Недвижимость

Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца годаLenta.ru вчера в 03:51

Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет. Первоначальный взнос не потребуется, уточнил Козлов. Максимальная сумма кредита составит 4 миллиона рублей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ипотека под 2% для жителей Дальнего Востока будет доступна в этом году

Известиявчера в 17:28

Жители Дальнего Востока смогут взять ипотеку под 2% уже в этом году

Телеканал 360°вчера в 11:12

Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года

Lenta.ruвчера в 03:51

Выдачу ипотеки под 2% годовых на Дальнем Востоке запустят до конца года

ТАССвчера в 04:14

Названы сроки запуска ипотеки под 2% на Дальнем Востоке

РБКвчера в 03:58

На Дальнем Востоке может появиться ипотека под 2% без первого взноса. ФАН-ТВ

ФАНвчера в 10:17

Выдачу ипотеки под 2% на Дальнем Востоке планируется начать до конца года

РИА Новостивчера в 03:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:39, Вашингтон
Политика

Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате ВМФ

Основной причиной гибели моряков-подводников в глубоководном аппарате ВМФ стал пожар в аккумуляторном отсеке.
Обновлено в 03:08
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Армия и оружие

30 лет назад советский МиГ-23 сбежал без летчика в Европу

Обновлено в 02:31
Происшествия

Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей

Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Футбол

Фелиш обошел Роналду и стал самым дорогим португальцем в истории

Обновлено вчера в 14:51
Политика

В Кремле прокомментировали гибель моряков-подводников

2 июля агентство ТАСС сообщило о гибели 14 моряков-подводников из-за пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который находился в российских водах.
Обновлено вчера в 05:38
Общество

Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий

По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Политика

Путин назвал причину медленной реализации планов по развитию страны

Не все намеченные планы по развитию страны выполняются так быстро, как хотелось бы, заявил Владимир Путин в интервью газете Corriere della Sera в преддверии визита в Италию и Ватикан.
Обновлено в 00:20
Общество

Тюменская чиновница потеряла работу из-за участия в конкурсе Playboy

Обновлено в 00:25
Авто

Компания Opel представила обновленную Opel Astra

Компания Opel представила обновленную Opel Astra, прошедшую плановую модернизацию.
Обновлено в 01:30
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес

РЖД опровергли увольнение начальника Рижского вокзала из-за Пугачевой

Как сообщили в пресс-службе, данные об отстранении от должности начальника Рижского вокзала в Москве являются недостоверными.
Обновлено 02 июля в 09:39
Авто

Tesla Model 3 установил новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP

Ранее рекордсменом считался Citroen C5 Aircross с 82 процентами. Электрокар Tesla Model 3 прошел все стандартные краш-тесты Euro NCAP.
Обновлено вчера в 12:56
Футбол

Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу

Обновлено в 02:09
Происшествия

Восстановлена вероятная картина трагедии на глубоководной станции

Короткое замыкание в одном из распределительных щитов привело к пожару на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 01:16
Общество

Назван самый бодрящий растворимый кофе

Специалисты экспертного центра «Росконтроль» проверили растворимый гранулированный кофе, который можно встретить на прилавках российских магазинов.
Обновлено в 02:19
Общество

Для борьбы с пожарами в Красноярском крае вызовут искусственные осадки

Обновлено в 02:55
Происшествия

В США 12 человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады

Как сообщил прокурор округа Хадсон Эстер Суарес, пострадавшие доставлены в местные больницы после аварии грузовой машины в городе Юнион-Сити.
Обновлено в 00:40
Происшествия

В Тюмени задержали участников конфликта со стрельбой в ТЦ

Тюменские полицейские в кратчайшие сроки задержали участников инцидента в одном из торгово-развлекательных центров, где в среду произошла стрельба.
Обновлено в 01:19
Общество

Эксперты ВШЭ раскритиковали планы властей сжигать мусор в Подмосковье

Исследователи Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) раскритиковали планы российских властей построить в Подмосковье мусоросжигательные заводы для решения проблем с отходами, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия

В Донбассе загорелся заминированный лес

Обновлено в 01:47
Авто

Renault представил новое поколение Captur

Компания Renault представила кроссовер Renault Captur второго поколения.
Обновлено вчера в 02:53
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено вчера в 11:44
Наука

Назван препятствующий раку и диабету популярный напиток

Специалисты пришли к выводу, что умеренное употребление молока с низкой жирностью снижает риск метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 00:20
Общество

Права Маслякова на товарный знак КВН обжалованы в суде

ООО «Группа 7» подало иск в Суд по интеллектуальным правам с требованием аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМиК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:05
Наука

В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий

Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено 02 июля в 08:20
Политика

«Нафтогаз» готовится к перебоям с транзитом российского газа

На Украине готовятся к худшему. Киев ожидает трехмесячные перебои в транзите российского газа в начале следующего года.
Обновлено в 03:28
Происшествия

В Иркутской области подтопило еще пять поселков

Подтопленными в Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Панихида по погибшим морякам-подводникам пройдет сегодня в Кронштадте

Обновлено в 00:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное