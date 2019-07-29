Армия и оружие

Иран и Россия договорились расширить военное сотрудничествоRT на русском 17:34

В Иране сообщили о подписании с Россией документа о расширении военного сотрудничества. Об этом заявил командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади.
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Иран и Россия договорились расширить военное сотрудничество

RT на русском17:34

Россия и Иран договорились расширить военное сотрудничество

Взгляд.ру14:11

Россия и Иран подписали соглашение о военном сотрудничестве

Телеканал 360°13:39

Россия и Иран подписали меморандум о расширении военного сотрудничества

РБК16:15

Россия и Иран подписали меморандум о расширении военного сотрудничества

News.ru13:23

Россия и Иран подписали меморандум о военном сотрудничестве

РЕН ТВ13:21

Иран и Россия подписали документ о расширении военного сотрудничества

ТАСС12:57
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Бывшего замминистра энергетики Владимира Милова арестовали на 30 суток

Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток бывшего замминистра энергетики и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».
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Российские компании в январе — мае 2019 года показали существенный рост финансовых результатов.
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Летний амфитеатр появится на месте фонтана у библиотеки РАН

Летний театр появится на месте бывшего фонтана у библиотеки Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, пострадавшей в 2015 году от пожара.
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Прощание с Кара-Мурзой пройдёт 31 июля в Сахаровском центре

Церемония прощания с журналистом, историком, телеведущим Владимиром Кара-Мурзой состоится 31 июля в Сахаровском центре.
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Новое оборудование поступило в Дзержинскую городскую больницу

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Наука

Новый двигатель позволит дронам летать несколько дней подряд

Используя новую конструкцию, теперь ученые планируют достигнуть эффективности в 50 процентов в ближайшее время, используя новые научные схемы.
Обновлено в 06:58
Космос

Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс»

Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.
Обновлено в 15:52
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Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

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Обновлено в 10:57
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Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

Обновлено вчера в 10:55
Экономика

Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»

Сбербанк и «Яндекс» не могут прийти к согласию в вопросах управления «Яндекс.Маркетом» В связи с разногласиями партнеры обсуждают возможные изменения в структуре капитала предприятия, которые дадут одной из сторон преимущественный контроль.
Обновлено в 11:58
Общество

Росконтроль назвал токсичную зубную пасту

Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие

Стало известно о гибели бойцов новой российской ЧВК в Сирии

Обновлено в 06:40
Космос

Астрономы NASA открыли три экзопланеты

Космический телескоп TESS, запущенный в рамках исследовательской программы NASA, открыл сразу три экзопланеты.
Обновлено в 14:28
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Райан Рейнольдс отметил пятилетие «слива» первого «Дэдпула»

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Борис Джонсон переезжает на Даунинг-стрит

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Политика

В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию

Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Общество

Власти признали незаконной постройку клуба Soho из расследования Голунова

За три дня до ответа от властей Москвы от своей доли в клубах Soho Family избавился фигурант расследования корреспондента «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе 19-летний Егор Мазараки — племянник первого замглавы ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки и сын Льва и Анастасии Мазараки, тесно связанных с московским рынком ритуальных услуг.
Обновлено в 10:12
Политика

В Грузии проведут митинг за восстановление отношений с Россией

Организаторы митинга ожидают, что в нём поучаствуют до 30 тыс. человек.
Обновлено вчера в 06:22
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Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Суд признал виновным в мошенничестве экс-замдиректора ФСИН Коршунова

Обновлено в 09:21
Армия и оружие

Россия начала серийное производство Су-57

Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.
Обновлено в 09:21
Кино

Александр Петров бросил Ирину Старшенбаум ради звезды сериала про 90-е

Знакомство пары состоялось на съемках фильма "Стрельцов", где Петров исполнил роль звезды советского футбола Эдуарда Стрельцова, а Милославская сыграла его супругу Аллу.
Обновлено в 09:34
Политика

Трамп: Иран никогда не проигрывал в переговорах

По словам президента США Дональда Трампа, Иран «никогда не выигрывал войну», однако при этом иранцы «никогда не проигрывают переговоры».
Обновлено в 17:04
Общество

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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась за сутки на 38,5 тыс. га и составила 986,045 тыс. га.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие

Эксперт оценил модернизацию ВМФ России

Обновлено в 08:41
Политика

Трампа призвали ввести новые санкции против России

Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
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Общество

Умерла самая умная в мире собака

Благодаря своим умениям бордер-колли прославилась во всем мире как самая умная собака.
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Экономика

Росстат зафиксировал рост уровня бедности

Росстат зафиксировал рост уровня бедности. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек.
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Политика

Команда Зеленского создаст телеканал на русском языке

Глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о планах команды президента Украины Владимира Зеленского по созданию русскоязычного телеканала.
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Чулпан Хаматова опубликовала фото со старшей дочерью Ариной

На актрисе надета жёлтая рубашка, на её наследнице - футболка такого же цвета.В комментариях поклонники отметили сходство матери и дочери.
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