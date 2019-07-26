Армия и оружие

Иран испытал баллистическую ракетуLenta.ru вчера в 22:31

Иран провел успешные испытания баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента США. Источник телеканала сообщил, что речь идет о ракете «Шахаб-3».
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СМИ: Иран испытал баллистическую ракету

РИА Новостивчера в 22:00

СМИ сообщили об испытании Ираном баллистической ракеты средней дальности

РБКвчера в 21:27

Fox: Иран произвел запуск баллистической ракеты

ТАССвчера в 19:48

СМИ сообщили о пуске Ираном баллистической ракеты

RT на русскомвчера в 20:03

СМИ сообщили о запуске баллистической ракеты Ираном

Известиявчера в 19:58

Иран произвел запуск баллистической ракеты

РЕН ТВвчера в 19:54

Иран произвел запуск баллистической ракеты

Вести.Ruвчера в 20:54
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
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Власти США просят Турцию не вводить в строй российские С-400

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Вылетевший в Петербург самолёт вернулся в аэропорт Симферополя

Пассажирский самолёт, следовавший в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Симферополя из-за технической причины, она прошла в штатном режиме.
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Мередин Джойс предположила, что примерно через 4,5-5 миллиарда лет наше Солнце тоже исчерпает свои запасы водорода, так называемое «ядерное горючее», и начнет сжигать гелий.
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Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана решила продать дорогой внедорожник мужа.
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Любовь Соболь вынесли на диване из здания Мосгоризбиркома и задержали

Полицейские задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь у выхода из Мосгоризбиркома, после того как сотрудники группы быстрого реагирования на диване вынесли ее на улицу, сообщил "Дождь".
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В Подмосковье женщину убили на детской площадке

Обновлено вчера в 12:06
Политика

Помпео: США по-прежнему планируют выйти из ДРСМД 2 августа

США по-прежнему планируют выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено вчера в 21:43
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Экс-игрок «Спартака» Игорь Шалимов жёстко высказался о главном тренере

Главный тренер ФК «Спартак» Олег Конов дебил, заявил экс-игрок клуба Игорь Шалимов в Instagram.
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Общество

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Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
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Общество

Правительство одобрило доступ Генпрокуратуры к банковской тайне

Правительство РФ поддержало законопроект, который позволит прокурорам без санкции суда получать информацию о банковских счетах физических и юридических лиц, сообщает «Интерфакс».
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В ООН прокомментировали задержание Украиной российского танкера

Заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя задержание украинской стороной российского танкера в порту Измаил, заявил, что все стороны должны избегать действий, ведущих к эскалации.
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Налетчики похитили тонну золота при нападении на аэропорт в Бразилии

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Политика

Юнкер отказал Джонсону в пересмотре условий Brexit

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отказал новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в возобновлении переговоров об условиях выхода Соединенного королевства из ЕС, сообщает The Guardian со ссылкой на представителя европейского политика Мину Андрееву.
Обновлено вчера в 15:15
Политика

Конгресс США одобрил отсрочку для потолка госдолга

Законопроект о продлении на два года срока наступления потолка американского госдолга получил одобрение Конгресса США, передаёт C-Span.
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Усыновившая 118 детей женщина попала в тюрьму на 20 лет

Обновлено вчера в 09:49
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Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента

Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Появилось видео нападения на Порошенко

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В Сочи в 17.30 на автомобильной дороге А-147 обрушилась часть дорожного полотна.
Обновлено вчера в 11:05
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Ограничен доступ иностранцев на рынок газовых турбин в России

Доступ иностранцев на рынок газовых турбин в России ограничили.
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Новый седан Audi S6 получил официальные цены

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Политика

Кличко вновь не смог выговорить слово

Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
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Армия и оружие

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Армия и оружие

В ДНР заявили о подвозе Киевом боеприпасов к линии соприкосновения

"В настоящее время украинские силовики активно пополняют запас боеприпасов в своих подразделениях вблизи линии соприкосновения", - цитирует РИА Новости представителя Народной милиции.
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Фелиш: «Больше всего хочу сыграть против Азара»

Новобранец "Атлетико" Жоау Фелиш назвал игрока, против которого ему будет интереснее всего сыграть в Ла Лиге.
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