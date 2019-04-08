Иран объявил армию США террористической организациейВести.Ru 12:30

Мы продолжим усиливать финансовое давление и увеличивать издержки для иранского режима за его поддержку террористической деятельности до тех пор, пока он не прекратит свое губительное и противозаконное поведение.

Экономика Нефтяников толкают на отходный путь «Руководители нефтегазовых компаний, имеющие на балансе отработанные б/у трубы, зачастую не были в курсе того, что они имеют дело с отходами 4-го класса опасности»,— считает Марат Галиев.

Политика Эрдоган обсудит с Путиным турецкую операцию в Сирии Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать новую операцию в Сирии.

Космос Запуски ракет перенесены с космодрома Байконур на Восточный Два запуска ракет "Союз" с космическими аппаратами компании OneWeb перенесут с космодрома Байконур на космодром Восточный.

Общество Создатель Twitter в 2018 году получил зарплату в размере $1,4 Зарплата генерального директора компании Twitter Джека Дорси составила в 2018 году $1,4. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

Здоровье Минздрав назвал регионы России, где дети чаще болеют раком Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на news.vse42.ru, в эти регионах отмечена заболеваемость 20 человек на 100 тыс. детей.

Экономика Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.

Общество Росгвардия выселяет пенсионеров ОМОНа на улицу Столичные сотрудники Росгвардии, которые вышли на пенсию, могут остаться без жилья. Семьи 20 бывших ОМОНовцев выселяют из служебных квартир.

Происшествия Мосгорсуд оставил хабаровского экс-губернатора под домашним арестом Мосгорсуд признал законным помещение экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, подозреваемого в хищениях, под домашний арест.

Политика США предложили установить дополнительные пошлины на ряд товаров из ЕС Управление представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера в понедельник опубликовало список продукции Евросоюза, на которую могут быть введены пошлины в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.

Политика В Кремле ответили на готовность Зеленского к переговорам с Путиным Отвечая на вопросы журналистов, готова ли российская сторона к переговорам с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, представитель Кремля напомнил, что Москва — не участник внутриукраинского конфликта.

Политика Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жена видела его пьяным только до свадьбы.

Общество В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» пройзошел сбой, его пользователи в течение некоторого времени не могли войти в приложение для смартфонов и не могли пользоваться системой с ПК.

Политика Штаб Порошенко подтвердил его участие в дебатах с Зеленским Глава предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что украинский лидер придет на дебаты с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским 19 апреля.

Политика Британский парламент утвердил закон об отсрочке Brexit Обязующий британские власти попросить новую отсрочку Brexit окончательно утвержден палатой общин. Об этом сообщает газета The Guardian.

Кино Кит Харингтон из «Игры престолов» станцевал стриптиз в образе Кармен В сценке Кит сыграл роль жениха, который решил устроить сюрприз своей невесте и станцевать на её девичнике в образе Кармен.

Финансы Биржевой курс доллара ушел ниже 65 рублей Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 65 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Политика Ирина Фарион заявила об отсутствии на Украине русскоязычного населения Украинский политик, член националистической партии "Свобода" Ирина Фарион призвала лишить не пользующихся украинским языком граждан страны прав на образование и трудоустройство.

Общество Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России «Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.

Политика Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу В случае военного вторжения в Венесуэлу Болсонару заявил, что сперва обратится к Совету национальной обороны Бразилии и Конгрессу и попросит у них скоординировать действия бразильских властей по этому вопросу.

Шоу-бизнес Мужа Светланы Дружининой экстренно прооперировали Мужа Светланы Дружининой экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Авто Внедорожник-купе Haval F7x за миллион рублей выйдет на рынок 12 апреля Компания Great Wall объявила дату старта продаж нового кросс-купе Haval F7x. Новинку можно будет заказать 12 апреля текущего года.

Происшествия Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов «Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.

Политика Посол РФ в США: Мир может остаться без ограничения ядерных потенциалов Напомним, двусторонний договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений вступил в силу 5 февраля 2011 года.