Мы не теряли никакого беспилотника ни в Ормузском проливе, ни где-то еще. Я беспокоюсь, как бы американский корабль Boxer не сбил по ошибке собственный беспилотник.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф ответил на заявление президента США Дональда Трампа о сбитом американскими военными иранском беспилотнике. Дональд Трамп заявил, что универсальный десантный корабль ВМС США Boxer сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.

Иран ответил на заявление США о сбитом беспилотнике

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