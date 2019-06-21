Армия и оружие

Иран показал обломки сбитого американского беспилотникаDP.RU 06:11

Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана показали журналистам обломки беспилотника США, который, как утверждается, был сбит над иранскими территориальными водами. Об этом сообщает в пятницу агентство Tasnim.
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Иранские СМИ опубликовали снимки обломков американского беспилотника

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Армия и оружие

Иран не стал сбивать самолет-разведчик США, летевший за беспилотником

Командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде сообщил, что вчера вслед за американским беспилотником, который был сбит иранскими военными, летел разведывательный самолет ВВС США Boeing P-8, в котором находились 35 человек.
Обновлено в 08:59
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