Армия и оружие
Иран и Россия договорились расширить военное сотрудничествоRT на русском 17:34
В Иране сообщили о подписании с Россией документа о расширении военного сотрудничества. Об этом заявил командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 17:51, Вашингтон
Происшествия
Бывшего замминистра энергетики Владимира Милова арестовали на 30 суток
Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток бывшего замминистра энергетики и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».
Обновлено в 15:35
Экономика
Российские компании показали существенный рост финансовых результатов
Российские компании в январе — мае 2019 года показали существенный рост финансовых результатов.
Обновлено в 09:11
Общество
Летний амфитеатр появится на месте фонтана у библиотеки РАН
Летний театр появится на месте бывшего фонтана у библиотеки Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, пострадавшей в 2015 году от пожара.
Обновлено в 00:41
Общество
Прощание с Кара-Мурзой пройдёт 31 июля в Сахаровском центре
Церемония прощания с журналистом, историком, телеведущим Владимиром Кара-Мурзой состоится 31 июля в Сахаровском центре.
Обновлено в 10:28
Наука
Новый двигатель позволит дронам летать несколько дней подряд
Используя новую конструкцию, теперь ученые планируют достигнуть эффективности в 50 процентов в ближайшее время, используя новые научные схемы.
Обновлено в 06:58
Космос
Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс»
Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.
Обновлено в 15:52
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Экономика
Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»
Сбербанк и «Яндекс» не могут прийти к согласию в вопросах управления «Яндекс.Маркетом» В связи с разногласиями партнеры обсуждают возможные изменения в структуре капитала предприятия, которые дадут одной из сторон преимущественный контроль.
Обновлено в 11:58
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Космос
Астрономы NASA открыли три экзопланеты
Космический телескоп TESS, запущенный в рамках исследовательской программы NASA, открыл сразу три экзопланеты.
Обновлено в 14:28
Кино
Райан Рейнольдс отметил пятилетие «слива» первого «Дэдпула»
Обновлено в 12:10
Политика
Борис Джонсон переезжает на Даунинг-стрит
Обновлено в 11:03
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Общество
Власти признали незаконной постройку клуба Soho из расследования Голунова
За три дня до ответа от властей Москвы от своей доли в клубах Soho Family избавился фигурант расследования корреспондента «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе 19-летний Егор Мазараки — племянник первого замглавы ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки и сын Льва и Анастасии Мазараки, тесно связанных с московским рынком ритуальных услуг.
Обновлено в 10:12
Политика
В Грузии проведут митинг за восстановление отношений с Россией
Организаторы митинга ожидают, что в нём поучаствуют до 30 тыс. человек.
Обновлено вчера в 06:22
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Россия начала серийное производство Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.
Обновлено в 09:21
Кино
Александр Петров бросил Ирину Старшенбаум ради звезды сериала про 90-е
Знакомство пары состоялось на съемках фильма "Стрельцов", где Петров исполнил роль звезды советского футбола Эдуарда Стрельцова, а Милославская сыграла его супругу Аллу.
Обновлено в 09:34
Политика
Трамп: Иран никогда не проигрывал в переговорах
По словам президента США Дональда Трампа, Иран «никогда не выигрывал войну», однако при этом иранцы «никогда не проигрывают переговоры».
Обновлено в 17:04
Общество
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла на 38,5 тыс. га
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась за сутки на 38,5 тыс. га и составила 986,045 тыс. га.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
Эксперт оценил модернизацию ВМФ России
Обновлено в 08:41
Политика
Трампа призвали ввести новые санкции против России
Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено в 15:16
Общество
Умерла самая умная в мире собака
Благодаря своим умениям бордер-колли прославилась во всем мире как самая умная собака.
Обновлено в 02:24
Экономика
Росстат зафиксировал рост уровня бедности
Росстат зафиксировал рост уровня бедности. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек.
Обновлено в 13:27
Политика
Команда Зеленского создаст телеканал на русском языке
Глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о планах команды президента Украины Владимира Зеленского по созданию русскоязычного телеканала.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова опубликовала фото со старшей дочерью Ариной
На актрисе надета жёлтая рубашка, на её наследнице - футболка такого же цвета.В комментариях поклонники отметили сходство матери и дочери.
Обновлено в 12:35