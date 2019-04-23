Иран намерен нарастить добычу нефти в ответ на санкции СШАПолитика Сегодня 09:24

Глава комиссии по безопасности и внешней политике иранского парламента Хешматолла Фалахапитшех сообщил, что Тегеран не намерен считаться с санкциями со стороны США и собирается продолжать наращивание объемов добываемой нефти.

Иран намерен нарастить добычу нефти в ответ на санкции США

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