Политика
Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападенииГазета.Ru 07:13
Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
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