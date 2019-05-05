Политика
Иран обойдет санкции США продажей нефти на «сером рынке»Коммерсантъ 18:33
Замминистра нефти Ирана Амир Хосейн Заманиния заявил о мобилизации всех ресурсов, включая «серый рынок», для продажи нефти в обход санкций США. В Тегеране подчеркнули, что не считают подобную торговлю мошенничеством.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:13, Ашберн
Происшествия
Путин выразил соболезнования родным погибших при ЧП в Шереметьево
По последним данным, в результате аварийной посадки самолета погибли 13 человек Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой в московском аэропорту "Шереметьево".
Обновлено в 15:01
Происшествия
Появилось видео посадки горящего самолета в Шереметьево
Наш читатель, живущий в Москве, прислал нам видео из аэропорта Шереметьево, где при жесткой посадке загорелся самолет.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы
Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено в 14:25
Происшествия
Ространснадзор проведет внеплановую проверку из-за ЧП в Шереметьеве
Ространснадзор проведет внеплановую проверку после пожара самолета в аэропорту Шереметьево, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 13:14
Здоровье
Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень
Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
Обновлено в 07:30
Космос
Под мусорным небом: чем опасны для землян осколки космических кораблей
Вокруг нашей планеты со скоростью до 30 тыс. км/ч вращается 1,25 млрд обломков и осколков. И с каждым годом их становится больше.
Обновлено в 17:02
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Политика
Мюллер вызван на допрос по «российскому делу» в конгресс США 15 мая
Судебный комитет добился от спецпрокурора США Роберта Мюллера соглашения прийти на слушания и дать показания по "российскому делу".
Обновлено в 11:40
Происшествия
Гражданин США погиб при пожаре SSJ-100 в Шереметьево
При пожаре на самолете SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб гражданин США Джереми Хинтон Брукс.
Обновлено в 18:43
Происшествия
Камера сняла само падение Superjet в Шереметьево
На записи одной из камер видеонаблюдения в аэропорту Шереметьево отчетливо видно, как вёл себя самолет Sukhoi Superjet 100 в последние секунды до падения.
Обновлено в 16:05
Происшествия
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево
Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Политика
Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает «РИА Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимира Сидорова.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини
В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов
Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Космос
НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено в 09:20
Политика
На выборах президента Северной Македонии лидирует Стево Пендаровски
Выдвиженец от правящего Социал-демократического союза (СДСМ) Стево Пендаровски лидирует на выборах президента Северной Македонии.
Обновлено в 16:04
Общество
В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах
В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов.
Обновлено вчера в 22:37
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Здоровье
Жители каких стран стареют медленнее, а каких — быстрее? Инфографика
Последнее (195-е) место рейтинга заняла Папуа — Новая Гвинея: ее жители в среднем начинают стареть в 45,6 года.
Обновлено в 17:19
Авто
Парадный Aurus, суперкар Lada и новая BMW: главное за неделю
Aurus На этой неделе марка Aurus показала сразу две новинки (одну, правда, частично) -- парадный кабриолет, который примет участие в параде Победы, и первые фотографии большого внедорожника под названием Komendant .
Обновлено в 08:11
Политика
Повод для переноса инаугурации Зеленского нашли на Украине
В Украинском институте национальной памяти нашли отличный повод перенести инаугурацию Зеленского с 19 мая на более поздний срок.
Обновлено в 10:52