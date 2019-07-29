Армия и оружие
Иран и РФ проведут совместные военные ученияРоссийская газета 14:52
До конца этого года российские и иранские военные проведут совместные учения, сообщил командующий ВМС Ирана адмирал Хосейн Ханзади.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 16:18, Вашингтон
Политика
Грузия назвала условия запуска международных рейсов из Абхазии
«Ни одна авиакомпания не сможет осуществлять международные воздушные перевозки в аэропорт Сухуми до тех пор, пока Грузия не примет решение об этом и грузинская сторона не будет осуществлять надзор за безопасностью полетов», – говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 10:25
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Выписанный из больницы Навальный не исключил, что его отравили
Оппозиционер Алексей Навальный, доставленного из спецприемника в больницу с признаками острой аллергической реакцией, не исключает возможности отравления.
Обновлено в 15:58
Политика
МЧС ответило на заявления о бессмысленности тушения лесных пожаров
Ранее в понедельник Александр Усс, губернатор Красноярского края, который МЧС относит к числу «наиболее горимых» регионов и где введен режим «Чрезвычайная ситуация в лесах», назвал лесные пожары в удаленных от населенных пунктах местах «обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно».
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
Иран и Россия подписали документ о расширении военного сотрудничества
Ранее Ханзади сообщил в интервью агентству IRNA, что Россия и Иран в ближайшем будущем могут провести совместные военно-морские учения в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 12:57
Футбол
Хавбек «Хаддерсфилда» перешел в «Борнмут»
Полузащитник Филип Биллинг сменил «Хаддерсфилд» на «Борнмут». Сообщается, что с 23-летним датчанином подписан долгосрочный контракт.
Обновлено в 14:54
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено в 14:24
Недвижимость
В России выросли объемы жилищного строительства
Обновлено в 12:24
Политика
Конгрессмены призвали Трампа ввести новые санкции против России
В конгрессе США призвали президента Дональда Трампа ввести против России новые экономические санкции в связи с инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 16:11
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Хоккей
Гусев заключил контракт с «Нью-Джерси» на $9 млн
В апреле этого года 2019 года Гусев подписал однолетний контракт новичка с «Вегасом», но не провел за него ни одного матча.
Обновлено в 16:09
Политика
В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы»
Ранее Тимошенко заявил о намерении властей Украины создать «всемирный русскоязычный телеканал» для «борьбы за умы украинцев» в Донбассе и Крыму и для борьбы «за умы россиян на территории России».
Обновлено в 13:02
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Наука
Таяние ледников Арктики эквивалентно выбросу триллиона тонн углекислого газа в атмосферу
Исследование: ледники тают быстрее, чем предполагали ученые «Мы проанализировали 40 климатических моделей по всему миру», — отметил сказал Марк Айзенман, профессор кафедры климата, атмосферы и физической океанографии университета.
Обновлено в 13:34
Футбол
«Вест Хэм» продлил контракт с защитником Масуаку
«Вест Хэм» на официальном сайте объявил о продлении контракта с 25-летним защитником Артуром Масуаку.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
В Афганистане погибли двое военнослужащих США
Обновлено в 14:15
Здоровье
Собянин: Почти 150 тысяч москвичей обследовались в летних поликлиниках
Чем еще хороши павильоны "Здоровая Москва", в интервью "Вечерней Москве" рассказал Сергей Собянин.
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы
Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено в 14:39
Экономика
Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»
Сбербанк и «Яндекс» не могут прийти к согласию в вопросах управления «Яндекс.Маркетом» В связи с разногласиями партнеры обсуждают возможные изменения в структуре капитала предприятия, которые дадут одной из сторон преимущественный контроль.
Обновлено в 11:58
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Происшествия
В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист
В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Более 50 человек погибли во время драки двух банд в бразильской тюрьме
Не менее 52 человек погибли во время бунта в понедельник в тюрьме города Альтамира в штате Пара на севере Бразилии, сообщает Associated Press.
Обновлено в 15:13
Здоровье
Ребенок с синдромом русалки родился в Индии
Обновлено в 02:54
Политика
Борис Джонсон направит на рекламу Brexit 100 млн фунтов
Обойдется такая рекламная кампания в 100 миллионов фунтов (свыше 120 миллионов долларов), пишут «Известия».
Обновлено в 15:56
Космос
Российский грузовой корабль «Прогресс» затоплен в Тихом океане
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-11», отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), затоплен в южной части Тихого океана.
Обновлено в 11:33
Политика
У Зеленского назвали способ возвращения Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.
Обновлено в 14:03