Политика

Иран обойдет санкции США продажей нефти на «сером рынке»Коммерсантъ 18:33

Замминистра нефти Ирана Амир Хосейн Заманиния заявил о мобилизации всех ресурсов, включая «серый рынок», для продажи нефти в обход санкций США. В Тегеране подчеркнули, что не считают подобную торговлю мошенничеством.
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Иран намерен продавать нефть на «сером рынке», чтобы обойти американские санкции

Эхо Москвы11:08

Иран придумал, как обойти санкции США

Московский Комсомолец09:55

Иран назвал способ преодоления нефтяных санкций США

Взгляд.ру08:38

Иран обойдет санкции США, торгуя нефтью на «сером рынке»

Российская газета09:14

Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынке

РБК08:57

В Иране нашли способ обойти американские ограничения на экспорт нефти

РИА Новости09:45

Reuters: Иран использует «серый рынок» для преодоления последствий нефтяных санкций США

ТАСС07:48
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:13, Ашберн
Происшествия

Путин выразил соболезнования родным погибших при ЧП в Шереметьево

По последним данным, в результате аварийной посадки самолета погибли 13 человек Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой в московском аэропорту "Шереметьево".
Обновлено в 15:01
Происшествия

Появилось видео посадки горящего самолета в Шереметьево

Наш читатель, живущий в Москве, прислал нам видео из аэропорта Шереметьево, где при жесткой посадке загорелся самолет.
Обновлено в 13:18
Происшествия

Источник назвал причину гибели части пассажиров сгоревшего самолета

Обновлено в 16:26
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено в 14:25
Происшествия

Ространснадзор проведет внеплановую проверку из-за ЧП в Шереметьеве

Ространснадзор проведет внеплановую проверку после пожара самолета в аэропорту Шереметьево, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 13:14
Здоровье

Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень

Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
Обновлено в 07:30
Космос

Под мусорным небом: чем опасны для землян осколки космических кораблей

Вокруг нашей планеты со скоростью до 30 тыс. км/ч вращается 1,25 млрд обломков и осколков. И с каждым годом их становится больше.
Обновлено в 17:02
Политика

В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Политика

Мюллер вызван на допрос по «российскому делу» в конгресс США 15 мая

Судебный комитет добился от спецпрокурора США Роберта Мюллера соглашения прийти на слушания и дать показания по "российскому делу".
Обновлено в 11:40
Происшествия

В Мурманской области объявлен трехдневный траур после ЧП в Шереметьеве

Обновлено в 18:28
Происшествия

Пассажиры Sukhoi Superjet-100: самолёт прыгал по полосе, как кузнечик

Обновлено в 15:18
Происшествия

Гражданин США погиб при пожаре SSJ-100 в Шереметьево

При пожаре на самолете SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб гражданин США Джереми Хинтон Брукс.
Обновлено в 18:43
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

Обновлено в 04:53
Происшествия

Камера сняла само падение Superjet в Шереметьево

На записи одной из камер видеонаблюдения в аэропорту Шереметьево отчетливо видно, как вёл себя самолет Sukhoi Superjet 100 в последние секунды до падения.
Обновлено в 16:05
Происшествия

«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево

Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Политика

Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает «РИА Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимира Сидорова.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини

В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов

Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Космос

НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной

Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено в 09:20
Политика

На выборах президента Северной Македонии лидирует Стево Пендаровски

Выдвиженец от правящего Социал-демократического союза (СДСМ) Стево Пендаровски лидирует на выборах президента Северной Македонии.
Обновлено в 16:04
Общество

В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов.
Обновлено вчера в 22:37
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Кино

Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

Обновлено в 18:05
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Обновлено в 17:11
Происшествия

Останкинская башня погасла в знак скорби по погибшим в ЧП с SSJ-100

Обновлено в 18:23
Здоровье

Жители каких стран стареют медленнее, а каких — быстрее? Инфографика

Последнее (195-е) место рейтинга заняла Папуа — Новая Гвинея: ее жители в среднем начинают стареть в 45,6 года.
Обновлено в 17:19
Происшествия

Хронология аварий и катастроф самолетов Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 12:22
Авто

Парадный Aurus, суперкар Lada и новая BMW: главное за неделю

Aurus На этой неделе марка Aurus показала сразу две новинки (одну, правда, частично) -- парадный кабриолет, который примет участие в параде Победы, и первые фотографии большого внедорожника под названием Komendant .
Обновлено в 08:11
Политика

Повод для переноса инаугурации Зеленского нашли на Украине

В Украинском институте национальной памяти нашли отличный повод перенести инаугурацию Зеленского с 19 мая на более поздний срок.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

Обновлено в 12:50
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