Политика
Иран отбуксировал сломанный иностранный танкер в свои водыRT на русском 16:26
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что иранская сторона отбуксировала в свои территориальные воды иностранный танкер, сломавшийся в Персидском заливе. Мусави заявил, что танкер «столкнулся с проблемой в Персидском заливе из-за технической неполадки».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 21:33, Вашингтон
Общество
Смолов отдал 400 тысяч на ремонт сельского дома культуры
Обновлено в 14:04
Экономика
Курс фунта стерлингов упал к двухлетним минимумам
Стерлинг находился на самом низком уровне за последние два года по отношению к доллару и достиг шестимесячного минимума по отношению к евро, поскольку переговоры по Brexit, похоже, приобрели более враждебный характер.
Обновлено в 08:37
Общество
Конструктор рассказал об особенностях российской подлодки «Пиранья»
Разработанная КБ "Малахит" уникальная воздухонезависимая энергоустановка (ВНЭУ) позволит новейшей, неатомной малой подлодке П-750Б увеличить время нахождения под водой в четыре раза - до 12 суток, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ, автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 21:24
Наука
Стоунхендж был построен с применением свиного жира
Исследователи обнаружили неожиданную деталь, которую использовали строители Стоунхенджа.
Обновлено в 14:58
Политика
На Украине сообщили об изоляции Зеленского от внешнего мира
Окружение Владимира Зеленского пытается не допустить прямой коммуникации президента с «внешним миром», сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.
Обновлено в 07:49
Экономика
Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей
Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Кино
«Звездный путь» может стать последним фильмом Квентина Тарантино
Рассуждая о грядущем завершении своей кинокарьеры, Квентин Тарантино отметил, что «Звездный путь» действительно может стать последним проектом в его фильмографии.
Обновлено в 11:09
Кино
В России разработают правила кинопроката
Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщила, что представители российской киноиндустрии займутся саморегулированием выхода фильмов на широкие экраны.
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес вышла в свет без макияжа и с полотенцем на голове
Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес была поймана фотографами, когда выходила из дома в простом белом свитшоте, без макияжа и с тюрбаном на голове.
Обновлено в 09:39
Политика
Скабеева пошутила над словами постпреда Украины в ООН
Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила постпреду Украины в ООН Владимиру Ельченко на его слова про дипломатов РФ.
Обновлено в 12:52
Политика
В Иране объяснили пропажу танкера в Ормузском проливе
По словам представителя МИД Ирана, судно, столкнувшееся с технической проблемой, было отбуксировано на ремонт Пропавший в Ормузском проливе танкер Riah был отбуксирован иранскими ВМС в территориальные воды Ирана из-за технической неисправности после получения сигнала о помощи, сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:39
Кино
Джордж Мартин не учтет мнение фанатов о финале «Песни льда и пламени»
Автор фэнтезийного цикла романов «Песь льда и пламени» Джордж Мартин заявил, что не будет прислушиваться к фанатам о том, как он должен завершить свою книжную вселенную.
Обновлено в 04:04
Политика
Лавров оценил вероятность «разбора завалов» в отношениях России и США
"Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто", - заявил Лавров.
Обновлено в 17:14
Политика
Кристин Лагард официально подала в отставку с поста главы МВФ
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард подала в отставку со своего поста в связи с выдвижением своей кандидатуры на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Обновлено в 11:24
Происшествия
Начальник новгородского ГИБДД задержан за взятку
Уголовное дело в отношении руководителя управления ГИБДД по Новгородской области пополнилось еще одним эпизодом.
Обновлено в 12:26
Политика
В сенате США раскритиковали Facebook из-за запуска криптовалюты
Законодатели от Демократической и Республиканской партий на слушаниях в сенате во вторник, 16 июля, назвали план Facebook запустить собственную криптовалюту «безумным» и «бредовым», передает Reuters.
Обновлено в 21:22
Политика
Меркель сидя прослушала гимн Молдавии на встрече в Берлине
Обновлено в 09:01
Здоровье
В Германии предложили оптимизировать медицину и закрыть 1150 клиник
Сокращение числа действующих в Германии клиник на 65% улучшит качество медицины и облегчит проблемы с нехваткой медицинского персонала, говорится в исследовании немецкого фонда Bertelsmann, опубликованном 15 июля на сайте фонда.
Обновлено вчера в 08:12
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Футбол
В Лиге чемпионов состоятся ответные матчи первого раунда отбора
В Лиге чемпионов сегодня, 17 июля, состоятся ответные матчи первого квалификационного раунда.
Обновлено в 19:00
Происшествия
В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов
В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено в 10:31
Политика
Памфилова ответила на просьбу кандидатов в МГД о встрече 16 июля
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отреагировала на требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы о встрече 16 июля.
Обновлено в 05:44
Интернет
Twitter представил новый дизайн
Сервис микроблогов Twitter представил новый дизайн сайта социальной сети.
Обновлено в 06:01
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Политика
«Известия» сообщили о смягчении закона о госязыке после выборов в Раду
Вступивший в силу закон о государственном языке на Украине будет скорректирован после выборов в Верховную раду, назначенных на 21 июля, пишет газета "Известия" в среду со ссылкой осведомленные источники в Киеве.
Обновлено в 19:49
Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Кино
В Пермском крае начали снимать фильм «Сердце пармы»
Телеканал «Россия» запускает проект «Сердце пармы», одноименный фильм уже начали снимать в Пермском крае.
Обновлено в 11:08
Политика
Представители Зеленского анонсировали новые переговоры с Путиным
Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Вадим Пристайко поделился, что украинский лидер собирается провести новый разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:10
Политика
Вице-премьер Италии рассказал, что получал угрозы от украинцев
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини получал угрозы от украинцев.
Обновлено в 10:49