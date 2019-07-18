Происшествия

Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливеРоссийская газета 07:47

Как объявили в Тегеране, судно - наблюдатели предполагают, что с большой вероятностью речь идет именно о нем - было задержано властями Исламской Республики в ее территориальных водах южнее стратегически важного острова Ларак в районе Ормузского пролива по обвинению в контрабанде нефти.
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Задержанный Ираном танкер шел под британским флагом, сообщили СМИ

РИА Новости11:31

Опубликовано видео с задержанным Ираном танкером

RT на русском11:39

Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе по подозрению в контрабанде нефти

Эхо Москвы09:30

Одно из двух. Танкер - бункеровщик в Ормузском проливе либо отбуксировали, либо захватили

Neftegaz.ru06:51

Иранские военные задержали за контрабанду нефти иностранный танкер

Интерфакс06:39

Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе

РБК07:10

СМИ: Иран задержал в Персидском заливе иностранное судно с контрабандным топливом

ТАСС06:19
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:50, Вашингтон
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий лицам с ограниченными возможностями здоровья подавать в профильные органы справки, подтверждающие инвалидность для получения социальной поддержки и госуслуг, в электронном виде.
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Транспорт

Мост Юго-восточной хорды построят под дополнительным экомониторингом

Обновлено в 06:15
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Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
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Путин поручил создать единую базу граждан с ограничениями для вождения

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 декабря завершить создание единой базы сведений о гражданах, имеющих медицинские противопоказания или ограничения для вождения.
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EA анонсировала Plants vs. Zombies 3

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Закрытые станции метро в Москве откроют на два дня раньше

Девять станций Сокольнической линии метро, закрытых с 13 июля, откроются на два дня раньше - пассажиры смогут воспользоваться ими с завтрашнего дня, а не с 21 июля, как планировалось ранее.
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Фестиваль «Нашествие» впервые пройдет в четырехдневном формате

Генеральный директор "Мультимедиа Холдинга" и организатор фестиваля Евгения Киселева рассказала, что музыкальный фестиваль "Нашествие" впервые пройдет в четырехдневном формате.
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Число жертв пожара в аниме-студии в Японии выросло до 23

Число жертв пожара на студии аниме в Киото (Япония) достигло 23. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.
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Общество

Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные

Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.
Обновлено в 10:36
Происшествия

Главу магаданской «Юнармии» уволили за домогательства к школьнице

Главу магаданского отделения «Юнармии» и специалиста по работе с молодежью Павла Подпорина уволили за домогательства к школьнице, сообщает региональное управление Следственного комитета.
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Общество

Чеченская девушка передумала обвинять родных в насильной выдаче замуж

Чеченская девушка передумала обвинять родных в насильной выдаче замуж Студентка, переполошившая активистов, "сменила пластинку".
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Происшествия

В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются митинги против свалки

В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются протесты на месте, отданном под свалку.
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Происшествия

В Омске обнаружен подпольный центр реабилитации для наркоманов

Обновлено в 09:07
Политика

Макрон принял приглашение Путина приехать в Москву на День Победы

Обновлено в 09:07
Армия и оружие

«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17

Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
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Политика

Путин введет электронные визы в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин анонсировал подписание указа о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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Путин назвал условие полноценного урегулирования ситуации в Донбассе

«Полноценное урегулирование на юго-востоке, в Донбассе, возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями республик», — цитирует Путина ТАСС.
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Toshiba Memory отрекается от своего названия

Название Kioxia получено объединением японского слова kioku, означающего "память", и греческого слова axia, означающего "ценность".
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Авто

Lexus представил супервнедорожник на базе GX

Lexus представил концептуальный кроссовер GX Off-Road (GXOR), на создание которого компанию вдохновили поклонники модели и отличные результаты продаж.
Обновлено в 09:05
Политика

Зеленский рассказал о противниках его звонка Путину

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину вопреки наставлениям «партнеров Украины», которые выступали против этого разговора.
Обновлено вчера в 19:33
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Космос

В США предрекли провал российской «Федерации»

«Роскосмос» не успеет в намеченные сроки запустить пилотируемый космический корабль «Федерация», полагает редактор ArsTechnica Эрик Бергер.
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Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

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