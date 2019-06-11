Армия и оружие

Иран пощадил американский военный самолетLenta.ru 07:59

Иран мог сбить американский разведывательный самолет, летевший рядом со сбитым в четверг беспилотником, но не стал этого делать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Фарс.
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Иран объяснил, почему не стал сбивать самолет-нарушитель из США

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ВКС Ирана: рядом со сбитым беспилотником США летел американский самолет-разведчик

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Иран пощадил американский военный самолет

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Иран сообщил об отказе сбивать сопровождавший дрон самолет-разведчик США

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Иран заявил, что мог сбить еще и разведывательный самолет США, но не стал

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КСИР: Иран принял решение не сбивать летевший за БПЛА самолёт США

RT на русском08:03

Иран не стал сбивать летевший рядом с беспилотником американский самолет

РИА Новости08:44
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 12:12, Вашингтон
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На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray

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Следственный комитет завел уголовное дело после покушения на следователя по особо важным делам по Сунженскому району ингушского управления СК.
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Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что в российской культуре нет внешней цензуры, есть только та, что "у каждого внутри".
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