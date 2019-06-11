Армия и оружие
Иран пощадил американский военный самолетLenta.ru 07:59
Иран мог сбить американский разведывательный самолет, летевший рядом со сбитым в четверг беспилотником, но не стал этого делать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Фарс.
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Авто
На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray
Обновлено в 06:09
Политика
На холмах Грузии лежит ночной мятеж
Протестующие в Тбилиси потребовали отставки тех, кто пустил российских депутатов в парламент В Грузии вспыхнули многотысячные протесты из-за визита в страну российских депутатов, которые приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено вчера в 16:51
Общество
21 июня Солнце опишет самую большую дугу на небе
Отмечается, что в течение суток 21 июня Солнце опишет самую большую дугу на небе.
Обновлено в 08:14
Политика
Глава МВД Грузии заявил, что уйдет в отставку, «когда это будет нужно»
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявляет, что он уйдет в отставку тогда, когда это будет нужно.
Обновлено в 10:22
Автоспорт
Стюарды не стали наказывать Хэмилтона за инцидент с Ферстаппеном
Стюарды Гран-при Франции рассмотрели обстоятельства инцидента с участием Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.
Обновлено в 11:58
Политика
Коломойский согласился покрасить ларек в Донбассе
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что в рамках восстановления инфраструктуры Донбасса может покрасить ларек или два ларька.
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Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов попросил у Путина здание под театр
Обновлено в 09:11
Хоккей
ЦСКА перешел на финский размер площадки
ЦСКА стал очередным клубом КХЛ, который внес изменения в размер площадки на домашней арене.
Обновлено в 11:39
Общество
Роскомнадзор «послал» пользователя Twitter
Роскомнадзор через свой официальный Twitter ответил журналисту из Екатеринбурга Дмитрию Колезеву, который иронично отреагировал на рекомендации ведомства по маскировке нецензурной брани в СМИ.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Ингушетии СК завел дело после взрыва около дома следователя
Следственный комитет завел уголовное дело после покушения на следователя по особо важным делам по Сунженскому району ингушского управления СК.
Обновлено в 11:30
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Спорт
Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов
Обновлено вчера в 13:42
Шоу-бизнес
Бузова вышла к школьникам без штанов в Кремле
«В Кремль без штанов», — посетовал другой. Впрочем, было много и тех, кто выступил в защиту певицы.
Обновлено в 05:20
Политика
Лукашенко назвал Кадырова братом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил орден Дружбы народов главе Чечни Рамзану Кадырову и назвал его своим братом.
Обновлено в 06:39
Здоровье
Медики рассказали, как определить рак легких по ногтям и пальцам
Британские медики рассказали, что пальцы ног и рук могут свидетельствовать о развитии рака легких.
Обновлено вчера в 18:43
Общество
В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей
Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:26
Политика
Тимошенко обвинила Гройсмана в бесплатной приватизации ГТС Украины
«Пятый президент Украины Петр Порошенко при содействии премьер-министра Владимира Гройсмана провели аферу по лишению Украины газотранспортной системы».
Обновлено в 10:20
Политика
Министр Колокольцев участвовал в опросе оперативников из дела Голунова
Глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев лично опросил оперативников, которые участвовали в задержании спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова, и их руководителей.
Обновлено в 11:08
Футбол
ЦСКА может арендовать 22-летнего хорватского защитника с правом выкупа
Московский ЦСКА договорился с хорватским футбольным клубом "Славен Белупо" об аренде центрального защитника Звонимира Шарлии с последующим правом выкупа, сообщает epodravina.hr со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 10:38
Экономика
Курс биткойна обновил годовой максимум
Курс биткойна обновил новый максимум – во время торгов в пятницу, 21 июня, стоимость криптовалюты превысила $9800 впервые за год.
Обновлено в 09:02
Политика
Россия и Хорватия договорились об облегченном визовом режиме
Россия и Хорватия подписали соглашение о праве на безвизовый въезд для экипажей самолетов и кораблей, спасателей и владельцев служебных паспортов.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Суд арестовал главу Пушкинского района
Глава Пушкинского района Московской области Евгений Жирков арестован по обвинению в крупной взятке передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:15
Культура
Мединский заявил об отсутствии внешней цензуры в российской культуре
Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что в российской культуре нет внешней цензуры, есть только та, что "у каждого внутри".
Обновлено в 10:36
Происшествия
В Подмосковье лесной пожар распространился на площадь в 80 га
В Луховицком округе Московской области в болотистом труднодоступном месте лесной пожар распространился на территорию в 80 га.
Обновлено в 06:54
Гаджеты
Компания Huawei представила свой новый процессор Kirin 810
Что касается производительности, то по заявлению компании SoC Kirin 810 на 162% мощнее Kirin 710 и на 13% производительнее Snapdragon 730.
Обновлено в 11:41
Политика
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44