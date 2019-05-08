Иран частично прекращает выполнение ядерной сделкиКоммерсантъ 01:17

Ровно год назад США решили выйти из соглашения и больше его не соблюдать. Сегодня ничего не может быть хуже того, чтобы сам Иран вышел из соглашения.

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