Происшествия

Иран назвал причину задержания второго за месяц танкераГазета.Ru 07:26

Еще один иностранный танкер был задержан властями Ирана в Персидском заливе. По данным Корпуса стражей исламской революции, на судне перевозили до 700 тыс. литров контрабандного топлива. Семь моряков были задержаны иранцами.
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Иран назвал причину задержания второго за месяц танкера

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