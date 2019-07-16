Политика

Иран отбуксировал в свои воды сломавшийся в Персидском заливе танкерРИА Новости 16:54

Иран отбуксировал на свою территорию иностранный танкер, столкнувшийся с проблемой в Персидском заливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
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