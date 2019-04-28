Политика
Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружияКоммерсантъ 05:02
Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве ответа на американские санкции, сообщил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф. По его словам, у Ирана «есть множество вариантов» ответных мер.
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Происшествия
Полсотни машин столкнулись на автобане в Германии
Обновлено в 11:21
Происшествия
На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду
Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес
Лобода отказалась от участия в «Голосе»
Во время обоих выступлений десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 09:53
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы
Избранный президент Украины Владимир Зеленский впервые после победы обратился к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
The Telegraph сообщила об угрозе новых терактов по сценарию Шри-Ланки
21 и 22 апреля в Шри-Ланке произошла крупнейшая серия терактов в истории страны.
Обновлено в 01:26
Футбол
Вадим Евсеев: «Пенальти мог пробить Беленов»
Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Вадим Евсеев прокомментировал победу над «Уралом» (4:1) в матче 26-го тура чемпионата России.
Обновлено в 07:16
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:32
Политика
В США умер экс-сенатор Ричард Лугар
Бывший сенатор Конгресса США, автор программы по предоставлению финансовой помощи бывшим союзным республикам для ликвидации ядерных вооружений Ричард Лугар умер на 88-м году жизни в американском штате Вирджиния.
Обновлено в 13:03
Политика
Указ о выдаче паспортов РФ в Донбассе требуют отменить в Раде
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко требует, чтобы Россия отменила указ об упрощенном порядке выдачи гражданства жителям Донбасса.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Автомобиль во время автошоу в Орле врезался в зрителей
Легковой автомобиль врезался в толпу зрителей в Орле. Инцидент произошел 27 апреля у торгового комплекса.
Обновлено в 14:51
Происшествия
Жителей районов рядом с Нотр-Дамом предупредили о загрязнении свинцом
В Париже сообщили о риске повышенного содержания свинца в воздухе на территориях рядом с собором Парижской Богоматери, где произошёл пожар.
Обновлено в 14:15
Игры
Bloodstained: Ritual of the Night тормозит на Switch, но это будет исправлено к релизу
Обновлено в 08:23
Автоспорт
Квят подвёл итоги Гран-при Азербайджана
Обновлено в 12:46
Происшествия
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Искателю металлолома оторвало кисть при взрыве снаряда в Петербурге
В результате серьезно пострадал 20-летний искатель металлолома, который исследовал дно Невы с помощью магнита.
Обновлено в 14:11
Общество
За сутки Нева обмелела почти на полметра
Показатели уровня воды возле Горного университета составили - 43 сантиметра к вечеру 28 апреля. Зафиксирован показатель был в 20:00.
Обновлено в 14:28
Футбол
Киевское «Динамо» вдевятером обыграло «Львов» в чемпионате Украины
Футболисты киевского "Динамо" в меньшинстве победили "Львов" в гостевом матче 26-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 14:44
Шоу-бизнес
Раскрыт механизм победы дочери Алсу в шоу «Голос»
Якобы российские селебрити активно голосовали и сами агитировали своих поклонников отправить смс за дочку Алсу.
Обновлено в 06:39
Происшествия
У Boeing 767 в небе загорелся двигатель
У самолета Boeing 767 загорелся двигатель при полете в небе, пишет The Sun.
Обновлено в 14:28
Футбол
«Бавария» потеряла очки в матче Бундеслиги с «Нюрнбергом»
Обновлено в 14:04
Авто
Lifan X50 возглавил ТОП-5 самых «ломучих» авто
Обновлено в 14:00
Происшествия
Дальнобойщика расстреляли на трассе М-4 «Дон»
Дальнобойщика расстреляли на 1000 км трассы М-4 "Дон".
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко продолжает воспитывать бывшего мужа
Актриса считает поведение Максима Дунаевского неэтичным Наталья Андрейченко стала гостьей программы "Звезды сошлись", в которой взялась за обсуждение личной жизни своего первого супруга Максима Дунаевского.
Обновлено в 08:49
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в Кубке Франции
Обновлено в 03:23
Футбол
Манчестер Юнайтед — Челси 1:1
Стали известны стартовые составы на матч 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Юнайтед" и лондонским "Челси", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:05
Политика
Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Отец Началовой: Фролов требует половину подаренной Алдониным квартиры
СМИ сообщили о расписке, которая имеется у экс-бойфренда Юлии Началовой Александра Фролова, которая дает ему возможность претендовать на половину квартиры в элитном жилом комплексе в центре Москвы, пишет Starhit со ссылкой на отца Началовой Виктора.
Обновлено в 07:16