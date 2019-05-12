Армия и оружие

Иран пообещал серьезный ответ на любые силовые действия СШАРИА Новости 09:56

Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.
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В Иране назвали авианосец США мишенью

Взгляд.ру14:12

Иран пригрозил США «ударом в голову» в ответ на агрессию

Газета.Ru13:54

Иран пообещал серьезный ответ на любые силовые действия США

РИА Новости09:56

Иран пригрозил «ударом в голову» в случае силового шага США

RT на русском10:37

Высокопоставленный военный Ирана пригрозил США «ударом в голову»

Коммерсантъ10:25

Иран пригрозил США «ударом в голову» из-за авианосца в Персидском заливе

РБК12:48

Командующий КСИР угрожает нанести США «удар в голову» в ответ на силовой шаг против Ирана

ТАСС07:43
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:25, Ашберн

Тегеран больше не боится американских авианосцев

Вести.UZ11:47
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:25, Ашберн
Общество

Владимир Зеленский в честь Дня матери опубликовал архивный снимок

Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

Меган Маркл опубликовала новое фото новорожденного сына

12 мая на официальной странице герцога и герцогини Сассекских появился снимок, приуроченный к празднованию Дня матери.
Обновлено в 10:32
Футбол

Зенит — ЦСКА 3:1

Санкт-петербургский "Зенит" одержал волевую победу над московским ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:55
Музыка

«Евровидение-2019» началось в Израиле

Отмечается, что светские мероприятия "Евровидения" начались за два дня до основной конкурсной части, которая пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом

Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие

Объяснено попадание С-300 в США

Обновлено в 14:03
Общество

Власти Сицилии предлагают россиянам купить дом за 1 евро

Мэр Муссомели Джузеппе Катания предложил гражданам России за один евро купить любой заброшенный дом в историческом центре сицилийской провинции Кальтаниссетта.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Украинские военные отработали захват судов в открытом море

Украинские военные в рамках учений отработали захват судов в открытом море воздушным и водным путями.
Обновлено в 09:28
Политика

Путин проведет серию военных совещаний в новом формате

Обновлено в 12:54
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Происшествия

В Буркина-Фасо при атаке на церковь погибли шесть человек

Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Сын Плющенко и Рудковской не пойдет в школу

В апреле вокруг сына Плющенко и Рудковской разгорелся скандал.
Обновлено в 12:58
Футбол

Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев

Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.
Обновлено в 13:12
Здоровье

Столичные врачи помогли на дому около шести миллионам пациентов за год

Отделения вызова врача на дом появились во всех столичных поликлиниках в 2016 году.
Обновлено в 03:11
Гаджеты

Смартфон с подэкранной камерой может появиться в 2019 году

Обновлено в 07:36
Общество

В Нижнем Новгороде оштрафовали продавца георгиевских лент со свастикой

Обновлено в 11:56
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:54
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова побрилась налысо

12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено в 13:00
Политика

Лукашенко рассказал об убытках Белоруссии из-за загрязненной нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об убытках страны из-за постановленной по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти.
Обновлено вчера в 12:13
Политика

На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры

Обновлено в 09:07
Происшествия

Спасатели вытащили из Верхнего Царицынского пруда пьяного мужчину

Спасатели достали из воды пьяного мужчину, пытавшегося переплыть Верхний Царицынский пруд.
Обновлено в 13:47
Футбол

Болельщики «Зенита» попросили Семака дать шанс Луке Джорджевичу

На матче сине-бело-голубых против ЦСКА болельщики «Зенита» развернули баннер с призывом дать шанс нападающему зенитовцу Луке Джорджевичу.
Обновлено в 14:59
Музыка

Сергей Лазарев пригрозил закрыть социальные сети после Евровидения

Певец Сергей Лазарев в интервью Регине Тодоренко заявил, что после музыкального конкурса Евровидение он намерен закрыть свои личные аккаунты во всех социальных сетей.
Обновлено в 01:35
Футбол

Кокорин отказался отбывать срок в СИЗО

Обновлено в 04:16
Общество

В Москве прошел мотопробег в память Сергея Доренко

В Москве в воскресенье, 12 мая, прошел мотопробег в память о погибшем 9 мая российском журналисте Сергее Доренко, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 10:38
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Автоспорт

Даниил Квят: Команда не подготовила шины к пит-стопу

Обновлено в 13:58
Происшествия

Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ

Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись атаке вандалов в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Emirates News Agency со ссылкой на заявление МИД страны.
Обновлено в 14:40
Хоккей

Россия разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею

Матч, прошедший в Братиславе, завершился со счетом 5:0. Шайбы забросили: Евгений Дадонов (13, 41), Никита Кучеров (35), Иван Телегин (35), Илья Ковальчук (44).
Обновлено в 08:21
Футбол

Евсеев о Фернандо: люди из Бразилии начинают что-то говорить русским

Почему-то люди из Бразилии начинают рассказывать русским людям.
Обновлено в 12:12
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