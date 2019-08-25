Армия и оружие
Иран опроверг заявления Израиля об авиаударах по объектам в СирииРИА Новости 05:06
Председатель совета целесообразности (совещательный орган при верховном лидере) Ирана Мохсен Резаи опроверг утверждения израильских военных об авиаударах по иранским объектам близ Дамаска, сообщает агентство ILNA.
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Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
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Выявлено новое лекарство, которое будет бороться с раком легких
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Генштаб ВС Сирии сообщил об освобождении Хан-Шейхуна
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Сын Елены Яковлевой Денис Шальных пострадал из-за укуса черепахи
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных рассказал поклонникам о случившемся происшествии в Instagram.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку
Обновлено вчера в 17:20
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В Кривом Роге сгорела церковь УПЦ МП
В Кривом Роге в Ингулецком районе сгорела церковь канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
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Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel
В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
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Команда пиротехников из Канады стала победителем мирового чемпионата фейерверков, который завершился в Калининграде.
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Компания Honda анонсировала выход на рынок нового кроссовера Honda Breeze. Модель появится у дилеров марки уже этой осенью.
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Актер подверг критике запретивших прямые авиарейсы из Украины в РФ законодателей.
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Назван топ-5 японских седанов по цене новой Lada Granta
Эксперты назвали топ-5 японских седанов, которые можно приобрести на вторичном рынке по цене новой Lada Granta.
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NASA сообщило о первом преступлении в космосе
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Европарламентарий заявил о бесполезности G7 без России
Европарламентарий заявил о бесполезности G7 без России.
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Наука
Ученые назвали самую опасную группу крови
Ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что самой опасной группой крови является четвертая (АВ) с отрицательным резус-фактором.
Обновлено в 03:31