с чего всё началось

Российская и иранская стороны заключили соглашение, согласно которому между странами будет царить взаимопонимание, а также государства расширят совместную работу по ряду вопросов. Об этом сообщает Mehr со ссылкой на командующего ВМС Ирана Хосейна Ханзади.

Происшествия Хакеры взломали базу данных финансового холдинга Capital One Около 100 миллионов заявок клиентов на кредитные карты американской банковской холдинговой компании Capital One Financial Corporation стали доступны хакерам в результате взлома базы данных компании.

Происшествия В Приморье силовики задержали начальника уголовного розыска Сотрудники ФСБ задержали 30 июля главу управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Заблокировать BlaBlaCar вновь хотят в России Общероссийское объединение пассажиров предложило заблокировать сервис поиска попутчиков BlaBlaCar и обратилось в Госдуму с такой идеей.

Политика Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.

Происшествия Дети в шутку накачали мальчика воздухом и погубили его Ранее в июле сообщалось, что в китайском городе Пекин мужчина в шутку угостил новорожденного внука алкоголем и погубил его.

Общество В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за паводка Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о введении в регионе из-за паводков режима чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Политика Покинувший Украину Порошенко отправился путешествовать по миру Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и двумя самолетами отправился из Украины в ОАЭ и Германию.

Наука Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино Ранее в журнале Science высказывались предположения, что выброс рутения может быть связан с процессом производства радиоактивного источника на базе церия-144 (период полураспада 285 дней) для итальянского нейтринного эксперимента «Борексино» (читайте об этом эксперименте в материале «Лаборатория под горой»).

Наука Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год Человечество к 29 июля исчерпало объем возобновляемых ресурсов, который планета может воспроизвести за год.

Общество Детей эвакуировали из лагеря в Приамурье из-за угрозы подтопления Более сотни детей эвакуированы утром из лагеря «Мелиоратор» в Амурской области из-за угрозы паводка.

Шоу-бизнес Чулпан Хаматова опубликовала фото со старшей дочерью Ариной На актрисе надета жёлтая рубашка, на её наследнице - футболка такого же цвета.В комментариях поклонники отметили сходство матери и дочери.

Армия и оружие В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.

Общество ПФР рассказал, как не допустить ошибок в начислении пенсий "В случае, если пенсионеру не удалось вовремя проинформировать Пенсионный фонд об обстоятельствах, влияющих на получение пенсии, и в результате возникла переплата средств, необходимо обратиться в клиентскую службу или управление ПФР и подать заявление о добровольном возмещении излишне полученных сумм пенсии", - отметили в пресс-службе.

Шоу-бизнес Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей Телеведущий и шоумен Иван Ургант в понедельник, 29 июля, поделился в сети фотографиями трех своих красавиц-дочерей.

Политика WSJ: обвиняемый по делу о терактах 11 сентября готов дать показания против Эр-Рияда Один из предполагаемых организаторов терактов 11 сентября 2001 года в США Халид Шейх Мохаммед выразил готовность выступить на стороне тех, кто обвиняет Саудовскую Аравию в причастности к этим терактам.

Армия и оружие ЛНР обвинила Украину в размещении запрещенного вооружения в Донбассе "Используя договоренности о перемирии, Майстренко (командир 54 бригады силовиков Алексей Майстренко - ред.) продолжает скрытное размещение запрещенного вооружения вдоль линии соприкосновения, проведение мероприятий по оборудованию новых, дооборудованию и маскировке имеющихся позиций", - заявил начальник пресс-службы Народной милиции Луганской народной республики Яков Осадчий.

Экономика Счетная палата готовит новую пенсионную реформу Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.

Политика Украинский политолог сравнил внешний вид Москвы и Киева Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "НАШ" поделился своими впечатлениями от поездки в Москву и сравнил российскую столицу с Киевом.

Экономика Сахалин планируется почти полностью газифицировать в ближайшие 4-5 лет – Новак Сахалинские и федеральные власти намерены в ближайшие 4-5 лет совместными усилиями повысить уровень газификации островного региона до 100%, сообщил во вторник журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Политика Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.

Наука Новый катализатор в промышленных масштабах превращает CO₂ и водород в метанол Основой нового подхода является химический катализатор на основе оксида индия и небольшого количества палладия, который кроме побочного продукта — воды — генерирует чистый метанол.

Политика Эсэсовцев с почестями перезахоронили на Украине Во Львовской области со всеми почестями перезахоронили эсэсовцев, бойцов самой кровавой дивизии "Галичина".

Общество Льготник сдал квартиру через Airbnb и лишился всего По данным «Би-би-си», 37-летний мужчина сдавал квартиру с помощью портала Airbnb.

Общество Власти признали незаконной постройку клуба Soho из расследования Голунова За три дня до ответа от властей Москвы от своей доли в клубах Soho Family избавился фигурант расследования корреспондента «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе 19-летний Егор Мазараки — племянник первого замглавы ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки и сын Льва и Анастасии Мазараки, тесно связанных с московским рынком ритуальных услуг.

Космос Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс» Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.