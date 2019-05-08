Политика
Иран отказался исполнять часть обязательств по ядерной сделкеВедомости 01:42
Иран приостановит исполнение некоторых обязательств в рамках так называемой ядерной сделки, говорится в сообщении президента Ирана Хасана Рухани. Соответствующее уведомление Тегеран направил послам России, Франции, Германии, Великобритании и Китая.
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Происшествия
Шереметьево представил хронологию катастрофы SSJ-100
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.
Обновлено в 03:19
Экономика
«Руспродсоюз» назвал причины подорожания хлеба в России
Представитель ассоциации считает, что в текущем году обосновать рост отпускной цены производителям уже гораздо сложнее - в связи с тем, что на мировом рынке цены на зерно снижаются, а на внутреннем - стабилизируются.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
Оставшиеся в Крыму украинские МиГ-29 не подлежат восстановлению
Сотый ОКИАП морской авиации Северного флота был воссоздан в конце 2015 года. На его вооружении состоят истребители МиГ-29КР/КУБР.
Обновлено в 04:23
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
В московском аэропорту Шереметьево произошел еще один инцидент с Sukhoi Superjet 100 — пассажиров рейса Москва — Рига пересадили с лайнера SSJ-100 компании "Аэрофлот" после того, как в салоне самолета якобы появился запах гари.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями
У супруги британского принца Гарри Меган Маркл родился мальчик. Елизавета II стала прабабушкой в 8-й раз.
Обновлено 06 мая в 09:44
Происшествия
Прокурор просит суд отправить Кокорина и Мамаева в колонию
Прокурор попросил суд приговорить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева к реальным срокам лишения свободы.
Обновлено 06 мая в 10:40
Общество
Школьное питание в России проверят на дискриминацию
Обновлено в 03:00
Музыка
Сергей Лазарев показал отрывок из номера для Евровидения
В Сети появилось видео с первой репетиции номера певца Сергея Лазарева, который представит Россию на Евровидении-2019.
Обновлено в 02:31
Авто
В Skoda рассказали о дизайне серийных электрокаров
Уже в следующем году чехи представят свой первый серийный кроссовер с электрической силовой установкой.
Обновлено в 03:54
Политика
На Украине хотят признать выданные РФ паспорта в Донбассе недействительными
Кабинет министров Украины в среду намерен принять решение, по которому выданные РФ паспорта в Донбассе будут считаться на территории страны незаконными, заявил в среду премьер-министр Владимир Гройсман.
Обновлено в 04:43
ЖКХ
Дом по реновации заселят на проспекте Вернадского
Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Гаджеты
Huawei показала лимитированную версию смартфона P30 Pro
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Екатеринбурге началась массовая эвакуация крупных торговых центров
Около двух десятков крупных торгово-развлекательных центров в Екатеринбурге эвакуируют из-за угроз анонимных злоумышленников.
Обновлено в 02:45
Общество
Набор для шашлыка за год подорожал на 16%
В минимальный шашлычный набор входят шашлык, мангал, шампуры и розжиг.
Обновлено в 01:59
Авто
УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»
УАЗ начал продажи в России самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер».
Обновлено вчера в 02:15
Финансы
Банк России перевел свои активы из США в Китай
В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
Обновлено вчера в 17:11
Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Политика
Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле
Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на Украину, пересек государственную границу через поле.
Обновлено вчера в 17:41
Политика
В Госдуму внесли законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено 06 мая в 10:09
Футбол
«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов
Английский "Ливерпуль" вырвался в финал Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт". Красные выбили из розыгрыша каталонскую "Барселону".
Обновлено вчера в 20:45
Спорт
Призовой фонд The International 2019 достиг $5 млн
Призовой фондThe International 2019 по Dota 2 увеличился до $5 млн. Информация об этом появилась на странице Боевого пропуска TI9.
Обновлено в 04:41
Политика
В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США
Немецкий журналист Даниэль Бресслер заявил, что неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Берлин показала, что дружба двух стран "разбита вдребезги".
Обновлено в 01:47
Политика
В МИД потребовали разрешить России участвовать в выборах генсека СЕ
Глава департамента общеевропейского сотрудничества российского МИДа Андрей Келин заявил, что Россия требует разрешения на участие делегации страны в выборах генерального секретаря Совета Европы (СЕ).
Обновлено в 04:31
Наука
Найдены останки взрослого тираннозавра с ростом менее метра
Мини-динозаврик ростом всего в 90 сантиметров, похожий на тираннозавра, который показан в голливудских блокбастерах исполином с поистине зверским аппетитом, был найден в США, в штате Нью-Мексико.
Обновлено в 02:08
Общество
Дочь Халдея рассказала о создании снимка «Знамя Победы над рейхстагом»
Анна Халдей, дочь советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея, рассказала о создании легендарного фото «Знамя Победы над рейхстагом», на котором бойцы Красной Армии водружают советский флаг над главным символом гитлеровской Германии.
Обновлено в 04:04