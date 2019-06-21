Армия и оружие

Иран не стал сбивать самолет-разведчик США, летевший за беспилотникомМосковский Комсомолец 08:59

Командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде сообщил, что вчера вслед за американским беспилотником, который был сбит иранскими военными, летел разведывательный самолет ВВС США Boeing P-8, в котором находились 35 человек.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Иран объяснил, почему не стал сбивать самолет-нарушитель из США

Газета.Ru11:49

ВКС Ирана: рядом со сбитым беспилотником США летел американский самолет-разведчик

ТАСС08:50

КСИР: Иран принял решение не сбивать летевший за БПЛА самолёт США

RT на русском08:03

Иран сообщил об отказе сбивать сопровождавший дрон самолет-разведчик США

РБК08:37

Иран заявил, что мог сбить еще и разведывательный самолет США, но не стал

Вести.Ru08:20

Иран не стал сбивать летевший рядом с беспилотником американский самолет

РИА Новости08:44

Иран пощадил американский военный самолет

Lenta.ru07:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:00, Вашингтон
Политика

США добавили в черный список пять китайских компаний

Власти США вслед за Huawei внесли в черный список еще четыре китайские компании и Цзяннаньский университет компьютерных технологий в городе Уси.
Обновлено в 19:05
Политика

Ростуризм попросил туроператоров остановить продажу туров в Грузию

Агентство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в эту страну в туристических целях, а российским туроператорам приостановить продажу туров до нормализации ситуации.
Обновлено в 14:19
Политика

Foxconn призывает Apple перенести производство из Китая в Тайвань

Глава совета директоров тайваньской компании Foxconn Терри Гоу обратился к руководству Apple с призывом перенести производство своей техники из Китай.
Обновлено в 16:14
Армия и оружие

Иранские военные сбили американский беспилотник

Обновлено вчера в 03:00
Политика

Скончался экс-президент Кипра Димитрис Христофиас

Бывший президент Кипра Димитрис Христофиас скончался на 73-м году жизни, сообщает кипрское правительственное бюро печати и информации.
Обновлено в 19:18
Политика

Родственники не могут навестить Бутину в США из-за визовых сложностей

Родные Марии Бутиной, отбывающей наказание в США, пока не могут навестить девушку в тюрьме из-за визовых трудностей, заявил отец россиянки Валерий Бутин в пятницу, 21 июня.
Обновлено в 13:44
Происшествия

В Петербурге из-за дождя затопило Лиговский проспект и ТК «Невский»

Накануне вечером на Санкт-Петербург обрушилась гроза с сильным ливнем.
Обновлено в 18:23
Политика

Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан.
Обновлено в 16:17
Политика

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено в 04:44
Политика

США ввели санкции против высокопоставленных чиновников Никарагуа

Министерство финансов США ввело санкции против четверых высокопоставленных чиновников Никарагуа, 21 июня передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 15:54
Культура

Марина Хлебникова удивила гостей шоу Малахова

Певица Марина Хлебникова удивила гостей шоу Андрея Малахова свои внешним видом и поведением.
Обновлено в 15:59
Происшествия

Экс-главу Раменского района снова арестовали

Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Политика

Беглов счел провокацией видео с фальсификацией подписей в свою поддержку

Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал «провокацией, злым умыслом или какой-то глупостью» видео штаба оппозиционера Алексея Навального, на котором сотрудники бюджетных учреждений якобы фальсифицируют подписные листы в поддержку Беглова.
Обновлено в 19:31
Происшествия

В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»

Обновлено в 16:10
Политика

В МВД создадут подразделения для контроля за работой наркополиции

В МВД РФ создадут специальные подразделения, которые будут выявлять нарушения закона со стороны сотрудников органов наркоконтроля, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие

Россия представит первый танк, напечатанный на 3D-принтере

«Уралвагонзавод» анонсировал выход новой военной техники, которая будет представлена на V Международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено в 00:37
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Наука

По атомному радио впервые в истории передали музыку

Первое в мире атомное радио, созданное физиками из Соединенных Штатов Америки, проиграло стереофоническую композицию, переданную при помощи амплитудной модуляции.
Обновлено 19 июня в 07:39
Политика

Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового «майдана»

Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко предупредил об угрозе нового «майдана» в стране в случае отмены закона о государственном языке.
Обновлено в 17:55
Кино

Фильм «Дылда» выйдет в прокат более чем в 10 странах

Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес

Максим Виторган помирился с новым избранником Ксении Собчак

Среди приглашенных гостей оказался и Максим Виторган, который, по словам очевидцев, мирно общался с Богомоловым в течение вечера, позабыв про былое соперничество и неприязнь.
Обновлено в 16:00
Политика

Украинские туристы массово едут на отдых в Крым

Поток туристов с Украины в Крым увеличился в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского пограничного управления ФСБ России.
Обновлено в 09:14
Политика

Помпео пригрозил Тегерану новыми мерами

Американский госсекретарь Майк Помпео пригрозил Тегерану дополнительными мерами. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.
Обновлено в 18:51
Общество

Для МФО разработан стандарт взыскания просроченной задолженности

На Экспертном совете по микрофинансированию и кредитной кооперации, который прошел в Банке России 20 июня 2019 года, был представлен стандарт по взысканию просроченной задолженности, разработанный СРО «МиР».
Обновлено в 04:05
Политика

Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ Зеленскому

"На остаток от 20 тысяч фунтов в неделю могу покрасить ларек или два", — приводит слова Коломойского портал "Новое время".
Обновлено в 12:47
Армия и оружие

Reuters: США намерены эвакуировать персонал с иракской военной базы

Военные США готовятся эвакуировать сотрудников компаний Lockheed Martin и Sallyport Global из Ирака в связи с угрозой их безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на военные источники.
Обновлено в 18:54
Авто

Китайцы в РФ: 3 автомобиля в месяц на один дилерский контракт

В целом по авторынку данный показатель за 5 месяцев 2019 года составляет 34 автомобиля на 1 дилерский контракт.
Обновлено в 09:04
Происшествия

На МКАД столкнулись четыре автомобиля

На Московской кольцевой автодороге (МКАД) столкнулись четыре автомобиля, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГИБДД.
Обновлено в 15:07
Экономика

ЦБ нашел проблемы с кибербезопасностью во всех проверенных банках

Центробанк проверил 75 банков на соответствие требованиям кибербезопасности и обнаружил у всех нарушения требований, передает ТАСС со ссылкой на председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину.
Обновлено в 07:44
Здоровье

Британка «в шутку» послушала сына стетоскопом и спасла ему жизнь

Обновлено в 03:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное