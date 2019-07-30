Армия и оружие

Россия и Иран расширят военное сотрудничествоГазета.Ru 17:16

Российская и иранская стороны заключили соглашение, согласно которому между странами будет царить взаимопонимание, а также государства расширят совместную работу по ряду вопросов. Об этом сообщает Mehr со ссылкой на командующего ВМС Ирана Хосейна Ханзади.
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с чего всё началось
«Это первый меморандум о взаимопонимании такого рода, его можно рассматривать как поворотный момент в отношениях Тегерана и Москвы в сфере обороны», — цитирует его Mehr News
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РЕН ТВ13:21

Иран и Россия подписали документ о расширении военного сотрудничества

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