Армия и оружие
Россия и Иран расширят военное сотрудничествоГазета.Ru 17:16
Российская и иранская стороны заключили соглашение, согласно которому между странами будет царить взаимопонимание, а также государства расширят совместную работу по ряду вопросов. Об этом сообщает Mehr со ссылкой на командующего ВМС Ирана Хосейна Ханзади.
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с чего всё началось
«Это первый меморандум о взаимопонимании такого рода, его можно рассматривать как поворотный момент в отношениях Тегерана и Москвы в сфере обороны», — цитирует его Mehr News.RT на русском17:34
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 22:30, Вашингтон
Происшествия
Хакеры взломали базу данных финансового холдинга Capital One
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Заблокировать BlaBlaCar вновь хотят в России
Общероссийское объединение пассажиров предложило заблокировать сервис поиска попутчиков BlaBlaCar и обратилось в Госдуму с такой идеей.
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Футбол
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Наука
Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино
Ранее в журнале Science высказывались предположения, что выброс рутения может быть связан с процессом производства радиоактивного источника на базе церия-144 (период полураспада 285 дней) для итальянского нейтринного эксперимента «Борексино» (читайте об этом эксперименте в материале «Лаборатория под горой»).
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Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
Человечество к 29 июля исчерпало объем возобновляемых ресурсов, который планета может воспроизвести за год.
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Детей эвакуировали из лагеря в Приамурье из-за угрозы подтопления
Более сотни детей эвакуированы утром из лагеря «Мелиоратор» в Амурской области из-за угрозы паводка.
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Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова опубликовала фото со старшей дочерью Ариной
На актрисе надета жёлтая рубашка, на её наследнице - футболка такого же цвета.В комментариях поклонники отметили сходство матери и дочери.
Обновлено в 12:35
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
Обновлено в 07:44
Общество
ПФР рассказал, как не допустить ошибок в начислении пенсий
"В случае, если пенсионеру не удалось вовремя проинформировать Пенсионный фонд об обстоятельствах, влияющих на получение пенсии, и в результате возникла переплата средств, необходимо обратиться в клиентскую службу или управление ПФР и подать заявление о добровольном возмещении излишне полученных сумм пенсии", - отметили в пресс-службе.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей
Телеведущий и шоумен Иван Ургант в понедельник, 29 июля, поделился в сети фотографиями трех своих красавиц-дочерей.
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Общество
Иркутский паводок может убить экосистему Байкала
Обновлено в 19:03
Политика
WSJ: обвиняемый по делу о терактах 11 сентября готов дать показания против Эр-Рияда
Один из предполагаемых организаторов терактов 11 сентября 2001 года в США Халид Шейх Мохаммед выразил готовность выступить на стороне тех, кто обвиняет Саудовскую Аравию в причастности к этим терактам.
Обновлено в 20:36
Армия и оружие
ЛНР обвинила Украину в размещении запрещенного вооружения в Донбассе
"Используя договоренности о перемирии, Майстренко (командир 54 бригады силовиков Алексей Майстренко - ред.) продолжает скрытное размещение запрещенного вооружения вдоль линии соприкосновения, проведение мероприятий по оборудованию новых, дооборудованию и маскировке имеющихся позиций", - заявил начальник пресс-службы Народной милиции Луганской народной республики Яков Осадчий.
Обновлено в 08:31
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Политика
Украинский политолог сравнил внешний вид Москвы и Киева
Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "НАШ" поделился своими впечатлениями от поездки в Москву и сравнил российскую столицу с Киевом.
Обновлено в 21:16
Экономика
Сахалин планируется почти полностью газифицировать в ближайшие 4-5 лет – Новак
Сахалинские и федеральные власти намерены в ближайшие 4-5 лет совместными усилиями повысить уровень газификации островного региона до 100%, сообщил во вторник журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено в 21:47
Политика
Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
Обновлено в 22:15
Наука
Новый катализатор в промышленных масштабах превращает CO₂ и водород в метанол
Основой нового подхода является химический катализатор на основе оксида индия и небольшого количества палладия, который кроме побочного продукта — воды — генерирует чистый метанол.
Обновлено в 10:39
Политика
Эсэсовцев с почестями перезахоронили на Украине
Во Львовской области со всеми почестями перезахоронили эсэсовцев, бойцов самой кровавой дивизии "Галичина".
Обновлено в 10:18
Общество
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По данным «Би-би-си», 37-летний мужчина сдавал квартиру с помощью портала Airbnb.
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Общество
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За три дня до ответа от властей Москвы от своей доли в клубах Soho Family избавился фигурант расследования корреспондента «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе 19-летний Егор Мазараки — племянник первого замглавы ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки и сын Льва и Анастасии Мазараки, тесно связанных с московским рынком ритуальных услуг.
Обновлено в 10:12
Космос
Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс»
Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.
Обновлено в 15:52
Политика
Санкции против госдолга РФ попросили включить в оборонный бюджет США
Сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио обратились к руководству комитетов по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса с просьбой включить санкции в отношении суверенного долга РФ в проект оборонного бюджета.
Обновлено в 22:07