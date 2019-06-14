Политика
Иран отвергает обвинения США в атаке на танкеры в Оманском заливеLife.ru вчера в 19:54
Иран отвергает все обвинения США в атаке на два танкера в Оманском заливе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на постоянное представительство исламской республики при ООН.
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По оценке правительства США, Иран несет ответственность за сегодняшние нападения в Омане. Эти нападения представляют собой угрозу международному миру и безопасности, вопиющее посягательство на свободу судоходства и неприемлемую эскалацию напряженности со стороны Ирана.
— Майк Помпео, американский политикSM News вчера в 14:32
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Авто
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В Беларуси LADA входит в число лидеров рынка, а модель Vesta является самым продаваемым новым автомобилем в стране согласно данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).
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Общество
Росстандарт оценил долю суррогатного бензина в Крыму в 20%
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) по итогам проверок, проведенных в Крыму в мае и начале июня 2019 года, выявило реализацию фальсифицированного дизельного топлива в 47% взятых пробах, бензина — в 20%.
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Происшествия
При обрушении моста в Китае в реку упали два автомобиля
В Китае при обрушении моста две машины оказались в реке. Инцидент произошел в провинции Гуандун на юге страны.
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Политика
Уволенное Додоном правительство уйдет в отставку в Молдавии
Правительство Павла Филипа, которое было уволено президентом Молдавии Игорем Додоном, уйдет в отставку.
Обновлено в 11:36
Технологии
Крупнейший в мире самолёт продают за $400 млн
Экспериментальный самолёт-катамаран Stratolaunch, разработанный для воздушного запуска ракет-носителей, продаётся за $400 миллионов, сообщил канал CNBC.
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Общество
Сын Алибасова захотел вывезти отца из России
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Гаджеты
Sony объявила российские цены на флагман Sony Xperia 1
Сегодня были объявлены цены на флагманский смартфон Sony Xperia 1 для рынка России.
Обновлено в 11:15
Религия
Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести?
Чтобы помянуть умерших близких, священники советуют на Троицкую родительскую субботу с утра прийти в храм, помолиться во время Божественной литургии.
Обновлено в 17:28
Политика
Евросоюз осудил смертные казни в Белоруссии
Евросоюз осудил случаи смертной казни в Белоруссии и призвал власти страны ввести мораторий на ее применение.
Обновлено в 17:53
Общество
Брошенная в московской квартире девочка научилась кататься на самокате
Пятилетняя девочка, которую спасатели нашли брошенной в одной из московских квартир, научилась кататься на самокате, и у нее значительно увеличился словарный запас.
Обновлено в 16:19
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили в США
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Происшествия
В Центре Москвы полиция проводит профилактический рейд
Источник в столичных правоохранительных органах сообщил, что в пятницу, 14 июня, вечером на расположенной в центре Москвы Хохловской площади сотрудники полиции в рамках проведения профилактического рейда задержали несколько человек.
Обновлено в 17:05
Армия и оружие
Иран обвинили в попытке сбить беспилотник США перед атакой на танкеры
Напомним, США обвинили Иран в нападении на танкеры и уже направили в Оманский залив ракетный эсминец.
Обновлено в 17:30
Происшествия
Автомобиль упал в реку с Новодевичьей набережной в Москве
В Москве с Новодевичьей набережной автомобиль упал в реку, сообщили «РИА Новости» в столичном управлении МЧС.
Обновлено в 18:52
Шоу-бизнес
«Ноги от ушей»: Ляйсан Утяшева поразила поклонников идеальной фигурой
Гимнастка Ляйсан Утяшева опубликовала в Instagram летнее фото в коротких шортах, чем вызвала бурную реакцию у подписчиков.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Самолет рейса «Москва — Алжир» вынужденно вернулся в аэропорт
Сообщается, что командир воздушного судна в ходе полета обнаружил у самолета техническую неисправность и принял решение вернуться в аэропорт вылета.
Обновлено в 19:42
Общество
«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным
Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено в 12:09
Происшествия
В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»
Обновлено в 04:18
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в московском аэропорту Шереметьево 5 мая.
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Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына
26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Двое погибли при обрушении стены дома в Колумбии
Не менее двух человек погибли при обрушении стены дома в столице Колумбии Боготе, сообщает газета El Tiempo.
Обновлено в 19:27
Политика
Медведчук рассказал, как Путин относится к Зеленскому
Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne рассказал, как президент России Владимир Путин относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
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Финансы
ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента
Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.
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Экономика
Кудрин назвал справедливый размер пенсий для россиян
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал справедливый размер пенсий, который бы приблизил выплаты жителей страны к европейским.
Обновлено в 04:44
Футбол
Рибери про «Золотой мяч» Роналду в 2013 году: «Главная несправедливость в моей карьере»
Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери высказался о том, что ему не вручили «Золотой мяч» в 2013 году.
Обновлено в 13:05