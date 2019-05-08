Политика
Иран частично отказался от ядерной сделкиLenta.ru 01:29
Иран проинформировал послов России, Великобритании, Франции, Германии и Китая о решении «прекратить выполнение ряда обязательств» в рамках соглашения о ядерной программе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственную телерадиокомпанию Исламской Республики IRIB.
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Происшествия
Рейс SSJ-100 отменили из-за заевшей педали
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Ростова-на-Дону в Москву, задержали по техническим причинам.
Обновлено в 05:23
Политика
Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу
Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Театры
Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной
Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
Обновлено в 04:51
Экономика
Чистая прибыль «Мосэнерго» в I квартале снизилась на 16%
Операционные расходы снизились на 3,1%, составив 54,437 млрд руб. Прибыль до налогообложения сократилась на 16,2% и составила 13,443 млрд руб. Показатель EBITDA в январе — марте снизился на 15,8%, составив 16,576 млрд руб. В состав "Мосэнерго" входит 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,8 ГВт и тепловой мощностью 43,1 тыс. Гкал / ч.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе
Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе О случившемся артист рассказал посредством Instagram.
Обновлено в 05:47
Политика
Коломойский: Тимошенко просила помочь ей на выборах
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко просила его помочь ей на выборах президента Украины.
Обновлено вчера в 19:37
Общество
Сотню домов в Италии выставили на продажу за один евро
Приобрести дом всего за один евро можно будет при одном условии – новый владелец обязуется отремонтировать его в течение года.
Обновлено в 04:52
Технологии
Хакеры похитили биткоины на сумму около $41 млн у криптобиржи Binance
Согласно заявлению, взломщики провели "крупномасштабное нарушение данных", в результате которого похитили 7 тыс. биткоинов, что, как отмечает интернет-портал TechCrunch, эквивалентно $41 млн.
Обновлено в 06:18
Политика
Путин может принять участие в акции «Бессмертный полк»
Вы знаете, что в предыдущие годы президент России принимал участие в этой акции на Красной площади, поэтому есть все основания полагать, что и в этом году он примет такое же решение, — цитирует его слова РИА Новости.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Мемориальная плита упала на девочку в российском селе
Бетонная плита с мемориального комплекса в одном из сел Курганской области упала и травмировала 10-летнюю девочку, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене
Обновлено в 04:21
Политика
В Раде нашли новую дату для инаугурации Зеленского
Депутат Верховной Рады Виталий Куприй зарегистрировал в парламенте постановление, которое предусматривает проведение инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 20 мая.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия
Следователи назвали ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьеве самолета
Обновлено вчера в 07:05
ЖКХ
Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ
Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен боевик «Айдара»
7 мая от полученного огнестрельного ранения скончался боевик неонацистского батальона «Айдар» 32-летний Сергей Дрогин.
Обновлено в 05:03
Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Общество
Швейцарские архитекторы уличили власти Киева в плагиате
Швейцарские архитекторы из компании Leuppi&Schafroth Architekten утверждают, что власти Киева для строительстве моста между парками использовали их проект, за который им не заплатили.
Обновлено в 02:05
Политика
Украина усилила охрану границы из-за российских байкеров
Прежде всего речь идет о гражданах, которые могут попасть на Украину с российскими флагами, георгиевскими лентами и пророссийской символикой, лицах, выражающих недовольство украинским руководством.
Обновлено в 05:37
Общество
Жителя Ярославля привлекли за фото надписи, оскорбляющей власть
7 мая в Кировском отделе полиции Ярославля был составлен протокол на жителя города Кирилла Попутникова, который выложил в интернет фотографию хулиганской надписи на здании УМВД России по Ярославской области.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Два фигуранта дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Сегодня Самарский районный суд арестовал еще четверых фигурантов дела, среди них гендиректор "Нефтеперевалки" Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, глава "Петронефть Актив" Владимир Жоголев и замглавы "Магистрали" Сергей Баландин.
Обновлено вчера в 10:55
Общество
Россиян напугали сообщением о радиационной опасности
Жителей Тверской области по телевидению напугали сообщением о радиационной и химической опасности, пишет газета «Московский комсомолец».
Обновлено в 05:58
Общество
Сотрудникам исполкома Казани месяц придется обедать в школах
Мэр Казани Ильсур Метшин поручил чиновникам исполкома города и депутатам в мае обедать в школьных столовых на 69 рублей.
Обновлено вчера в 01:33
Гаджеты
Google представила новые бюджетные смартфоны Pixel 3а и Pixel 3а XL
Вчера, 7 мая, Google представила новые бюджетные смартфоны Pixel 3а и Pixel 3а XL — одновременно с презентацией они поступили в продажу в 13 странах.
Обновлено в 05:05
Технологии
Стоимость доставки из интернет-магазинов может снизиться на 10%
Стоимость доставки из интернет-магазинов может снизиться на 5–10%.
Обновлено вчера в 23:10