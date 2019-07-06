Политика
Иран начал обогащение урана на уровне выше СВПДГазета.Ru 04:31
Заместитель главы МИДа Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран начинает обогащение урана на уровне выше установленного ядерной сделкой. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что Иран планирует перейти порог в 3,67%.
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