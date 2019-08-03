Происшествия
Иран назвал причину задержания второго за месяц танкераГазета.Ru 07:26
Еще один иностранный танкер был задержан властями Ирана в Персидском заливе. По данным Корпуса стражей исламской революции, на судне перевозили до 700 тыс. литров контрабандного топлива. Семь моряков были задержаны иранцами.
Читать в источнике
Оценить53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 08:20, Ашберн
Происшествия
ТАСС: СКР возбудил уголовное дело из-за нападения на сотрудника ОМОНа на акции 3 августа
В отношении одного из задержанных на акции 3 августа в Москве возбуждено уголовное дело из-за применения насилия в отношении сотрудника ОМОНа.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Политика
Мэр Киева Кличко покинул украинскую столицу
Обновлено в 07:43
Общество
Синоптики сообщили, когда летняя погода вернется в Москву
"Со среды в Москву придет атлантическое тепло, температура вернется в рамки климатической нормы, но без дождей не обойдется", - рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Обновлено в 04:54
Космос
На российском метеоспутнике «Метеор-М» произошел сбой
Российский метеоспутник "Метеор-М" № 2 мог выйти из строя, с него не поступают данные, рассказал РИА Новости радиолюбитель Дмитрий Пашков.
Обновлено в 07:50
Общество
Путин подписал закон об увеличении детских пособий в России
Ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка теперь смогут получать большее количество российских семей, кроме того, некоторые смогут получать пособия и на ребенка до трех лет.
Обновлено вчера в 04:05
Наука
Умер академик РАН Николай Кардашев
На 88-м году жизни умер академик РАН Николай Кардашев, руководивший Астрокосмическим центром Физического института академии наук (АКЦ ФИАН).
Обновлено в 06:22
Происшествия
«ОВД-Инфо»: на акции 3 августа задержали 1001 человека
На несогласованной акции 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов задержали 1001 человека, подсчитал проект «ОВД-Инфо».
Обновлено в 07:55
Происшествия
Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Кара Делевинь тайно обвенчалась с подругой в Лас-Вегасе
Британская модель и актриса Кара Делевинь сыграла свадьбу со своей подругой Эшли Бенсон в небольшой часовне в Лас-Вегасе.
Обновлено в 07:14
Транспорт
В Шереметьево произошел сбой в работе рамок досмотра
Частичное отключение электропитания произошло в воскресенье днем в терминале D аэропорта Шереметьево, сообщил РБК начальник пресс-службы аэропорта Роман Генис.
Обновлено в 07:10
Здоровье
Врач разоблачил пользу активированного угля
Доктор напомнил, что в аптечке всегда должны быть препараты, которые были прописаны конкретному человеку врачом.
Обновлено 02 августа в 17:02
Общество
Депутат Госдумы назвал число россиян, которым грозит потеря работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что в будущем 15 млн россиян могут потерять работу, передает "Ура.ру".
Обновлено в 06:25
Политика
Главы торговых палат России и США оценили российский сыр
Главы бизнес-объединений России и США поделились с РИА Новости впечатлениями от продукции российских сыроваров: несмотря на то что европейского уровня удалось достичь не во всем, отдельные виды сыров по качеству вполне соответствуют импортным.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Провокатор призывал в Сети похищать и убивать детей силовиков
Провокатор под ником Макс Стеклов призывал в Twitter мстить силовикам, охранявшим порядок в Москве во время несанкционированной акции 27 июля, убивая их детей.
Обновлено в 07:30
Футбол
Опубликовано видео драки фанатов «Зенита» с омоновцами
Обновлено в 08:14
Авто
Названы лучшие машины американского производства 60-х годов
Эксперты назвали лучшие машины американского производства, выпущенные в 60-х годах.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В США произошел второй массовый расстрел за сутки
В американском городе Дейтон, штат Огайо, мужчина устроил стрельбу. Об этом сообщила полиция города у себя в Twitter.
Обновлено в 04:54
Спорт
Сборная России побила на «Танковом биатлоне» рекорд 2017 года
Российская сборная в ходе международного конкурса «Танковый биатлон – 2019» побила рекорд 2017 года.
Обновлено в 06:43
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Россия показала свою новую боевую технику на параде, посвященном 323-й годовщине со дня образования ВМФ России.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие
В Индии оценили способ обойти санкции США CAATSA в военной торговле с Россией
В Индии положительно высказываются о выработке совместного механизма торговли в военно-технической сфере в условиях действия американского санкционного пакета CAATSA.
Обновлено в 02:02
Футбол
Хусаинов обвинил в коррупции арбитров матча «Зенит» — «Краснодар»
Известный в прошлом футбольный арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал судейство в матче четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).
Обновлено в 05:00
Футбол
Мойзе Кин официально перешел из «Ювентуса» в «Эвертон»
Обновлено в 06:57
Происшествия
Подозреваемого в убийстве инспектора ГИБДД задержали в Курской области
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве инспектора ГИБДД около села Уланок в Курской области.
Обновлено в 02:55
Общество
Представитель Гидрометцентра рассказал, когда вернётся лето
Долгожданное летнее тепло вернётся на европейскую территорию России к середине следующей недели.
Обновлено в 07:38
Футбол
«Барселона» объявила о трансфере Фирпо за 18+12 млн евро
Обновлено в 07:25
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту массового ДТП на Волжской ГЭС
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту столкновения трёх автомобилей на мостовом переходе плотины Волжской ГЭС.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Митинг в поддержку сестер Хачатурян начался в Петербурге
Обновлено в 07:21