спуске погибли два альпиниста
Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено 24 мая в 04:19
Футбол
«Спартак» проиграл «Оренбургу» и занял пятое место в чемпионате России
Оренбург на своем поле принимал Спартак. Матч закончился победой хозяев со счетом 2:0.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Российский заключенный умер в реанимации после пыток
Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Более 600 человек эвакуировали из-за взрыва в доме в Германии
На месте ЧП экстренные службы обнаружили потенциально опасные химикаты, из-за чего пришлось эвакуировать не менее 650 человек, проживающих в округе, пишет Bild.
Обновлено в 08:15
Политика
Правозащитники обвинили НТВ в преследовании оппозиции
Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что телеканал НТВ очерняет деятельность оппозиционных активистов и вторгается в их частную жизнь.
Обновлено в 09:16
Гаджеты
Шестиядерный Ryzen 3000 начального уровня оказался быстрее Ryzen 7 2700X в Geekbench
Иными словами, микроархитектура Zen 2 способна поднять производительность семейства процессоров Ryzen на заметно более высокий уровень даже без увеличения числа вычислительных ядер, а лишь за счёт роста показателя IPC (числа исполняемых за такт инструкций).
Обновлено в 02:39
Политика
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие
Иран пригрозил отправить американские корабли на морское дно
Тегеран пригрозил отправить американские военные корабли «на морское дно» при помощи секретного оружия.
Обновлено вчера в 22:12
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов станут ведущими романтического шоу
По сообщениям СМИ, осенью на телеканале ТНТ выходит шоу «План Б», ведущими которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
Обновлено в 00:14
Шоу-бизнес
Беременная дочь Дмитрия Хворостовского вышла замуж
Старшая дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака с балериной Светланой Ивановой сыграла свадьбу.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Украинский снайпер признался, что первым открыл огонь в Донецком аэропорту
Обновлено в 04:40
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Политика
СМИ: британская королевская семья устроит прием Трампу без участия Меган Маркл
Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не примет участия в программе государственного визита в Великобританию президента США Дональда Трампа, который состоится 3-5 июня по приглашению королевы Елизаветы II.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие
Сирийская армия отбила город в провинции Хама
Обновлено в 08:34
Кино
Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»
«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.
Обновлено вчера в 14:55
Армия и оружие
Опубликованы имена 8 украинских военнослужащих, попавших в плен в ДНР
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ
Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
Обновлено вчера в 15:20
Спорт
Загитова назвала Плющенко и Ханю королями фигурного катания
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
Замаскированный под Су-57 истребитель США показали на видео
Появилось видео первого полета истребителя ВВС США F-16 в "пиксельной" голубой окраске, характерной для российского самолета пятого поколения Су-57.
Обновлено в 06:14