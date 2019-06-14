Иран отверг обвинения США в причастности к атаке на танкерыСуть событий 01:30

США заявили, что за произошедшим накануне нападением на нефтяные танкеры в Оманском заливе стоит Иран. В Тегеране же подобные обвинения отвергают. О причастности Ирана к атаке ранее заявил госсекретарь Майк Помпео.

Иран отверг обвинения США в причастности к атаке на танкеры

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