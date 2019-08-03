Еще один иностранный танкер был задержан властями Ирана в Персидском заливе. По данным Корпуса стражей исламской революции, на судне перевозили до 700 тыс. литров контрабандного топлива. Семь моряков были задержаны иранцами.

Происшествия ТАСС: СКР возбудил уголовное дело из-за нападения на сотрудника ОМОНа на акции 3 августа В отношении одного из задержанных на акции 3 августа в Москве возбуждено уголовное дело из-за применения насилия в отношении сотрудника ОМОНа.

Общество Синоптики сообщили, когда летняя погода вернется в Москву "Со среды в Москву придет атлантическое тепло, температура вернется в рамки климатической нормы, но без дождей не обойдется", - рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Космос На российском метеоспутнике «Метеор-М» произошел сбой Российский метеоспутник "Метеор-М" № 2 мог выйти из строя, с него не поступают данные, рассказал РИА Новости радиолюбитель Дмитрий Пашков.

Общество Путин подписал закон об увеличении детских пособий в России Ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка теперь смогут получать большее количество российских семей, кроме того, некоторые смогут получать пособия и на ребенка до трех лет.

Наука Умер академик РАН Николай Кардашев На 88-м году жизни умер академик РАН Николай Кардашев, руководивший Астрокосмическим центром Физического института академии наук (АКЦ ФИАН).

Происшествия «ОВД-Инфо»: на акции 3 августа задержали 1001 человека На несогласованной акции 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов задержали 1001 человека, подсчитал проект «ОВД-Инфо».

Происшествия Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске» Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.

Шоу-бизнес Кара Делевинь тайно обвенчалась с подругой в Лас-Вегасе Британская модель и актриса Кара Делевинь сыграла свадьбу со своей подругой Эшли Бенсон в небольшой часовне в Лас-Вегасе.

Транспорт В Шереметьево произошел сбой в работе рамок досмотра Частичное отключение электропитания произошло в воскресенье днем в терминале D аэропорта Шереметьево, сообщил РБК начальник пресс-службы аэропорта Роман Генис.

Здоровье Врач разоблачил пользу активированного угля Доктор напомнил, что в аптечке всегда должны быть препараты, которые были прописаны конкретному человеку врачом.

Общество Депутат Госдумы назвал число россиян, которым грозит потеря работы Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что в будущем 15 млн россиян могут потерять работу, передает "Ура.ру".

Политика Главы торговых палат России и США оценили российский сыр Главы бизнес-объединений России и США поделились с РИА Новости впечатлениями от продукции российских сыроваров: несмотря на то что европейского уровня удалось достичь не во всем, отдельные виды сыров по качеству вполне соответствуют импортным.

Происшествия Провокатор призывал в Сети похищать и убивать детей силовиков Провокатор под ником Макс Стеклов призывал в Twitter мстить силовикам, охранявшим порядок в Москве во время несанкционированной акции 27 июля, убивая их детей.

Происшествия В США произошел второй массовый расстрел за сутки В американском городе Дейтон, штат Огайо, мужчина устроил стрельбу. Об этом сообщила полиция города у себя в Twitter.

Политика National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге Россия показала свою новую боевую технику на параде, посвященном 323-й годовщине со дня образования ВМФ России.

Армия и оружие В Индии оценили способ обойти санкции США CAATSA в военной торговле с Россией В Индии положительно высказываются о выработке совместного механизма торговли в военно-технической сфере в условиях действия американского санкционного пакета CAATSA.

Футбол Хусаинов обвинил в коррупции арбитров матча «Зенит» — «Краснодар» Известный в прошлом футбольный арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал судейство в матче четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).

Происшествия Подозреваемого в убийстве инспектора ГИБДД задержали в Курской области Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве инспектора ГИБДД около села Уланок в Курской области.

Общество Представитель Гидрометцентра рассказал, когда вернётся лето Долгожданное летнее тепло вернётся на европейскую территорию России к середине следующей недели.