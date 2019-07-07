Политика
Иран объявил о повышении уровня обогащения уранаРоссийская газета 03:56
По словам Арагчи, Иран намерен с понедельника начать обогащение урана на уровне выше 3,67 процента, предусмотренных ядерной сделкой.
Читать в источнике
Оценить52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:56, Вашингтон
Политика
В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании
Обновлено вчера в 20:56
Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата об Индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (обновленная информация была размещена 3 июля).
Обновлено в 03:03
Происшествия
В Калифорнии произошло мощнейшее за 20 лет землетрясение
На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла мощнейшее с 1999 года, сообщает Интерфакс .
Обновлено 05 июля в 06:33
Политика
Зеленский заявил, что делает всё для возвращения украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает всё, чтобы вернуть украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 04:48
Энергетика
В России предложили распечатать государственный резерв
По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено вчера в 07:59
Политика
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Общество
Путин поздравил работников морского и речного флота с праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником и отметил роль водного транспорта в социально-экономическом развитии страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 02:37
Единоборства
Джон Джонс победил Тиаго Сантоса на UFC 239, 6 июля — что будет дальше
Очень осторожный и неубедительный бой провёл Джон Джонс 6 июля в Лас-Вегасе.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Мужа кассирши Хайруллиной нашли и допросили
Читайте материал: "Миллионы задержанной кассирши Хайруллиной исчезли вместе с ее мужем"
Обновлено вчера в 02:02
Политика
В ПА ОБСЕ призвали Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, осуждающую действия России в Абхазии и Южной Осетии и призывающую отменить решение России о признании независимости этих республик, назвав его незаконным.
Обновлено в 04:19
Политика
Путин поприветствовал ветеранов РФ, Белоруссии и Латвии
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам Международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии и отметил, что такие мероприятия продолжают традиции боевого братства.
Обновлено в 04:34
Футбол
«Химки» и «Шинник» одержали победы на старте нового сезона ФНЛ
Обновлено в 05:15
ЖКХ
В подтопленном Тулуне началась подача технической воды в дома
В подтопленном городе Тулун Иркутской области началась подача технической воды в дома.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
Лолита: «Мама просит не нервничать, она Диму любила»
Поклонники Лолиты активно обсуждают ее решение расстаться с Дмитрием Ивановым, с которым она вместе прожила девять счастливых лет.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
Месси: в эпизоде с Меделем было достаточно желтых карточек
Обновлено в 05:36
Авто
В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown
Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Лондон выделит $22,5 млн на борьбу с дезинформацией в Восточной Европе
Великобритания выделит £18 млн ($22,5 млн) за три года на борьбу с фейковыми новостями в Восточной Европе и на поддержку независимых СМИ на Западных Балканах, сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 01:12
Экономика
РЖД направят на дивиденды за 2018 год более 13 млрд рублей
Правительство приняло решение направить на выплату дивидендов "Российских железных дорог" (РЖД) за 2018 год 74% прибыли компании по РСБУ за отчетный период, или более 13 млрд рублей.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Семь задержанных в Канкуне россиян депортированы из Мексики
Ранее в диппредставительстве рассказали, что около трех дней в аэропорту находится группа россиян, которым задержали из-за претензий миграционных властей к их документам.
Обновлено вчера в 21:18
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено вчера в 06:57
Футбол
Зенит — Локомотив 2:3
Обновлено вчера в 14:01
Гаджеты
Создана умная компьютерная мышь с функцией переводчика
Lenovo анонсировала новую компьютерную мышь, поддерживающую голосовой ввод и перевод с одного языка на другой в режиме реального времени.
Обновлено в 05:18
Общество
В Жуковском появится памятник Ту-144
Памятник планируется установить на пересечении улицы Туполева и Туполевского шоссе.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В Калининграде задержали организаторов акции в поддержку врача, обвиняемой в убийстве младенца
Поводом для задержания стала прошедшая накануне несогласованная акция в поддержку неонатолога Элины Сушкевич, которую обвиняют в убийстве новорожденного.
Обновлено в 05:30
Здоровье
В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов
Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.
Обновлено в 02:12
Здоровье
Названы 9 смертельно опасных экзотических блюд
Обновлено вчера в 03:55
Армия и оружие
Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе
Обновлено вчера в 22:15