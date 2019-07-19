Армия и оружие

Иран опубликовал видео со «сбитого» США беспилотникаКоммерсантъ 16:31

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что американский десантный корабль USS Boxer сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
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Аббас Аракчи
Мы не теряли никакого беспилотника ни в Ормузском проливе, ни где-то еще. Я беспокоюсь, как бы американский корабль Boxer не сбил по ошибке собственный беспилотник.
— Аббас Аракчи, иранский дипломатRambler News Service 03:18

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