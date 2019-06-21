Армия и оружие
Иран пощадил американский военный самолетLenta.ru 07:59
Иран мог сбить американский разведывательный самолет, летевший рядом со сбитым в четверг беспилотником, но не стал этого делать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Фарс.
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с чего всё началось
Sections of the #US military drone were found in Iran's territorial waters where it was shot down by the country's Air Defense System pic.twitter.com/jRSlxrjuzoВести.Ru08:20
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 09:15, Вашингтон
Политика
Дело журналиста Ивана Голунова стало следствием войны силовиков
Напомним, журналиста "Медузы" Ивана Голунова обвинили в сбыте наркотиков, затем обвинения сняли. Выяснилось, что наркотики ему подбросили.
Обновлено в 08:03
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Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек
Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 08:30
Гаджеты
Смартфоны Huawei Nova 5 и Nova 5 Pro представлены официально
Компания Huawei представила смартфоны Nova 5 и Nova 5 Pro, которые отличаются платформами и объемами встроенной памяти.
Обновлено в 07:55
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В ФСБ рассказали о росте числа украинских туристов в Крыму
Поток украинских туристов в Крым увеличился в два раза, за сутки через границу проходят 11 тыс. человек, сообщили 21 июня в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ.
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Происшествия
Не менее 10 человек погибли во время взрыва мечети в Багдаде
В столице Ирака Багдаде произошел взрыв. Погибли не менее 10 человек, сообщает портал Baghdad Today.
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Политика
Спикер парламента Грузии ушел в отставку
Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
Обновлено в 07:30
Авто
УАЗ подготовил замену «Буханке»
Грузопассажирская версия УАЗ «Профи» заменит на рынке устаревшую «Буханку», которая выпускается уже более 60 лет .
Обновлено в 05:18
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Подмосковье
Один человек погиб и еще двое пострадали в результате пожара в жилой многоэтажке в подмосковном Лосино-Петровском.
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Происшествия
Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья
Обновлено в 08:30
Политика
Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину
1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.
Обновлено в 08:32
Политика
Депутат Рады допустил, что Крым был «продан»
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».
Обновлено вчера в 21:54
Политика
Трамп предупредил Иран об ударе
По словам источников, Трамп потребовал от Ирана начать переговоры. Иран в свою очередь предупредил США о последствиях удара по государству.
Обновлено в 06:08
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
Обновлено в 03:58
Экономика
Ford продаст заводы в России на торгах
Обновлено в 07:20
Здоровье
Малышева попросила ГД внести анастезию при колоноскопии в ОМС
По словам Малышевой, сегодня процедуры делаются амбулаторно, пациента не нужно класть в больницу Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева обратилась к депутатам Госдумы с предложением о включении в программу ОМС обезболивания при проведении процедур гастро - и колоноскопии, сообщает АГН Москва.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Защита Захарченко подала десять жалоб в ЕСПЧ
Адвокат Валерия Тунникова, представляющая интересы бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД экс-полковника Дмитрия Захарченко, заявила, что в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) было подано десять жалоб в связи с делом её клиента.
Обновлено в 09:02
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Здоровье
Диетолог дала рекомендации по правильному питанию
Дневной рацион жителя мегаполиса должен наполовину состоять из овощей, фруктов и ягод, поскольку высокий темп жизни большого города требует от горожан ответственного отношения к своему рациону питания.
Обновлено в 08:32
Политика
Мэр Харькова утвердил решение Горсовета вернуть проспекту имя Жукова
Мэр Харькова Геннадий Кернес не побоялся мощного противодействия и угроз из Киева и подписал решение депутатов Харьковского горсовета о переименовании проспекта генерала Григоренко и возвращении ему прежнего имени – маршала Георгия Жукова.
Обновлено в 07:15
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В Красноярском крае завуч сняла отпечатки пальцев у второклассников
Директор школы утверждает, что технически дактилоскопирования не производилось: «Красящего материала не было, а завуч показывала детям кисточку и лист бумаги и говорила, что они волшебные – покажут того, кто украл деньги».
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Биткойн подорожал до $9800 и вновь обновил годовой максимум
Ралли биткойна продолжается - в ходе торгов в пятницу стоимость криптовалюты превысила $9800 впервые более чем за год.
Обновлено в 08:20
Гаджеты
Intel готовит снижение цен на настольные процессоры
Исторически Intel всегда предлагала свои процессоры по более высоким ценам, а на появление процессоров AMD, предлагающих более выгодное сочетание цены и производительности, отвечала не уценкой, а улучшением характеристик своих продуктов.
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Гаджеты
Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов
Обновлено в 05:27
Политика
Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Грузии и Персидском заливе
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:02
Футбол
«Челси» объявил о возвращении Чеха
Бывший голкипер Челси Петр Чех вернулся в клуб на должность технического и футбольного консультанта, сообщает официальный сайт синих.
Обновлено в 07:53
Хоккей
Серебряный призёр Олимпиады Брукс Мацек стал игроком «Автомобилиста»
Мацек является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в составе сборной Германии.
Обновлено в 05:42
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Канал имени Москвы дал новую течь
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Обновлено вчера в 19:20
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Обновлено в 03:30
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Сокольническую линию метро продлят до Потапова к 2023 году
Обновлено в 03:54