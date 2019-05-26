Политика
Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападенииГазета.Ru 07:13
Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
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Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Футбол
ЦСКА — Крылья Советов 6:0
Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и саратовских "Крыльев Советов" на матч 30-го тура Российской премьер-лиги, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:27
Политика
Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
"Национальное объединение", партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, одерживает победу на выборах в Европарламент, которые в это воскресенье прошли во Франции.
Обновлено в 14:48
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
Обновлено в 11:22
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Политика
Зеленский призвал не наказывать протестовавших против него граждан
Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы не принимать меры против участника несанкционированного митинга за импичмент главы государства.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская и Шаляпин пожаловались на отмену второго концерта
Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин не смогли провести уже второй концерт.
Обновлено в 13:40
Здоровье
Исследователи рассказали, чью кровь предпочитают пить комары
Ученые выяснили, кровь каких людей комары предпочитают пить.
Обновлено в 05:09
Хоккей
Сборная России уступила Финляндии в полуфинале ЧМ-2019
Обновлено вчера в 11:28
Политика
Коломойский призвал объявить дефолт на Украине
Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.
Обновлено в 08:02
Финансы
Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара
Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено в 12:27
Политика
Морской трибунал требует от России освободить украинских моряков
Международный трибунал по морскому праву выдвинул требование к России освободить украинских военных моряков и корабли, которые были задержаны в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 08:47
Хоккей
Илья Ковальчук: Не дождетесь, чтобы я ушел
В матче за "бронзу" с Чехией, завершившемся победой в серии буллитов (3:2), Ковальчук забил свой "хоккеийный пенальти".
Обновлено в 15:10
Наука
Оригами-структура превратила сжатие в распространяющееся растяжение
Эксперименты показали, что после удара по крайнему сегменту сначала в первых нескольких сегментах происходит интенсивная сжимающая деформация, однако затем на этом же крае формируется одиночная волна интенсивного растяжения, которая «обгоняет» сжатие и распространяется до другого края с небольшим затуханием, тогда как сжатие затухает практически полностью в первых нескольких сегментах.
Обновлено вчера в 04:02
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено в 13:59
Политика
Россия учла историю в ситуации с трибуналом в Гамбурге
Решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге касательно задержанных Россией моряков и судов ВМСУ является предварительной мерой, а не окончательным решением.
Обновлено в 10:43
Происшествия
В Москве на стройке нашли 25 снарядов времен войны
Сразу 25 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны обезвредили и вывезли для последующей утилизации со строительной площадки на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:21
Здоровье
Роман Старовойт встретился со студентами КГМУ
Врио губернатора Роман Старовойт встретился со студентами Курского государственного медицинского университета.
Обновлено в 06:49
Хоккей
Илья Воробьев не ответил на вопрос о дальнейшей работе в сборной
Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча за 3-е место против сборной Чехии (3:2 Б), а также оценил выступление россиян на завершившемся для них чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 15:21
Футбол
Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека
В американском штате Оклахома в городе Эль-Рено во время торнадо погибли по меньшей мере два человека. Об этом информирует The Oklahoman.
Обновлено в 07:56
Космос
Сквозь пространство и время. На чём и когда мы полетим к звёздам
Обновлено вчера в 10:01
Футбол
Семак: «Контракт Ивановича с „Зенитом“ продлен автоматически»
По словам Семака, новые контракты предложены защитнику Юрию Жиркову и голкиперу Михаилу Кержакову, а соглашение защитника Бранислава Ивановича было продлено автоматически.
Обновлено в 09:14
Наука
Физики собрали рекордно большой узор из 111 атомов рубидия в оптической ловушке
Физики из Германии построили бездефектную фигуру из 111 атомов рубидия, пойманных в оптическую ловушку.
Обновлено 24 мая в 05:29
Политика
В Европарламенте дали прогноз по распределению мест по итогам выборов
Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, явка на выборы в Европарламент по всем 27 странам Европейского союза составляет 51%.
Обновлено в 15:21
Гаджеты
Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10
Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.
Обновлено в 15:19