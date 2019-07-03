Недвижимость

Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца годаLenta.ru вчера в 03:51

Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет. Первоначальный взнос не потребуется, уточнил Козлов. Максимальная сумма кредита составит 4 миллиона рублей.
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Ипотека под 2% для жителей Дальнего Востока будет доступна в этом году

Известиявчера в 17:28

Жители Дальнего Востока смогут взять ипотеку под 2% уже в этом году

Телеканал 360°вчера в 11:12

Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года

Lenta.ruвчера в 03:51

Выдачу ипотеки под 2% годовых на Дальнем Востоке запустят до конца года

ТАССвчера в 04:14

Названы сроки запуска ипотеки под 2% на Дальнем Востоке

РБКвчера в 03:58

На Дальнем Востоке может появиться ипотека под 2% без первого взноса. ФАН-ТВ

ФАНвчера в 10:17

Выдачу ипотеки под 2% на Дальнем Востоке планируется начать до конца года

РИА Новостивчера в 03:24
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:07, Вашингтон
Политика

Шойгу назвал основную причину ЧП с глубоководным аппаратом ВМФ

«Установлена основная причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение», — цитирует главу Минобороны пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес

Пляжное фото Платона Собчак взбудоражило сеть

На фото маленький Платон изображен голышом во время отдыха на море.
Обновлено вчера в 21:11
Армия и оружие

Пентагон объяснил появление ржавой бронетехники в Вашингтоне

Обновлено в 01:52
Общество

Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий

По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Кино

Русалочку в новом фильме Disney сыграет чернокожая актриса

Американская актриса и певица Халле Бэйли сыграет Русалочку в новой экранизации компании Disney, сообщает Variety.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Восстановлена вероятная картина трагедии на глубоководной станции

Короткое замыкание в одном из распределительных щитов привело к пожару на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 01:16
Политика

Туск: Саммит ЕС согласовал кандидатов в руководство евроструктур

Лидеры ЕС согласовали на саммите в Брюсселе "пакет" кандидатур на ключевые посты в евроструктурах, включая нового главу ЕК, на должность которого выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, сообщил во вторник глава Евросовета Дональд Туск.
Обновлено 02 июля в 14:59
Общество

В Свердловской области появились лжеприставы

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, приставы не пишут должникам по электронной почте.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес

Хлебникова после обвинений в алкоголизме поедет в гастрольный тур

Добавим, что Марина Хлебникова получила широкую известность в девяностых годах.
Обновлено вчера в 22:36
Наука

Назван продукт, препятствующий развитию рака и диабета

Выяснилось, что употребление молочной продукции низкой жирности, в частности, йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 02:17
Общество

Московский урбанистический форум откроется в четверг

С четверга по 7 июля в столичном парке «Зарядье» проведут Московский урбанистический форум, в его рамках также впервые пройдет международный конгресс по проблемам городского здоровья.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Задержанный в КНДР австралийский студент освобожден

Австралийский студент, ранее пропавший без вести в Северной Корее, освобожден.
Обновлено в 01:49
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области

Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 07:52
Футбол

В «Динамо» избрали новый совет директоров

В состав совета директоров "Динамо" вошли Юрий Белкин, Дмитрий Гафин, Андрей Пучков, Дмитрий Пьянов, Юрий Соловьев и Сергей Степашин.
Обновлено вчера в 15:13
Общество

ВШЭ раскритиковала борьбу с мусором путем его сжигания

Специалисты Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что мусоросжигание нельзя рассматривать как решение проблемы с мусором в России, несмотря на противоположное мнение властей страны.
Обновлено в 01:19
Происшествия

Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море

Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
Обновлено вчера в 06:57
Политика

Википедия признала Крым частью России

Интернет-энциклопедия Википедия в одной из статей указала на карте Крым частью России, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия

Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом

Обновлено вчера в 15:37
Здоровье

Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено 02 июля в 14:23
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов

Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено вчера в 12:32
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Экономика

Банк УРАЛСИБ продолжил автокредитование по программам с господдержкой

Банк УРАЛСИБ продлевает прием заявок и выдачу кредитов по программам с государственной поддержкой автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Обновлено вчера в 23:41
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошли сбои

Обновлено вчера в 12:24
Авто

Как выросла средняя цена на новый автомобиль в России

Обновлено в 02:42
Происшествия

Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей

Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Политика

В Гибралтаре по подозрению в поставках нефти в Сирию задержали танкер

Власти Гибралтара задержали танкер Grace 1, команду которого заподозрили в поставках нефти в Сирию в обход санкций Евросоюза.
Обновлено в 02:44
Происшествия

В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров

Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Происшествия

Участники конфликта со стрельбой в тюменском ТЦ задержаны

Обновлено в 01:35
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