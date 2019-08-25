Председатель совета целесообразности (совещательный орган при верховном лидере) Ирана Мохсен Резаи опроверг утверждения израильских военных об авиаударах по иранским объектам близ Дамаска, сообщает агентство ILNA.

Иран опроверг заявления Израиля об авиаударах по объектам в Сирии

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