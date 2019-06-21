Иран пощадил американский военный самолетLenta.ru 07:59

с чего всё началось

Иран мог сбить американский разведывательный самолет, летевший рядом со сбитым в четверг беспилотником, но не стал этого делать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Фарс.

Политика Дело журналиста Ивана Голунова стало следствием войны силовиков Напомним, журналиста "Медузы" Ивана Голунова обвинили в сбыте наркотиков, затем обвинения сняли. Выяснилось, что наркотики ему подбросили.

Происшествия Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.

Гаджеты Смартфоны Huawei Nova 5 и Nova 5 Pro представлены официально Компания Huawei представила смартфоны Nova 5 и Nova 5 Pro, которые отличаются платформами и объемами встроенной памяти.

Путешествия В ФСБ рассказали о росте числа украинских туристов в Крыму Поток украинских туристов в Крым увеличился в два раза, за сутки через границу проходят 11 тыс. человек, сообщили 21 июня в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ.

Происшествия Не менее 10 человек погибли во время взрыва мечети в Багдаде В столице Ирака Багдаде произошел взрыв. Погибли не менее 10 человек, сообщает портал Baghdad Today.

Политика Спикер парламента Грузии ушел в отставку Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.

Авто УАЗ подготовил замену «Буханке» Грузопассажирская версия УАЗ «Профи» заменит на рынке устаревшую «Буханку», которая выпускается уже более 60 лет .

Происшествия Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Подмосковье Один человек погиб и еще двое пострадали в результате пожара в жилой многоэтажке в подмосковном Лосино-Петровском.

Политика Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину 1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.

Политика Депутат Рады допустил, что Крым был «продан» Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».

Политика Трамп предупредил Иран об ударе По словам источников, Трамп потребовал от Ирана начать переговоры. Иран в свою очередь предупредил США о последствиях удара по государству.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.

Здоровье Малышева попросила ГД внести анастезию при колоноскопии в ОМС По словам Малышевой, сегодня процедуры делаются амбулаторно, пациента не нужно класть в больницу Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева обратилась к депутатам Госдумы с предложением о включении в программу ОМС обезболивания при проведении процедур гастро - и колоноскопии, сообщает АГН Москва.

Происшествия Защита Захарченко подала десять жалоб в ЕСПЧ Адвокат Валерия Тунникова, представляющая интересы бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД экс-полковника Дмитрия Захарченко, заявила, что в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) было подано десять жалоб в связи с делом её клиента.

Здоровье Диетолог дала рекомендации по правильному питанию Дневной рацион жителя мегаполиса должен наполовину состоять из овощей, фруктов и ягод, поскольку высокий темп жизни большого города требует от горожан ответственного отношения к своему рациону питания.

Политика Мэр Харькова утвердил решение Горсовета вернуть проспекту имя Жукова Мэр Харькова Геннадий Кернес не побоялся мощного противодействия и угроз из Киева и подписал решение депутатов Харьковского горсовета о переименовании проспекта генерала Григоренко и возвращении ему прежнего имени – маршала Георгия Жукова.

Происшествия В Красноярском крае завуч сняла отпечатки пальцев у второклассников Директор школы утверждает, что технически дактилоскопирования не производилось: «Красящего материала не было, а завуч показывала детям кисточку и лист бумаги и говорила, что они волшебные – покажут того, кто украл деньги».

Экономика Биткойн подорожал до $9800 и вновь обновил годовой максимум Ралли биткойна продолжается - в ходе торгов в пятницу стоимость криптовалюты превысила $9800 впервые более чем за год.

Гаджеты Intel готовит снижение цен на настольные процессоры Исторически Intel всегда предлагала свои процессоры по более высоким ценам, а на появление процессоров AMD, предлагающих более выгодное сочетание цены и производительности, отвечала не уценкой, а улучшением характеристик своих продуктов.

Политика Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Грузии и Персидском заливе Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

Футбол «Челси» объявил о возвращении Чеха Бывший голкипер Челси Петр Чех вернулся в клуб на должность технического и футбольного консультанта, сообщает официальный сайт синих.

Хоккей Серебряный призёр Олимпиады Брукс Мацек стал игроком «Автомобилиста» Мацек является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в составе сборной Германии.

Общество Канал имени Москвы дал новую течь Заполнять водой аварийный участок собирались 3 июня, говорил он, добавляя, что пока он будет заполнен только на 4,3 м из стандартных 7,3 м. После завершения навигации планировалось сбросить воду, осмотреть всю дамбу и вести работы в межнавигационный период, уточнял Герман Елянюшкин.