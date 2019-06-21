Иран не стал сбивать самолёт-разведчик США с людьми на бортуLife.ru 13:22

Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции [КСИР] Амир Али Хаджизаде заявил, что Иран не стал сбивать патрульный самолёт P8 США, который летел рядом с беспилотником и нарушал воздушное пространство республики. В самолёте находилось 35 военнослужащих.

Иран не стал сбивать самолёт-разведчик США с людьми на борту

Происшествия Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Политика Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.

Здоровье Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.

Футбол Президент «Наполи»: желаю Сарри ничего не выиграть в «Ювентусе» Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился мнением о назначении бывшего главного тренара команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».

Политика Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщается на официальном сайте передачи.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.

Авто В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.

Политика Дело журналиста Ивана Голунова стало следствием войны силовиков Напомним, журналиста "Медузы" Ивана Голунова обвинили в сбыте наркотиков, затем обвинения сняли. Выяснилось, что наркотики ему подбросили.

Происшествия Следствие по делу сестер Хачатурян завершено Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.

Автоспорт Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".

Музыка Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка» Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.

Общество Шеф-повар рассказал рецепт приготовления безупречной окрошки Известные повара российских ресторанов признают, что единственного верного рецепта окрошки существовать не может, поскольку этот необычайно вкусный летний суп имеет по традиции множество вариантов приготовления.

Авто Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.

Происшествия Осуждённая в США россиянка Осипова подала апелляцию на приговор Россиянка Богдана Осипова, осуждённая в США после вывоза собственных детей в Россию, подала апелляцию на вердикт присяжных и приговор суда.

Происшествия Экс-главу Раменского района снова арестовали Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.

Политика США намерены отговорить Индию от покупки российских С-400 В ходе предстоящего визита в Индию глава Госдепа США Майк Помпео намерен поднять тему покупки индийской стороной зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 у России.

Политика Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.

Происшествия Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.

Армия и оружие В Румынии американские военные перепутали место проведения маневров Американские военные перепутали место проведения маневров и в полной амуниции с оружием и на боевых машинах вторглись в сельхозугодья.