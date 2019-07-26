Армия и оружие
Иран испытал баллистическую ракетуLenta.ru вчера в 22:31
Иран провел успешные испытания баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента США. Источник телеканала сообщил, что речь идет о ракете «Шахаб-3».
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Политика
Власти США просят Турцию не вводить в строй российские С-400
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
Вылетевший в Петербург самолёт вернулся в аэропорт Симферополя
Пассажирский самолёт, следовавший в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Симферополя из-за технической причины, она прошла в штатном режиме.
Обновлено вчера в 08:05
Общество
Госдума утвердила новые пособия для детей до трех лет
Госдума утвердила новые пособия для детей до трех лет.
Обновлено вчера в 10:41
Космос
Астрономы нашли умирающего двойника Солнца
Мередин Джойс предположила, что примерно через 4,5-5 миллиарда лет наше Солнце тоже исчерпает свои запасы водорода, так называемое «ядерное горючее», и начнет сжигать гелий.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
Россия поставила Украине ультиматум по задержанному танкеру
Россия требует незамедлительного возвращения задержанного СБУ танкера, об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в фейсбуке.
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия
Жена Мамаева продает автомобиль супруга
Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана решила продать дорогой внедорожник мужа.
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Особое мнение: Виктор Шендерович
В.Шендерович: Если танкер участвовал в блокировании украинских судов, значит, они имели все основания его задержать Т. Фельгенгауэр― А у нас тоже никто не может опрокинуть.
Обновлено вчера в 13:46
Театры
Фестиваль «Планета балета» впервые пройдет в Москве
Фестиваль "Планета балета" впервые пройдет в Москве с 19 августа по 8 сентября на сцене Дворца молодежи (МДМ), сообщила в четверг на пресс-конференции в ТАСС руководитель проекта Алла Фомина.
Обновлено вчера в 08:06
Кино
Барецкий заявил об участии Микки Рурка в фильме «Брат-3»
Микки Рурк сыграет в фильме "Брат-3" за $300 тыс. Об этом 24 июля сообщило издание StarHit со ссылкой на режиссера кинокартины Стаса Барецкого.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Любовь Соболь вынесли на диване из здания Мосгоризбиркома и задержали
Полицейские задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь у выхода из Мосгоризбиркома, после того как сотрудники группы быстрого реагирования на диване вынесли ее на улицу, сообщил "Дождь".
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
В Подмосковье женщину убили на детской площадке
Обновлено вчера в 12:06
Политика
Помпео: США по-прежнему планируют выйти из ДРСМД 2 августа
США по-прежнему планируют выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено вчера в 21:43
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Игорь Шалимов жёстко высказался о главном тренере
Главный тренер ФК «Спартак» Олег Конов дебил, заявил экс-игрок клуба Игорь Шалимов в Instagram.
Обновлено вчера в 19:26
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено 24 июля в 09:30
Общество
Правительство одобрило доступ Генпрокуратуры к банковской тайне
Правительство РФ поддержало законопроект, который позволит прокурорам без санкции суда получать информацию о банковских счетах физических и юридических лиц, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 18:02
Политика
В ООН прокомментировали задержание Украиной российского танкера
Заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя задержание украинской стороной российского танкера в порту Измаил, заявил, что все стороны должны избегать действий, ведущих к эскалации.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
Налетчики похитили тонну золота при нападении на аэропорт в Бразилии
Вооруженные преступники похитили около тонны золота из грузового терминала международного аэропорта бразильского Сан-Паулу.
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Юнкер отказал Джонсону в пересмотре условий Brexit
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отказал новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в возобновлении переговоров об условиях выхода Соединенного королевства из ЕС, сообщает The Guardian со ссылкой на представителя европейского политика Мину Андрееву.
Обновлено вчера в 15:15
Политика
Конгресс США одобрил отсрочку для потолка госдолга
Законопроект о продлении на два года срока наступления потолка американского госдолга получил одобрение Конгресса США, передаёт C-Span.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия
Усыновившая 118 детей женщина попала в тюрьму на 20 лет
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 24 июля в 20:25
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия
В Сочи обрушилась федеральная дорога
В Сочи в 17.30 на автомобильной дороге А-147 обрушилась часть дорожного полотна.
Обновлено вчера в 11:05
Экономика
Ограничен доступ иностранцев на рынок газовых турбин в России
Доступ иностранцев на рынок газовых турбин в России ограничили.
Обновлено вчера в 23:35
Авто
Новый седан Audi S6 получил официальные цены
Audi S6 2020 года стоит от 73 900 долларов в модификации Premium Plus, в то время как версия Prestige стоит свыше 77 800 долларов.
Обновлено вчера в 14:23
Политика
В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси
По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.
Обновлено вчера в 14:32
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено вчера в 11:41
Армия и оружие
Филиппины получили партию российских гранатометов РПГ-7В2
25 июля Вооруженные силы Филиппин получили партию гранатометов РПГ-7В2, приобретенных у России для замены устаревших американских безоткатных орудий М67, стоящих на её вооружении сейчас.
Обновлено вчера в 20:43
Армия и оружие
В ДНР заявили о подвозе Киевом боеприпасов к линии соприкосновения
"В настоящее время украинские силовики активно пополняют запас боеприпасов в своих подразделениях вблизи линии соприкосновения", - цитирует РИА Новости представителя Народной милиции.
Обновлено вчера в 16:03
Футбол
Фелиш: «Больше всего хочу сыграть против Азара»
Новобранец "Атлетико" Жоау Фелиш назвал игрока, против которого ему будет интереснее всего сыграть в Ла Лиге.
Обновлено вчера в 17:38