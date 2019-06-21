Армия и оружие
Иран не стал сбивать самолет-разведчик США, летевший за беспилотникомМосковский Комсомолец 08:59
Командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде сообщил, что вчера вслед за американским беспилотником, который был сбит иранскими военными, летел разведывательный самолет ВВС США Boeing P-8, в котором находились 35 человек.
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