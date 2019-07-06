Политика

Иран начал обогащение урана на уровне выше СВПДГазета.Ru 04:31

Заместитель главы МИДа Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран начинает обогащение урана на уровне выше установленного ядерной сделкой. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что Иран планирует перейти порог в 3,67%.
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Главы МИД стран-членов ядерного соглашения встретятся в июле

Вестник Кавказа06:17

Швыткин: действия Ирана призывают к исполнению СВПД

Экономика сегодня05:53

В Иране не возражают против подключения США к переговорам по ядерной сделке

ТАСС05:45

Главы МИД стран ядерной сделки обсудят с Ираном ее сохранение

Росбалт04:57

Иран объявил о новых шагах по отказу от обязательств по ядерной сделке

РБК03:42

Иран намерен превысить уровень обогащения урана в 3,67% в понедельник

РИА Новости03:20

МАГАТЭ проверит повышение Ираном уровня обогащения урана

Известия05:34
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:27, Вашингтон
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом в Свердловской области

Обновлено вчера в 19:02
Гаджеты

16 смартфонов Huawei получат в июне обновление EMUI 9.1: список

Как пишет источник, EMUI 9.1 в июле получат сразу 16 моделей Huawei, причем речь идет о распространении прошивки за пределами Китая.
Обновлено вчера в 17:32
Шоу-бизнес

Поклонники раскритиковали имидж Виталия Гогунского

Виталий Гогунский, известный по исполнению роли Кузи в сериале "Универ", недавно разочаровал поклонников новой фотографией.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским

Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Наука

Шум магнитных монополей смогли услышать

Ученые из Ирландского национального университета в Корке и Оксфордского университета создали устройство, которое позволяет слышать магнитный шум от монополей.
Обновлено 04 июля в 03:40
Политика

Россия призвала Иран не осложнять ситуацию вокруг ядерной сделки

Россия призывает Иран не принимать такие действия, которые осложнят ситуацию вокруг ядерной сделки, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В Одессе идет спецоперация «Гром»

Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".
Обновлено в 06:40
Происшествия

30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми

Обновлено вчера в 22:43
Политика

Украинский чиновник предложил обменять воду на часть Крыма

Бывший украинский чиновник напомнил, что на территории Северного Крыма есть два моногорода — Красноперекопск и Армянск, которые сегодня больше всего страдают от отсутствия воды и где в скором времени могут закрыться предприятия.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес

Сестра Влада Топалова ждет ребенка

Девушка поблагодарила коллег и друзей за поддержку ее event-агенства, а также поведала подписчикам, что готова открыть новую главу своей жизни и уйти в декретный отпуск.
Обновлено вчера в 13:00
ЖКХ

Почти 70 домов Красногорска лишились горячей воды из-за долгов

Обновлено в 02:51
Армия и оружие

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в Донбассе

Обновлено в 07:13
Политика

Соратник Зеленского признал, что Киев вредит Крыму

Украина вредит своим же гражданам, отключая воду в Крыму.
Обновлено в 06:53
Политика

Партия Зеленского перенесла третий этап своего съезда

Президентская партия «Слуга народа» 7 июля проведет третий этап своего предвыборного съезда, чтобы исключить из избирательного списка некоторых кандидатов в депутаты Верховной Рады на парламентских выборах 21 июля.
Обновлено 05 июля в 06:13
Армия и оружие

США призвали Германию отправить войска в Сирию

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью немецкой газете Welt заявил о том, что США выступили с призывом к Германии отправить наземные войска в Сирию.
Обновлено в 06:48
Кино

СМИ сообщили о смерти 20-летнего актера Кэмерона Бойса

Обновлено в 05:42
Происшествия

Миллиардер Джеффри Эпштейн задержан по обвинению в секс-торговле

Американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Обновлено в 01:10
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Появилась новая версия исчезновения малайзийского Boeing

Появилась новая версия исчезновения самолета «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.
Обновлено в 07:20
Политика

Скабеева прокомментировала видео со странным поведением Зеленского

Обновлено в 02:41
Баскетбол

«Зенит» покинул защитник Арманд

"Зенит" покидает американский защитник Шон Арманд, сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено вчера в 04:29
Общество

Путин поздравил работников морского и речного флота с праздником

Обновлено в 02:37
Футбол

«Анжи» объявил о переходе Долгова в «Енисей»

«Анжи» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Павла Долгова в красноярский «Енисей».
Обновлено в 05:37
Происшествия

Заработавшая эпилепсию после побоев мужа героиня «Пусть говорят» умерла

В Магнитогорске скончалась героиня одного из выпусков программы «Пусть говорят» Дарья Рубцова, которая четыре раза впадала в кому после того, как ее избил муж.
Обновлено в 07:08
Спорт

Российские регбисты уступили Японии в полуфинале Универсиады

Сборная России по регби-7 проиграла команде Японии в матче 1/2 финала на Универсиаде в Неаполе. Встреча завершилась со счетом 0:14.
Обновлено в 04:58
Хоккей

Панарин и Бобровский отдыхают на острове Капри

Хоккеисты ранее вместе выступали за «Коламбус», а сейчас отдыхают на острове Капри в Италии.
Обновлено в 06:52
Общество

Медведев отдал распоряжение о всероссийской диспансеризации

"Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения России", - говорится в документе.
Обновлено 05 июля в 23:55
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года

Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
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Единоборства

Хабиб Нурмагомедов чуть не подрался с Нейтом Диасом возле клетки

Нурмагомедов уже не первый раз «зацепился» с Нейтом Диасом. Однажды, в 2015 году они даже подрались командами.
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Политика

ПА ОБСЕ призвала Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии

Ассамблея призвала Россию отменить «свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии», прекратить якобы существующие судебное преследование «по политическим мотивам» и дискриминацию по этническому признаку.
Обновлено в 06:56
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Выход США из ядерной сделки по ИрануБольше новостей по теме
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