Политика

Иран отбуксировал сломанный иностранный танкер в свои водыRT на русском 16:26

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что иранская сторона отбуксировала в свои территориальные воды иностранный танкер, сломавшийся в Персидском заливе. Мусави заявил, что танкер «столкнулся с проблемой в Персидском заливе из-за технической неполадки».
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В Иране заявили, что ВМС отбуксировали танкер на ремонт после получения сигнала о помощи

ТАСС16:14

Иран объяснил захват арабского нефтяного танкера

Lenta.ru16:30

Иран отбуксировал сломанный иностранный танкер в свои воды

RT на русском16:26

ВМС Ирана отбуксировали иностранный танкер, получив сигнал о помощи

РЕН ТВ16:17

Иран отбуксировал в свои воды сломавшийся в Персидском заливе танкер

РИА Новости16:54

Иран после сообщений о пропаже нефтетанкера заявил о проблемах у корабля

РБК16:14

Иранские военные отбуксировали поврежденный иностранный танкер

Российская газета15:51
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 23:08, Вашингтон
Общество

Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Общество

Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение

Частичное лунное затмение пройдет в ночь с 16 на 17 июля. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.
Обновлено в 01:34
Культура

«Ассистент» Google прочтет стихи голосами российских знаменитостей

Чтобы послушать стихи в исполнении знаменитостей, нужно обратиться к голосовому помощнику фразой "Окей, Google, прочитай стихотворение".
Обновлено в 11:44
Политика

Возможный глава Пентагона назвал главной целью США сдерживание РФ

Кандидат на должность министра обороны Соединённых Штатов Марк Эспер заявил, что основной целью Вашингтона в вопросе безопасности является сдерживание Москвы.
Обновлено в 11:57
Финансы

ВТБ утвердил программу облигаций на триллион рублей

Совет директоров банка ВТБ решил занять ₽1 трлн у квалифицированных инвесторов.
Обновлено в 11:37
Общество

Эпидемиологическая остановка: в Иркутскую область направили биоспецназ

Обновлено в 17:01
Политика

Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса

Блокаду с Крыма и Донбасса могут снять после выборов в Верховную раду, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Обновлено вчера в 06:08
Экономика

Гражданские долги: кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено в 17:01
Финансы

Эксперт назвал самый плохой день для рубля

"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено в 21:00
Космос

Жители Воронежа увидели, как взошли две Луны – уфологи предупредили о будущей угрозе

Обновлено в 22:55
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta с вариатором

В июне в СМИ появилась информация о том, что вслед за LADA XRay и Vesta вариатором оснастят и следующее поколение LADA Granta.
Обновлено в 09:44
Происшествия

В США членов банды MS-13 обвинили в убийстве «со средневековой жестокостью»

Суд в США предъявил обвинения в рэкете и убийстве 22 членам банды MS-13 за серию жестоких убийств в Лос-Анджелесе, сообщает издание USA Today.
Обновлено в 22:19
Политика

На Украине предсказали техногенную катастрофу без транзита газа из РФ

Суслов заявил, что Киев не сможет поддерживать давление в газопроводах, если утратит транзит.
Обновлено в 21:45
Политика

ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом

Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Экономика

Минэк предложил создать в Грозном экономическую зону за ₽4 млрд

Из бюджета Чечни на реализацию проекта поступит 39,3 млн руб. "Создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа на территории города Грозного Чеченской Республики на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа", — говорится в проекте документа, который вынесен на общественное обсуждение.
Обновлено в 14:50
Футбол

На первый матч возрожденной «Алании» в ПФЛ пришло 15 тысяч зрителей

Первый матч «Алании» в ПФЛ зоны «Юг» против команды «Легион-Динамо» (0:1) посетило 15 тысяч болельщиков.
Обновлено в 16:50
Религия

В Екатеринбурге более 60 тысяч человек прошли Царским крестным ходом

В ночь на 17 июля в Екатеринбурге прошёл Царский крестный ход от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы.
Обновлено в 22:35
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 19:32
Общество

Сильный дождь в Благовещенске подтопил дворы, улицы и соцобъекты

Обильные осадки в Благовещенске вызвали подтопление улиц, дворов, частного сектора и социальных учреждений, сообщила в среду журналистам пресс-служба городской администрации.
Обновлено в 22:30
Политика

Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией

Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщение с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране и устранят угрозы для безопасности россиян, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Обновлено в 18:24
Спорт

Российские синхронистки завоевали золото на ЧМ в Корее

Днем ранее золото завоевали в технической программе среди смешанных пар ЧМ российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева.
Обновлено в 18:25
Общество

Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ

Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ.
Обновлено в 06:04
Политика

Зарплату рядовым и сержантам ВС РФ существенно поднимут с 1 сентября

Служащие по контракту в Вооруженных силах России сержанты и рядовые получат существенную прибавку к зарплате.
Обновлено в 20:33
Происшествия

На Украине найден мертвым кандидат в депутаты Рады от оппозиции

"Сегодня около 19:30 в городе Первомайск в боксе предприятия по улице Гвардейская охранники нашли тело 56-летнего директора, кандидата в народные депутаты Украины", - сказано в сообщении без уточнения фамилии погибшего.
Обновлено в 15:17
Армия и оружие

Министр обороны Литвы призвал США разместить ПВО в Прибалтике

Обновлено в 22:43
Авто

Что произойдет с автомобилем, если в него выстрелить шаром для боулинга

Американец Эдвин Саркисян проверил на прочность PT Cruiser, выстрелив в него в упор из самодельной мортиры.
Обновлено в 08:09
Политика

«Известия» сообщили о смягчении закона о госязыке после выборов в Раду

Вступивший в силу закон о государственном языке на Украине будет скорректирован после выборов в Верховную раду, назначенных на 21 июля, пишет газета "Известия" в среду со ссылкой осведомленные источники в Киеве.
Обновлено в 19:49
Футбол

Триппьер отправился в Мадрид на подписание контракта с «Атлетико»

28-летний защитник «шпор» вылетел в Мадрид, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с «матрасниками». Сделка оценивается в 20 млн фунтов.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие

Германия опасается неожиданного удара от России

Обновлено в 01:30
Происшествия

Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
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