Политика

Иран объявил армию США террористической организациейВести.Ru 12:30

Высший совет национальной безопасности Ирана внес в свой список террористических организаций Вооруженные силы США, сообщает телеканал "Пресс ТВ".
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Дональд Трамп
Мы продолжим усиливать финансовое давление и увеличивать издержки для иранского режима за его поддержку террористической деятельности до тех пор, пока он не прекратит свое губительное и противозаконное поведение.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТАСС 10:13

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Иран внёс вооружённые силы США в свой список террористических организаций

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Власти Ирана внесли Центральное командование США в список террористический организаций

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Иран объявил армию США террористической организацией

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Сирия осудила решение США по поводу КСИР

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Помпео назвал террористом главу иранского спецподразделения «Кудс»

Известия20:12
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Экономика

Нефтяников толкают на отходный путь

«Руководители нефтегазовых компаний, имеющие на балансе отработанные б/у трубы, зачастую не были в курсе того, что они имеют дело с отходами 4-го класса опасности»,— считает Марат Галиев.
Обновлено в 17:58
Политика

Эрдоган обсудит с Путиным турецкую операцию в Сирии

Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать новую операцию в Сирии.
Обновлено в 04:18
Космос

Запуски ракет перенесены с космодрома Байконур на Восточный

Два запуска ракет "Союз" с космическими аппаратами компании OneWeb перенесут с космодрома Байконур на космодром Восточный.
Обновлено в 20:20
Армия и оружие

Российский «Порубщик» получил пробоину

Обновлено в 17:38
Общество

Создатель Twitter в 2018 году получил зарплату в размере $1,4

Зарплата генерального директора компании Twitter Джека Дорси составила в 2018 году $1,4. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.
Обновлено в 18:57
Здоровье

Минздрав назвал регионы России, где дети чаще болеют раком

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на news.vse42.ru, в эти регионах отмечена заболеваемость 20 человек на 100 тыс. детей.
Обновлено в 15:58
Экономика

Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей

Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено вчера в 18:45
Путешествия

Уральский туристический кластер уже нашел проекты на 1,5 млрд руб

Обновлено в 08:20
Экономика

Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено в 16:30
Общество

Росгвардия выселяет пенсионеров ОМОНа на улицу

Столичные сотрудники Росгвардии, которые вышли на пенсию, могут остаться без жилья. Семьи 20 бывших ОМОНовцев выселяют из служебных квартир.
Обновлено в 07:16
Общество

Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста

Обновлено в 08:49
Происшествия

Мосгорсуд оставил хабаровского экс-губернатора под домашним арестом

Мосгорсуд признал законным помещение экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, подозреваемого в хищениях, под домашний арест.
Обновлено в 12:26
Политика

США предложили установить дополнительные пошлины на ряд товаров из ЕС

Управление представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера в понедельник опубликовало список продукции Евросоюза, на которую могут быть введены пошлины в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.
Обновлено в 20:08
Политика

В Кремле ответили на готовность Зеленского к переговорам с Путиным

Отвечая на вопросы журналистов, готова ли российская сторона к переговорам с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, представитель Кремля напомнил, что Москва — не участник внутриукраинского конфликта.
Обновлено в 06:26
Политика

Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жена видела его пьяным только до свадьбы.
Обновлено в 16:46
Общество

В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» пройзошел сбой, его пользователи в течение некоторого времени не могли войти в приложение для смартфонов и не могли пользоваться системой с ПК.
Обновлено в 06:10
Политика

Штаб Порошенко подтвердил его участие в дебатах с Зеленским

Глава предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что украинский лидер придет на дебаты с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 12:06
Политика

Британский парламент утвердил закон об отсрочке Brexit

Обязующий британские власти попросить новую отсрочку Brexit окончательно утвержден палатой общин. Об этом сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 18:38
Кино

Кит Харингтон из «Игры престолов» станцевал стриптиз в образе Кармен

В сценке Кит сыграл роль жениха, который решил устроить сюрприз своей невесте и станцевать на её девичнике в образе Кармен.
Обновлено в 07:00
Финансы

Биржевой курс доллара ушел ниже 65 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 65 рублей, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей

Обновлено вчера в 17:14
Шоу-бизнес

Кикабидзе не придет на похороны Данелии

Обновлено в 15:05
Политика

Ирина Фарион заявила об отсутствии на Украине русскоязычного населения

Украинский политик, член националистической партии "Свобода" Ирина Фарион призвала лишить не пользующихся украинским языком граждан страны прав на образование и трудоустройство.
Обновлено в 06:21
Общество

Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России

«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено вчера в 02:40
Политика

Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу

В случае военного вторжения в Венесуэлу Болсонару заявил, что сперва обратится к Совету национальной обороны Бразилии и Конгрессу и попросит у них скоординировать действия бразильских властей по этому вопросу.
Обновлено в 19:20
Шоу-бизнес

Мужа Светланы Дружининой экстренно прооперировали

Мужа Светланы Дружининой экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено в 05:00
Авто

Внедорожник-купе Haval F7x за миллион рублей выйдет на рынок 12 апреля

Компания Great Wall объявила дату старта продаж нового кросс-купе Haval F7x. Новинку можно будет заказать 12 апреля текущего года.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов

«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Политика

Посол РФ в США: Мир может остаться без ограничения ядерных потенциалов

Напомним, двусторонний договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений вступил в силу 5 февраля 2011 года.
Обновлено в 20:35
Авто

Новую Hyundai Sonata заметили на тестах в России

Седан Hyundai Sonata нового поколения, который уже месяц продается на родине в Южной Корее, готовится к выходу на российский рынок.
Обновлено в 14:50
Как работают Яндекс.Новости?
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