Армия и оружие
Иран не стал сбивать самолёт-разведчик США с людьми на бортуLife.ru 13:22
Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции [КСИР] Амир Али Хаджизаде заявил, что Иран не стал сбивать патрульный самолёт P8 США, который летел рядом с беспилотником и нарушал воздушное пространство республики. В самолёте находилось 35 военнослужащих.
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