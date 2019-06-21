Армия и оружие

Иран не стал сбивать самолёт-разведчик США с людьми на бортуLife.ru 13:22

Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции [КСИР] Амир Али Хаджизаде заявил, что Иран не стал сбивать патрульный самолёт P8 США, который летел рядом с беспилотником и нарушал воздушное пространство республики. В самолёте находилось 35 военнослужащих.
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Иран объяснил, почему не стал сбивать самолет-нарушитель из США

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ВКС Ирана: рядом со сбитым беспилотником США летел американский самолет-разведчик

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РИА Новости08:44

Иран пощадил американский военный самолет

Lenta.ru07:59
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