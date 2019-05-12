Армия и оружие

Иран пообещал серьезный ответ на любые силовые действия СШАРИА Новости 09:56

Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.
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Иран пригрозил ответным ударом США

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Иран пообещал серьезный ответ на любые силовые действия США

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В Иране назвали авианосец США мишенью

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Газета.Ru16:31

Командующий КСИР угрожает нанести США «удар в голову» в ответ на силовой шаг против Ирана

ТАСС07:43
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Тегеран больше не боится американских авианосцев

Вести.UZ11:47
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Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании

Обновлено в 11:41
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В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

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Умер олимпийский чемпион Виктор Манаков

Обновлено в 10:45
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В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Хоккей

Сборная Канады разгромила Великобританию на ЧМ-2019

Сборная Канады одержала крупную победу над командой Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира.
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В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
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В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019

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Единоборства

Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом

Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
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Взрывы произошли на семи нефтяных танкерах в ОАЭ

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Общество

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Армия и оружие

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