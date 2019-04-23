Политика

Иран намерен нарастить добычу нефти в ответ на санкции СШАПолитика Сегодня 09:24

Глава комиссии по безопасности и внешней политике иранского парламента Хешматолла Фалахапитшех сообщил, что Тегеран не намерен считаться с санкциями со стороны США и собирается продолжать наращивание объемов добываемой нефти.
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Тегеран ответит на санкции Вашингтона новыми баррелями нефти

REGNUM21:51

Иран пообещал нарастить добычу нефти в ответ на американские санкции

Капитал страны16:57

Иран пообещал нарастить добычу нефти в ответ на американские санкции

Московский Комсомолец10:08

Правительство Ирана пообещало увеличить добычу нефти в ответ на санкции США

Аргументы и Факты10:04

Иран намерен нарастить добычу нефти в ответ на санкции США

Политика Сегодня09:24
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 23:07, Ашберн
Транспорт

В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей

Обновлено в 08:29
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Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона

Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено в 10:37
Политика

МИД Украины заявил о «смене тона» России по делу о задержанных моряках

В МИД Украины заявили об "изменении тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.
Обновлено в 21:07
Финансы

Что остановит укрепление курса рубля

Укрепление рубля пока не может остановить даже покупка валюты в рамках бюджетного правила, добавляет он.
Обновлено в 23:00
Политика

Ким Чен Ын отказался попробовать каравай

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по прибытию на приграничную станцию Хасан не попробовал каравай.
Обновлено в 22:23
Армия и оружие

Baza: Минобороны РФ скрыло истинную причину крушения МиГ-31 в Бурятии

Министерство обороны России скрыло причину крушения истребителя МиГ-31 в Бурятии.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес

Певица МакSим госпитализирована после ДТП

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Здоровье

Выяснилось, как наживаются на детсадовцах

Россельхознадзор выяснил, что в четырех детских садах Владивостока воспитанников кормили фальсифицированной продукцией, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 20:20
Общество

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

Обновлено в 11:03
Общество

В Японии приняли закон о компенсации за послевоенную практику принудительной стерилизации

Парламент Японии в среду принял новый закон о выплате компенсаций жертвам принудительной стерилизации, которая существовала в стране в послевоенный период.
Обновлено в 22:43
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Политика

Виктор Янукович надеется вернуться на Украину

Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено в 14:19
Армия и оружие

Глава МИД Турции пригрозил найти в другой стране замену F-35

Ранее в турецких СМИ появилась информацию о возможной закупке Турцией российских самолетов пятого поколения Су-57 в случае невозможности получить F-35.
Обновлено в 17:13
Общество

Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука

Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено в 17:50
Политика

Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным

Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Общество

Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти

Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Спорт

Фигурист Ковтун завершил карьеру

Российский фигурист-одиночник Максим Ковтун принял решение о завершении спортивной карьеры. Об этом он сообщил РИА "Новости".
Обновлено в 07:10
Авто

Названы самые популярные подержанные лифтбеки в России

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных подержанных лифтбеков в России.
Обновлено в 08:58
Культура

Скончался оператор клипов Киркорова Сергей Дубровский

Оператор клипов Сергей Дубровский скончался во вторник, 23 апреля.
Обновлено в 20:15
Политика

Посольство оценило антироссийское поздравление Зеленского

Посольство России в Лондоне прокомментировало поздравление главы МИД Великобритании Джереми Ханта, направленное победителю украинских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 22:59
Общество

Новый график выплаты пенсий установили в Пенсионном фонде

В сельской местности график выдачи пенсий иной: 4 мая (для получающих выплаты 3, 4 и 5 числа); 6 мая (за 6, 7 и 9 числа); 8 мая (за 8, 10 и 11 числа); 10 мая (за 10 и 11 числа), пишет АиФ.
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес

Рудинштейн рассказал о состоянии здоровья Пугачевой и Джигарханяна

Как отметил продюсер, Пугачева тоже находится в плохом состоянии. Ранее сообщалось, что Пугачева отметила свой 70-летний юбилей.
Обновлено в 20:00
Политика

ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины

Обновлено в 11:36
Игры

Ice-Pick Lodge выпустила свежую демоверсию нового «Мора»

Ice-Pick Lodge неожиданно опубликовала свежую демонстрационную версию ремейка «Мора», где игроков ждёт приятный сюрприз — новое начало истории.
Обновлено в 13:48
Кино

Тизер 3 серии заключительного сезона «Игры престолов» появился в Сети

Представители телеканала HBO опубликовали на YouTube тизер 3 серии финального сезона популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 10:09
Шоу-бизнес

Актриса Любовь Тихомирова развелась с мужем Ласло Долински

Любовь Тихомирова приняла решение разорвать отношения с мужем Ласло Долински после почти 6-летнего брака.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море авианосную группировку американского флота сигналом для Москвы.
Обновлено в 20:26
Гаджеты

Полная зарядка смартфона может навредить аккумулятору

Эксперты рассказали, что зарядка аккумулятора смартфона на все 100% может пойти гаджету не на пользу, а во вред.
Обновлено в 01:25
Политика

Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Космос

Один из астероидов получил имя китайского астрофизика Чжоу Йоуюаня

В честь ведущего китайского астрофизика Чжоу Йоуюаня с одобрения Международного астрономического союза был назван астероид Солнечной системы, сообщает 22 апреля издание China Science Daily.
Обновлено в 03:12
Как работают Яндекс.Новости?
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