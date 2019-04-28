Политика

Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружияКоммерсантъ 05:02

Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве ответа на американские санкции, сообщил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф. По его словам, у Ирана «есть множество вариантов» ответных мер.
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Зариф обвинил США в экономическом терроризме против Ирана

RT на русском15:01

Иран собирается выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Газета.Ru09:03

В Иране рассматривают возможность выхода из ДНЯО

РИА Новости04:40

Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Коммерсантъ05:02

В Иране допустили выход из Договора о нераспространении ядерного оружия

РБК06:18

Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия

ТАСС02:49

Иран допустил выход из Договора о нераспространении ядерного оружия

Говорит Москва02:53
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В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
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Договор о нераспространении ядерного оружия
Многосторонний международный акт, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью поставить прочную преграду на пути расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, обеспечить необходимый международный контроль за выполнением государствами взятых на себя по Договору обязательств с тем, чтобы ограничить возможность возникновения вооружённого конфликта с применением такого оружия; создать широкие возможности для мирного использования атомной энергии.
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