Политика
Иран отбуксировал сломанный иностранный танкер в свои водыRT на русском 16:26
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что иранская сторона отбуксировала в свои территориальные воды иностранный танкер, сломавшийся в Персидском заливе. Мусави заявил, что танкер «столкнулся с проблемой в Персидском заливе из-за технической неполадки».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 23:08, Вашингтон
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Общество
Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение
Частичное лунное затмение пройдет в ночь с 16 на 17 июля. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.
Обновлено в 01:34
Культура
«Ассистент» Google прочтет стихи голосами российских знаменитостей
Чтобы послушать стихи в исполнении знаменитостей, нужно обратиться к голосовому помощнику фразой "Окей, Google, прочитай стихотворение".
Обновлено в 11:44
Политика
Возможный глава Пентагона назвал главной целью США сдерживание РФ
Кандидат на должность министра обороны Соединённых Штатов Марк Эспер заявил, что основной целью Вашингтона в вопросе безопасности является сдерживание Москвы.
Обновлено в 11:57
Финансы
ВТБ утвердил программу облигаций на триллион рублей
Совет директоров банка ВТБ решил занять ₽1 трлн у квалифицированных инвесторов.
Обновлено в 11:37
Политика
Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса
Блокаду с Крыма и Донбасса могут снять после выборов в Верховную раду, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Обновлено вчера в 06:08
Экономика
Гражданские долги: кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено в 17:01
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено в 21:00
Космос
Жители Воронежа увидели, как взошли две Луны – уфологи предупредили о будущей угрозе
Обновлено в 22:55
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta с вариатором
В июне в СМИ появилась информация о том, что вслед за LADA XRay и Vesta вариатором оснастят и следующее поколение LADA Granta.
Обновлено в 09:44
Происшествия
В США членов банды MS-13 обвинили в убийстве «со средневековой жестокостью»
Суд в США предъявил обвинения в рэкете и убийстве 22 членам банды MS-13 за серию жестоких убийств в Лос-Анджелесе, сообщает издание USA Today.
Обновлено в 22:19
Политика
На Украине предсказали техногенную катастрофу без транзита газа из РФ
Суслов заявил, что Киев не сможет поддерживать давление в газопроводах, если утратит транзит.
Обновлено в 21:45
Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Экономика
Минэк предложил создать в Грозном экономическую зону за ₽4 млрд
Из бюджета Чечни на реализацию проекта поступит 39,3 млн руб. "Создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа на территории города Грозного Чеченской Республики на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа", — говорится в проекте документа, который вынесен на общественное обсуждение.
Обновлено в 14:50
Футбол
На первый матч возрожденной «Алании» в ПФЛ пришло 15 тысяч зрителей
Первый матч «Алании» в ПФЛ зоны «Юг» против команды «Легион-Динамо» (0:1) посетило 15 тысяч болельщиков.
Обновлено в 16:50
Религия
В Екатеринбурге более 60 тысяч человек прошли Царским крестным ходом
В ночь на 17 июля в Екатеринбурге прошёл Царский крестный ход от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы.
Обновлено в 22:35
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 19:32
Общество
Сильный дождь в Благовещенске подтопил дворы, улицы и соцобъекты
Обильные осадки в Благовещенске вызвали подтопление улиц, дворов, частного сектора и социальных учреждений, сообщила в среду журналистам пресс-служба городской администрации.
Обновлено в 22:30
Политика
Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией
Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщение с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране и устранят угрозы для безопасности россиян, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Обновлено в 18:24
Спорт
Российские синхронистки завоевали золото на ЧМ в Корее
Днем ранее золото завоевали в технической программе среди смешанных пар ЧМ российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева.
Обновлено в 18:25
Общество
Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ
Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ.
Обновлено в 06:04
Политика
Зарплату рядовым и сержантам ВС РФ существенно поднимут с 1 сентября
Служащие по контракту в Вооруженных силах России сержанты и рядовые получат существенную прибавку к зарплате.
Обновлено в 20:33
Происшествия
На Украине найден мертвым кандидат в депутаты Рады от оппозиции
"Сегодня около 19:30 в городе Первомайск в боксе предприятия по улице Гвардейская охранники нашли тело 56-летнего директора, кандидата в народные депутаты Украины", - сказано в сообщении без уточнения фамилии погибшего.
Обновлено в 15:17
Авто
Что произойдет с автомобилем, если в него выстрелить шаром для боулинга
Американец Эдвин Саркисян проверил на прочность PT Cruiser, выстрелив в него в упор из самодельной мортиры.
Обновлено в 08:09
Политика
«Известия» сообщили о смягчении закона о госязыке после выборов в Раду
Вступивший в силу закон о государственном языке на Украине будет скорректирован после выборов в Верховную раду, назначенных на 21 июля, пишет газета "Известия" в среду со ссылкой осведомленные источники в Киеве.
Обновлено в 19:49
Футбол
Триппьер отправился в Мадрид на подписание контракта с «Атлетико»
28-летний защитник «шпор» вылетел в Мадрид, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с «матрасниками». Сделка оценивается в 20 млн фунтов.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие
Германия опасается неожиданного удара от России
Обновлено в 01:30
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18