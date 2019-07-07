Политика
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПДРИА Новости 03:13
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
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Происшествия
Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов снова отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС
В жизни супругов грядут перемены. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова накануне приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Неизвестный захватил заложницу при ограблении в Одессе
Сотрудница финансового учреждения захвачена в заложницы неизвестным злоумышленником в Одессе.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНР
Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под минометный обстрел в поселке Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Состояние избитой ингушской девочки остается тяжелым
Обновлено в 04:41
Гаджеты
Процессор AMD Ryzen 5 2600X подешевел практически вдвое
Напомним, ранее в США зафиксировано снижение стоимости другого представителя семейства Ryzen 2000 – Ryzen 7 2700X.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу
Обновлено в 01:45
Происшествия
Находящийся в федеральном розыске банкир прибыл в Россию
Находящийся в федеральном розыске фигурант уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере Агаджан Аванесов прилетел в Санкт-Петербург.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
Украинские СМИ нашли признание «Борисыча» в атаке MH17 «Буком». Безсонов рассказал, что не так в этом видео
Сообщалось, что Цемах арестован украинским судом и проходит как "ценный свидетель" по делу о крушении малайзийского "Боинга", следовавшего маршрутом MH17.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, остался жив
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области в ночь на воскресенье, остался жив.
Обновлено вчера в 20:46
Экономика
Названы наиболее подорожавшие в прошлом году продукты
Больше всего в 2018 году подорожали пшено, капуста и газомоторное топливо.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
В Донбассе три бойца ВСУ подорвались при установке мин
Три бойца ВСУ погибли при установке мин у села Кряковка.
Обновлено в 08:50
Политика
Трамп объяснил свои слова о «захвате аэропортов» в XVIII веке
Президент США Дональд Трамп объяснил свои слова об аэропортах, за которые якобы сражались участники Американской войны за независимость в XVIII веке, сообщает NBC.
Обновлено в 07:55
Политика
Партия Зеленского исключила семь кандидатов в Раду из своего списка
Список кандидатов в депутаты Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лишился семи человек.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Позитивные прогнозы по изувеченной девочке не подтвердились
Позитивные прогнозы, которые ставили врачи семилетней Аише из Ингушетии, систематически избиваемой родственниками, не подтвердились.
Обновлено в 08:05
Происшествия
В Петербурге женщине продали пирожок с опарышами
Обновлено в 08:44
Происшествия
Федеральный инспектор по Рязанской области покончил с собой
Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев совершил самоубийство, сообщил источник в структурах региона.
Обновлено в 07:15
Авто
Японцы используют каршеринг для сна и отдыха
Некоторые использовали машины в качестве камеры хранения для сумок и личных вещей, но чаще просто сидели в них с ноутбуком - вместо, скажем, кафе.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
В США призвали Германию отправить в Сирию наземные войска
Соединённые Штаты призывают Германию отправить наземные войска в Сирию для частичной замены американского контингента.
Обновлено в 04:30
Единоборства
Стычка Хабиба и Диаса на UFC 239: охранники успели разнять бойцов
После завязавшегося диалога Хабиб и Диас едва не устроили потасовку, но между спортсменами быстро появились охранники.
Обновлено в 05:23
Кино
Американский актёр Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Американский актёр Камерон Бойс скончался в возрасте 20 лет. Об этом сегодня, 7 июля, пишет газета Sun.
Обновлено в 05:57
Политика
«Это кокаин»: нарколог оценил гримасы Зеленского во время совещания
Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев оценил гримасы президента Украины Владимира Зеленского на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде.
Обновлено в 07:14
Здоровье
В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктов
Ранее заведующая отделением профилактики факторов риска ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Дарья Халтурина в беседе с «Российской газетой» заявила, что в среднем оптимальным количеством молочных продуктов считается 200 граммов в день.
Обновлено в 08:36
Музыка
Лайма Вайкуле намерена провести свой фестиваль в Одессе
Организаторы отмечают, что идея провести мероприятие в Одессе появилось у Вайкуле после прошлогоднего концерта в этом городе.
Обновлено в 08:15
Хоккей
Матч звезд КХЛ в 2020 году пройдет в Москве
Звездный уик-энд пройдет 18–19 января. Москва примет Матч звезд КХЛ в третий раз.
Обновлено в 07:58