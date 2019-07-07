Политика
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПДРИА Новости 03:13
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
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Общество
Иван Купала наступает в ночь на 7 июля
Народный славянский праздник Иван Купала отмечают в ночь с 6 по 7 июля, он известен у славян как праздник Солнца, зрелости лета и зеленого покоса.
Обновлено вчера в 13:07
Футбол
Месси обвинили в неуважении из-за слов о коррупции
Футболист заявил, что его команда не смогла попасть в финал Кубка Америки из-за коррупции, поэтому Месси не принял участие в церемонии вручения бронзовых медалей.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, остался жив
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия
В Магнитогорске скончалась избитая мужем молодая женщина
Обновлено в 01:46
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной выпустили на свободу
Обновлено вчера в 18:16
Армия и оружие
Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе
Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе открыл огонь по боевикам из неонацистского полка «Азов» из-за идеологических разногласий, сообщается на сайте Луганского информационного центра со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Обновлено вчера в 22:15
Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Отказ Европы от антироссийских санкций предрёк постпред Украины
Киев может больше не ждать принятия Европой новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 18:52
Кино
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»
«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено вчера в 16:21
Политика
На Украину прибыла первая в истории партия нефти из США
Обновлено вчера в 13:28
Политика
Иран приготовился захватить британский танкер
В сложившейся ситуации Резайи считает единственно верным вариантом ответный захват британского танкера.4 июля британские морские пехотинцы по просьбе США перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, плывший под флагом Панамы.
Обновлено 05 июля в 05:46
Финансы
Официальный курс евро снизился до 71,54 рубля
Официальный курс евро на пятницу снизился на 6,14 копейки — до 71,542 рубля, курс доллара уменьшился на 9,38 копейки, до 63,4013 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено 04 июля в 09:23
Единоборства
Джонс победил Сантоса решением судей
В главном поединке турнира UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) американец Джон Джонс победил бразильца Тиаго Сантоса.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Большинство задержанных в Канкуне россиян депортировали из Мексики
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
Названы мотивы кассира Хайруллиной, сбежавшей с 20 миллионами рублей
Обновлено 05 июля в 06:50
Политика
Жена экс-главы Интерпола подала иск к организации, пишут СМИ
Супруга экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя, обвиняемого Китаем во взятках, Грейс Мэн подала иск к международной организации за неспособность обеспечить защиту и помощь ее семье, сообщает газета South China Morning Post.
Обновлено в 00:22
Единоборства
Хабиб и Диас едва не подрались на UFC 239
На турнире UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) едва не произошла драка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Нейтом Диасом.
Обновлено вчера в 22:32
Футбол
Главный тренер сборной и глава федерации Египта подали в отставку
После поражения сборной Египта от сборной ЮАР в матче 1/8 финала Кубка Африки главный тренер Хавьер Агирре и глава Федерации футбола Египта Хани Або Рида подали в отставку.
Обновлено в 00:46
Политика
Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением
Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 00:43
Здоровье
В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов
Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.
Обновлено в 02:12
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 05:57
Происшествия
В Москве прошли пикеты в поддержку врача Элины Сушкевич
Акции в поддержку Сушкевич сегодня проходят в 20 российских городах.
Обновлено вчера в 07:31
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Тимати почти повторила трюк Стейтема с бутылкой
Продолжила флешмоб и 26-летняя модель, бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова. Она попыталась повторить трюк в ресторане.
Обновлено в 01:41
Общество
Дерматолог дал советы по предотвращению и лечению солнечных ожогов
Дерматолог из канадского Университета Альберты Роберт Гниадецки (Robert Gniadecki) напомнил порядок действий по лечению солнечных ожогов.
Обновлено в 02:47
Хоккей
Александров: очень рад оказаться в такой организации, как «Сент-Луис»
Выигрывать хотят все, так что я очень рад оказаться в такой организации.
Обновлено в 00:31