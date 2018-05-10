Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом удареТАСС 04:43

с чего всё началось

Иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранские правительственные источники.

Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе

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