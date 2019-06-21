Армия и оружие
Иран не стал сбивать самолёт-разведчик США с людьми на бортуLife.ru 13:22
Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции [КСИР] Амир Али Хаджизаде заявил, что Иран не стал сбивать патрульный самолёт P8 США, который летел рядом с беспилотником и нарушал воздушное пространство республики. В самолёте находилось 35 военнослужащих.
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Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
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Автоспорт
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В ходе предстоящего визита в Индию глава Госдепа США Майк Помпео намерен поднять тему покупки индийской стороной зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 у России.
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