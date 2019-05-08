Политика

Иран частично отказался от ядерной сделкиLenta.ru 01:29

Иран проинформировал послов России, Великобритании, Франции, Германии и Китая о решении «прекратить выполнение ряда обязательств» в рамках соглашения о ядерной программе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственную телерадиокомпанию Исламской Республики IRIB.
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Иран начинает выход из ядерной сделки

Вести.Финанс03:10

Китай заявил о выполнении Ираном ядерной сделки

Коммерсантъ04:09

Глава МИД Ирана лично привез в Москву послание Путину от Роухани по ядерной сделке

ТАСС05:59

«Нет ничего хуже»: Франция о решении Ирана по «ядерной сделке»

Газета.Ru05:52

Иран приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке

РИА Новости01:47

В Госдуме оценили решение Ирана по СВПД

RT на русском04:08

Иран приостановит выполнение ряда обязательств по ядерному соглашению

Pravda.Ru01:59
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Происшествия

Рейс SSJ-100 отменили из-за заевшей педали

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Ростова-на-Дону в Москву, задержали по техническим причинам.
Обновлено в 05:23
Политика

Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу

Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Театры

Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
Обновлено в 04:51
Экономика

Чистая прибыль «Мосэнерго» в I квартале снизилась на 16%

Операционные расходы снизились на 3,1%, составив 54,437 млрд руб. Прибыль до налогообложения сократилась на 16,2% и составила 13,443 млрд руб. Показатель EBITDA в январе — марте снизился на 15,8%, составив 16,576 млрд руб. В состав "Мосэнерго" входит 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,8 ГВт и тепловой мощностью 43,1 тыс. Гкал / ч.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе

Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе О случившемся артист рассказал посредством Instagram.
Обновлено в 05:47
Политика

Коломойский: Тимошенко просила помочь ей на выборах

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко просила его помочь ей на выборах президента Украины.
Обновлено вчера в 19:37
Общество

Сотню домов в Италии выставили на продажу за один евро

Приобрести дом всего за один евро можно будет при одном условии – новый владелец обязуется отремонтировать его в течение года.
Обновлено в 04:52
Технологии

Хакеры похитили биткоины на сумму около $41 млн у криптобиржи Binance

Согласно заявлению, взломщики провели "крупномасштабное нарушение данных", в результате которого похитили 7 тыс. биткоинов, что, как отмечает интернет-портал TechCrunch, эквивалентно $41 млн.
Обновлено в 06:18
Политика

Путин может принять участие в акции «Бессмертный полк»

Вы знаете, что в предыдущие годы президент России принимал участие в этой акции на Красной площади, поэтому есть все основания полагать, что и в этом году он примет такое же решение, — цитирует его слова РИА Новости.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Мемориальная плита упала на девочку в российском селе

Бетонная плита с мемориального комплекса в одном из сел Курганской области упала и травмировала 10-летнюю девочку, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене

Обновлено в 04:21
Политика

В Раде нашли новую дату для инаугурации Зеленского

Депутат Верховной Рады Виталий Куприй зарегистрировал в парламенте постановление, которое предусматривает проведение инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 20 мая.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия

Следователи назвали ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьеве самолета

Обновлено вчера в 07:05
ЖКХ

Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ

Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие

На Донбассе уничтожен боевик «Айдара»

7 мая от полученного огнестрельного ранения скончался боевик неонацистского батальона «Айдар» 32-летний Сергей Дрогин.
Обновлено в 05:03
Космос

Что будет, если все вещество пояса астероидов соберется воедино

Обновлено в 01:16
Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Общество

Швейцарские архитекторы уличили власти Киева в плагиате

Швейцарские архитекторы из компании Leuppi&Schafroth Architekten утверждают, что власти Киева для строительстве моста между парками использовали их проект, за который им не заплатили.
Обновлено в 02:05
Политика

Украина усилила охрану границы из-за российских байкеров

Прежде всего речь идет о гражданах, которые могут попасть на Украину с российскими флагами, георгиевскими лентами и пророссийской символикой, лицах, выражающих недовольство украинским руководством.
Обновлено в 05:37
Общество

Жителя Ярославля привлекли за фото надписи, оскорбляющей власть

7 мая в Кировском отделе полиции Ярославля был составлен протокол на жителя города Кирилла Попутникова, который выложил в интернет фотографию хулиганской надписи на здании УМВД России по Ярославской области.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Два фигуранта дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск

Сегодня Самарский районный суд арестовал еще четверых фигурантов дела, среди них гендиректор "Нефтеперевалки" Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, глава "Петронефть Актив" Владимир Жоголев и замглавы "Магистрали" Сергей Баландин.
Обновлено вчера в 10:55
Общество

Россиян напугали сообщением о радиационной опасности

Жителей Тверской области по телевидению напугали сообщением о радиационной и химической опасности, пишет газета «Московский комсомолец».
Обновлено в 05:58
Общество

Сотрудникам исполкома Казани месяц придется обедать в школах

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил чиновникам исполкома города и депутатам в мае обедать в школьных столовых на 69 рублей.
Обновлено вчера в 01:33
Гаджеты

Google представила новые бюджетные смартфоны Pixel 3а и Pixel 3а XL

Вчера, 7 мая, Google представила новые бюджетные смартфоны Pixel 3а и Pixel 3а XL — одновременно с презентацией они поступили в продажу в 13 странах.
Обновлено в 05:05
Технологии

Стоимость доставки из интернет-магазинов может снизиться на 10%

Стоимость доставки из интернет-магазинов может снизиться на 5–10%.
Обновлено вчера в 23:10
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