Мы не теряли никакого беспилотника ни в Ормузском проливе, ни где-то еще. Я беспокоюсь, как бы американский корабль Boxer не сбил по ошибке собственный беспилотник.

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