Армия и оружие
Иран показал обломки сбитого американского беспилотникаDP.RU 06:11
Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана показали журналистам обломки беспилотника США, который, как утверждается, был сбит над иранскими территориальными водами. Об этом сообщает в пятницу агентство Tasnim.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:47, Вашингтон
Футбол
Агент раскрыл детали трансфера Вильена в «Краснодар»
Обновлено в 12:43
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Политика
Бурджанадзе обвинила власти Грузии в инциденте в Тбилиси
По словам Бурджанадзе, власти страны не учли, что антироссийские настроения накапливались у населения годами.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Племянник Аллы Пугачевой женился на девушке из Казани
Сообщается, что спутницей жизни во второй раз Влад Пугачев выбрал бухгалтера из Казани по имени Гузель.
Обновлено в 12:03
Автоспорт
FIA оставила в силе штраф Феттеля на Гран-при Канады
Международная автомобильная федерация (FIA) провела пересмотр штрафа, наложенного на пилота Ferrari Себастьяна Феттеля во время гонки седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Канады.
Обновлено в 11:27
Политика
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал слова грузинского президента Саломе Зурабишвили о том, что российская сторона "несет ответственность" за протесты в Грузии.
Обновлено в 12:12
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды
Обновлено в 09:58
Общество
Какие знаки Зодиака предрасположены к богатству — астропрогноз
Астрологи выделили шесть знаков Зодиака, которые предрасположены к богатству. По их мнению, гороскоп может многое рассказать о человеке.
Обновлено в 06:26
Авто
На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray
На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
Обновлено в 06:09
Происшествия
В Петербурге завели дело на мать, бросившую детей в квартире
Полиция Петербурга расследует уголовное дело в отношении матери, которая не исполняет свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей.
Обновлено в 11:49
Политика
Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе
Обновлено в 12:47
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурную брань в адрес журналиста
Ранее официальный Twitter-аккаунт Роскомнадзора ответил шеф-редактору издания Znak.com Дмитрию Колезеву на публикацию фотографии с презентации ведомства, с помощью которой объяснялось, как СМИ должны правильно маскировать нецензурные слова.
Обновлено в 12:49
Кино
Вышел первый трейлер мультфильма «Тролли 2»
В YouTube опубликован первый трейлер полнометражного мультфильма «Тролли 2». Премьера мультфильма в российских кинотеатрах запланирована на 19 марта 2020 года.
Обновлено в 04:32
Транспорт
Еще один участок трассы М-4 «Дон» станет платным
На Кубани станет платным проезд по трассе М-4 «Дон» на участке между 1119 и 1195 километрами.
Обновлено в 10:06
Авто
УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Экономика
Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов
Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
На форуме «Армия-2019» покажут напечатанный на 3D-принтере танк
Презентация пройдет на стенде УВЗ в рамках V Международного военно-технического форума «Армия-2019».
Обновлено в 06:00
Происшествия
Экс-главу Чебоксар приговорили к пяти годам колонии за растрату
Суд признал достаточными доказательства вины бывшей главы Чеборксар Ирины Клементьевой и приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
Обновлено в 12:20
Авто
GM-АвтоВАЗ планирует расширить модельный ряд Chevrolet Niva
В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено в 04:08
Политика
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Экономика
Ford продаст заводы в России на торгах
Автоконцерн Ford выставит закрывающиеся заводы во Всеволожске и Набережных Челнах на торги, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 07:20
Футбол
«Урал» объявил о переходе Чистякова из «Анжи»
Обновлено в 10:03
Происшествия
Полиция сообщила о нарушениях при расследовании дела Голунова
6 июня 2019 года корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан сотрудниками УВД по ЗАО в Москве, после этого в пресс-службе столичной полиции заявили, что при личном досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
Глава грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный на четыре года колонии-поселения за хранение наркотиков, досрочно вышел на свободу, говорится в сообщении центра.
Обновлено в 03:58
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Спорт
Адвокат рассказал, что ждет Кокорина и Мамаева в колонии
Обновлено в 10:20
Общество
Петербуржцы активно ставят подписи в поддержку Беглова
Обновлено в 12:37
Армия и оружие
Иран не стал сбивать самолет-разведчик США, летевший за беспилотником
Командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде сообщил, что вчера вслед за американским беспилотником, который был сбит иранскими военными, летел разведывательный самолет ВВС США Boeing P-8, в котором находились 35 человек.
Обновлено в 08:59