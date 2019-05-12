Армия и оружие

Иран пообещал серьезный ответ на любые силовые действия СШАРИА Новости 09:56

Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.
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Зачем Трамп играет с Ираном в «хорошего полицейского»

News.ru12:40

Иран пригрозил Штатам «ударом в голову»

Вести.Ru08:18

Высокопоставленный военный Ирана пригрозил США «ударом в голову»

Коммерсантъ10:25

«Удар в голову»: Иран пригрозил США

Газета.Ru10:22

Иран пообещал серьезный ответ на любые силовые действия США

РИА Новости09:56

Иран пригрозил «ударом в голову» в случае силового шага США

RT на русском10:37

Командующий КСИР угрожает нанести США «удар в голову» в ответ на силовой шаг против Ирана

ТАСС07:43
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Тегеран больше не боится американских авианосцев

Вести.UZ11:47
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Экономика

Стоимость российской пшеницы достигла минимума

Стоимость российской пшеницы достигла минимума Снижение спроса на российскую пшеницу продолжает сказываться на ее ценах.
Обновлено в 11:09
Политика

Путин проведет серию совещаний по военной тематике в новом формате

Обновлено в 12:49
Финансы

Курс биткойна превысил $7500 впервые за девять месяцев

Курс биткойна достиг максимума с августа 2018 года.
Обновлено в 12:27
Политика

Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
Происшествия

В ОАЭ четыре корабля подверглись вандализму в районе Фуджейры

"Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись утром актам вандализма рядом с территориальными водами ОАЭ у восточного берега рядом с эмиратом Фуджейра", - цитирует госагентство WAM заявление МИД страны.
Обновлено в 12:28
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Футбол

«Спартак» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес

Ксения Собчак воссоединилась с сыном после долгой разлуки

Собчак не скрывает своей радости от воссоединения с наследником – по ее словам, неделя разлуки была длиною в год.
Обновлено в 11:13
Общество

В Москве прошел мотопробег в память Сергея Доренко

В Москве в воскресенье, 12 мая, прошел мотопробег в память о погибшем 9 мая российском журналисте Сергее Доренко, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 10:38
Происшествия

Бывший тренер «Анжи» пережил клиническую смерть

Бывший тренер футбольного клуба «Анжи» Рафаэль Сафаров пережил клиническую смерть.
Обновлено в 13:00
Хоккей

Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах

Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено в 01:44
Происшествия

В Крыму приостановили подъем парохода с картинами Айвазовского

В Крыму приостановили подъем парохода "Генерал Коцебу", на котором могут находиться картины Ивана Айвазовского.
Обновлено вчера в 06:32
Политика

В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Футбол

Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев

Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.
Обновлено в 13:12
Хоккей

Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира

В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
Происшествия

В Буркина-Фасо неизвестные атаковали церковь

Обновлено в 11:10
Космос

Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой

Солнце, как заявляют ученые, с каждым днем все больше раскаляется.
Обновлено вчера в 22:11
Авто

В России автомобиль Bentley превратили в танк

Техника совершила первый выезд (видео ниже) и продемонстрировала массу «детских болезней», однако энтузиазм мастеров и успешный опыт реализации аналогичных проектов оставляют надежду на то, что рано или поздно «Ультратанк» будет закончен.
Обновлено вчера в 04:08
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

В воскресенье, 12 мая, в России вступили в силу поправки, упрощающие порядок оформления пособий на первого и второго ребёнка.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Во Франции бык атаковал зрителей перед началом корриды

Шесть человек, среди которых двое жандармов, пострадали на юге Франции в результате нападения быка перед началом корриды.
Обновлено в 11:14
Кино

В декабре выйдет документальный фильм о Михаэле Шумахере

Документальный фильм о жизни легендарного гонщика Михаэля Шумахера увидит свет в декабре этого года.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом

Дочь известной журналистки Ирины Хакамады, которая родилась с синдромом Дауна, рассталась с бойфрендом.
Обновлено в 10:00
Общество

В МВД по Мордовии объяснили одинаковые портреты на «Бессмертном полку»

Обновлено в 12:43
Политика

В Литве завершилось голосование на выборах президента

Голосование на выборах президента Литвы завершилось, в 20:00 закрылись около двух тысяч избирательных участков, на которых 2,472 млн обладающих правом голоса граждан могли сделать свой выбор в пользу одного из девяти кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 13:21
Происшествия

В Татарстане тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов

В Татарстане тепловоз и пять порожних вагонов сошли с рельсов при отправлении состава с железнодорожной станции Бугульма.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Татарстане мужчина погиб из-за хлопка при проведении сварочных работ

Мужчина погиб, ещё один пострадал из-за хлопка при проведении сварочных работ в селе Муслюмово в Татарстане, сообщает главное управление МЧС по республике.
Обновлено в 11:27
Политика

Лещенко обещает обнародовать материалы по Джулиани и Манафорту

Ранее Рудольф Джулиани назвал «врагом президента США» депутата Лещенко, отметив, что тот предоставил фейковую «черную бухгалтерию» «Партии регионов».
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова побрилась налысо

12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено в 13:00
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