Политика

Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПДРИА Новости 03:13

Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
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Евросоюз обеспокоен решением Ирана повысить уровень обогащения урана

Москва-Баку.ru08:33

ЕС призвал Иран отказаться от повышения уровня обогащения урана

Вестник Кавказа08:30

Власти Германии заявили, что обеспокоены заявлением Ирана по обогащению урана

ТАСС09:27

Германия и ее партнеры в ЕС призвали Иран не повышать обогащение урана

Известия09:05

Главы МИД стран ядерной сделки обсудят с Ираном ее сохранение

Росбалт04:57

Иран намерен превысить уровень обогащения урана в 3,67% в понедельник

РИА Новости03:20

Германия призвала Иран отказаться от повышения нормы обогащения урана

Экономика сегодня09:36
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Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Происшествия

Российские туристы случайно заплыли в Грецию

Как сообщает портал «Фонтанка», они не заметили, как пересекли водную границу с Грецией.
Обновлено в 10:02
Общество

Во Франции выпал град размером с теннисный мяч

Обновлено в 09:51
Общество

Российских младшеклассников заставили смотреть фильм ужасов

Обновлено в 09:45
Политика

Скабеева прокомментировала видео с Зеленским на совещании в Ужгороде

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала распространённое в сети видео, на котором, как сообщают СМИ, показано «странное поведение» президента Украины Владимира Зеленского во время совещания в Ужгороде.
Обновлено в 08:37
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года

Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Политика

Зеленский ничего не знает о связи Андрейчикова с Макаровым

Президент Зеленский в разговоре с журналистом Богданом Осинским заявил, что "ничего об этом не знает".
Обновлено в 09:31
Религия

В Санкт-Петербург прибыл патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл прилетел в Санкт-Петербург 6 июля. Об этом сообщает пресс-служба митрополии.
Обновлено вчера в 09:45
Спорт

Россияне впервые в истории выиграли ЧМ по пляжному волейболу

До вчерашнего дня россияне дважды становились призерами чемпионатов мира.
Обновлено в 10:02
Авто

Секретные функции модели Renault Logan: автоблокировка

Обновлено в 08:00
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено в 09:55
Политика

Медведчук рассказал о роли жены в его дружбе с Путиным

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал о своем знакомстве с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе

В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города.
Обновлено в 06:25
Политика

Зеленский назначил главу Луганской области

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил губернатора Луганской области. Данный указ выложен на официальном сайте главы государства.
Обновлено в 10:17
Спорт

В новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о новой произвольной программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в сезоне-2019/20 предстанет в образе Клеопатры.
Обновлено 05 июля в 17:28
Экономика

Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста

Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании самолетов и аэропорта Домодедово

Обновлено в 06:55
Происшествия

Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше

Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 09:05
Здоровье

В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктов

Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал, что для здорового человека не существует определённых норм потребления молочных продуктов в сутки.
Обновлено в 08:36
Происшествия

На митинге против губернатора в Екатеринбурге задержали пять человек

Сегодня, 7 июля, на площади 1905 года задержали 5 человек, который митинговали за отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и мэра уральской столицы Александра Высокинского.
Обновлено в 06:28
Футбол

«Спартак» хочет купить сына легендарного футболиста Хаджи

За национальную румынскую команду Хаджи сыграл пять встреч. Полузащитник является сыном известного в прошлом футболиста Георге Хаджи.
Обновлено в 09:37
Космос

Экипажу «Федерации» предрекли гибель в Тихом океане

Обновлено вчера в 10:20
Политика

Путин поздравил строителей БАМа

Обновлено в 06:45
Происшествия

В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»

В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
Обновлено в 06:25
Политика

Украина получила первую партию нефти из США

На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено вчера в 13:47
Шоу-бизнес

Ольга Бузова снялась с Тимуром Батрутдиновым в фотосессии

Звезда проекта «Дом-2», певица Ольга Бузова в белом платье приняла участие в фотосессии, на которой также был замечен ее друг и актер Тимур Батрутдинов.
Обновлено в 05:33
Политика

Партия Зеленского исключила семь кандидатов в Раду из своего списка

Список кандидатов в депутаты Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лишился семи человек.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Суд арестовал капитана перевернувшегося в Черном море катамарана

Обновлено в 09:54
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Обновлено в 09:04
Общество

Центр азербайджанского Шеки пополнил список всемирного наследия ЮНЕСКО

Обновлено в 08:01
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Выход США из ядерной сделки по ИрануБольше новостей по теме
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