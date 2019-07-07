Политика
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПДРИА Новости 03:13
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
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Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Происшествия
Российские туристы случайно заплыли в Грецию
Как сообщает портал «Фонтанка», они не заметили, как пересекли водную границу с Грецией.
Обновлено в 10:02
Общество
Во Франции выпал град размером с теннисный мяч
Обновлено в 09:51
Общество
Российских младшеклассников заставили смотреть фильм ужасов
Обновлено в 09:45
Политика
Скабеева прокомментировала видео с Зеленским на совещании в Ужгороде
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала распространённое в сети видео, на котором, как сообщают СМИ, показано «странное поведение» президента Украины Владимира Зеленского во время совещания в Ужгороде.
Обновлено в 08:37
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Политика
Зеленский ничего не знает о связи Андрейчикова с Макаровым
Президент Зеленский в разговоре с журналистом Богданом Осинским заявил, что "ничего об этом не знает".
Обновлено в 09:31
Религия
В Санкт-Петербург прибыл патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл прилетел в Санкт-Петербург 6 июля. Об этом сообщает пресс-служба митрополии.
Обновлено вчера в 09:45
Спорт
Россияне впервые в истории выиграли ЧМ по пляжному волейболу
До вчерашнего дня россияне дважды становились призерами чемпионатов мира.
Обновлено в 10:02
Авто
Секретные функции модели Renault Logan: автоблокировка
Обновлено в 08:00
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено в 09:55
Политика
Медведчук рассказал о роли жены в его дружбе с Путиным
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал о своем знакомстве с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе
В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города.
Обновлено в 06:25
Политика
Зеленский назначил главу Луганской области
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил губернатора Луганской области. Данный указ выложен на официальном сайте главы государства.
Обновлено в 10:17
Спорт
В новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о новой произвольной программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в сезоне-2019/20 предстанет в образе Клеопатры.
Обновлено 05 июля в 17:28
Экономика
Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста
Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше
Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 09:05
Здоровье
В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктов
Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал, что для здорового человека не существует определённых норм потребления молочных продуктов в сутки.
Обновлено в 08:36
Происшествия
На митинге против губернатора в Екатеринбурге задержали пять человек
Сегодня, 7 июля, на площади 1905 года задержали 5 человек, который митинговали за отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и мэра уральской столицы Александра Высокинского.
Обновлено в 06:28
Футбол
«Спартак» хочет купить сына легендарного футболиста Хаджи
За национальную румынскую команду Хаджи сыграл пять встреч. Полузащитник является сыном известного в прошлом футболиста Георге Хаджи.
Обновлено в 09:37
Космос
Экипажу «Федерации» предрекли гибель в Тихом океане
Обновлено вчера в 10:20
Политика
Путин поздравил строителей БАМа
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
Обновлено в 06:25
Политика
Украина получила первую партию нефти из США
На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено вчера в 13:47
Шоу-бизнес
Ольга Бузова снялась с Тимуром Батрутдиновым в фотосессии
Звезда проекта «Дом-2», певица Ольга Бузова в белом платье приняла участие в фотосессии, на которой также был замечен ее друг и актер Тимур Батрутдинов.
Обновлено в 05:33
Политика
Партия Зеленского исключила семь кандидатов в Раду из своего списка
Список кандидатов в депутаты Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лишился семи человек.
Обновлено в 08:30