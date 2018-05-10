Политика

Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом удареТАСС 04:43

Иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранские правительственные источники.
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с чего всё началось
Власти Ирана получили письмо от президента США Дональда Трампа с предупреждением «о неизбежности нападения», сообщил Reuters
 со ссылкой на иранских чиновников.
Коммерсантъ05:25

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Трамп в послании Ирану предложил провести переговоры

Взгляд.ру04:55

Вашингтон и Тегеран обменялись посланиями перед несостоявшимся ударом по Ирану

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Вашингтон предупреждал Тегеран об атаке, утверждают СМИ

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США против Ирана — угрожаемый период?

Красная веснавчера в 21:54
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Политика

Захарова назвала происходящее в Грузии «кошмарной провокацией»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Тбилиси, где в четверг, 20 июня, прошли протестные акции радикалов.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.
Обновлено в 02:40
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Политика

Пожарный из Светлого пожаловался Путину на низкую зарплату

Пожарный из Светлого Станислав Таукачикас пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на низкую зарплату.
Обновлено вчера в 05:27
Наука

Потерянные бумажники с деньгами возвращают владельцам чаще

Ален Кон (Alain Cohn) из Мичиганского университета, Мишель-Андре Маршал (Michel André Maréchal) из Цюрихского университета отправили тринадцать швейцарских студентов в разные страны мира с заданием проверить, насколько часто там будут возвращать владельцам найденные бумажники.
Обновлено в 06:00
Культура

Николай Фоменко получил орден «За заслуги перед Отечеством»

Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил актёру, телеведущему и музыканту Николаю Фоменко медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Обновлено вчера в 18:38
Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

Обновлено вчера в 16:36
Происшествия

Суд вынес приговор по делу об обрушении жилого дома в Междуреченске

Сегодня в Междуреченске огласили приговор по уголовному делу об обрушении жилого дома по улице Весенней,16.
Обновлено в 05:25
Авто

Ford Mustang превратили в электрокар

Британский стартап Charge Automotive представил на фестивале скорости в Гудвуде спорткар Ford Mustang с электрической силовой установкой.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес

Волочкова пожаловалась на тяжкую долю балерины. Подписчики ее осадили

В описании к фотографии Волочкова излила душу подписчикам, жалуясь на тяжкую долю балерин и на то, что за свой успех ей пришлось дорого заплатить «не деньгами, а большим».
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле

"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
Обновлено в 02:31
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Корейская компания KIA представила новый компактный кроссовер Seltos.
Обновлено вчера в 03:28
Гаджеты

Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов

Обновлено в 05:27
Политика

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия

В Карачаево-Черкесии разоблачили группу исламистов

В ФСБ уточнили, что все они жители Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 06:02
Хоккей

Пенсия Овечкина составит почти миллион рублей

Обновлено вчера в 15:54
Происшествия

На газоперерабатывающем заводе в Филадельфии прогремел взрыв

Обновлено в 05:46
Авто

Составлен ТОП-10 бестселлеров российского авторынка

Стартовая цена автомобиля составляет 434,9 тыс. рублей. На втором месте находится LADA Vesta с результатом 46 тыс. 837 реализованных авто.
Обновлено в 05:06
Общество

В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС

Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:19
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

Обновлено вчера в 14:19
Футбол

«Зенит» согласовал контракт с защитником «Атлетико Паранаэнсе»

Зенит интересуется защитником Атлетико Паранаэнсе Ренаном Лоди.
Обновлено в 05:43
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Экономика

Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребкредитовании

Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил о необходимости остановить разрастание «пузыря» в сфере потребительского кредитования.
Обновлено вчера в 17:41
Футбол

Чех вернулся в «Челси» на должность советника

Завершивший карьеру футболиста по окончании сезона-2018/19 чешский вратарь Петр Чех вернулся в лондонский "Челси" на административную должность, сообщается на официальном сайте "синих".
Обновлено в 05:07
Транспорт

Москвичи смогут исправить ошибки при оплате парковки

Москвичи теперь смогут исправить ошибки, допущенные при оплате парковки, с помощью обновленной версии мобильного приложения, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Обновлено в 03:02
Здоровье

Треть жителей Камбоджи оказалась заражена паразитическим червем

Каждый третий житель Камбоджи оказался носителем личинок паразитической нематоды Strongyloides stercoralis, иногда вызывающей чесотку и проблемы с желудком у ее носителей.
Обновлено в 05:10
Путешествия

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины

Обновлено в 04:01
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре

Обновлено в 05:45
Гаджеты

Apple решила отозвать MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи

Компания Apple объявила об отзыве части ноутбуков MacBook Pro из-за угрозы перегрева и возгорания батареи.
Обновлено в 01:37
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