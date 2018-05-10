Политика
Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом удареТАСС 04:43
Иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранские правительственные источники.
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Власти Ирана получили письмо от президента США Дональда Трампа с предупреждением «о неизбежности нападения», сообщил Reuters со ссылкой на иранских чиновников.Коммерсантъ05:25
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Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 08:27
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В ФСБ уточнили, что все они жители Карачаево-Черкесии.
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Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
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Каждый третий житель Камбоджи оказался носителем личинок паразитической нематоды Strongyloides stercoralis, иногда вызывающей чесотку и проблемы с желудком у ее носителей.
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Компания Apple объявила об отзыве части ноутбуков MacBook Pro из-за угрозы перегрева и возгорания батареи.
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