Армия и оружие
Иран не стал сбивать самолёт-разведчик США с людьми на бортуLife.ru 13:22
Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции [КСИР] Амир Али Хаджизаде заявил, что Иран не стал сбивать патрульный самолёт P8 США, который летел рядом с беспилотником и нарушал воздушное пространство республики. В самолёте находилось 35 военнослужащих.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:35, Вашингтон
Политика
Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии
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Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
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Песков назвал приостановку авиасообщения с Грузией вынужденной мерой
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Экономика
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Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
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Помпео пригрозил Тегерану новыми мерами
Американский госсекретарь Майк Помпео пригрозил Тегерану дополнительными мерами. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.
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Авто
Опубликован список самых надежных марок авто
Обновлено в 07:33
Политика
Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина
Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан.
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Обновлено в 12:47
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США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
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Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
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Наука
Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона
Ученым из Великобритании удалось обнаружить зачатки болезни, которые происходят в мозге пациента задолго до внешних признаков, пишет EurekAlert.
Обновлено вчера в 04:39
Шоу-бизнес
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Сегодня, 21 июня, принцу Уильяму исполнилось 37 лет.
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Вышел первый трейлер мультфильма «Тролли 2»
В YouTube опубликован первый трейлер полнометражного мультфильма «Тролли 2». Премьера мультфильма в российских кинотеатрах запланирована на 19 марта 2020 года.
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Экономика
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Организаторы акции протеста в Тбилиси призвали манифестантов разойтись
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Министерство обороны России объявило тендер на утилизацию подлодки "Запорожье", доставшейся от украинских ВМС после возвращения Крыма в состав России.
Обновлено в 10:50
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Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
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Продажи кроссоверов SsangYong в РФ окончательно прекращены
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