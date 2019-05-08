Политика
Иран частично прекращает выполнение ядерной сделкиКоммерсантъ 01:17
Соглашение подразумевало, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД, назвав соглашение несправедливым и выдвинув Тегерану дополнительные требования для заключения новой сделки.
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Ровно год назад США решили выйти из соглашения и больше его не соблюдать. Сегодня ничего не может быть хуже того, чтобы сам Иран вышел из соглашения.
— Флоранс Парли, французский политикГазета.Ru 05:52
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