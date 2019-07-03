Недвижимость
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца годаLenta.ru вчера в 03:51
Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет. Первоначальный взнос не потребуется, уточнил Козлов. Максимальная сумма кредита составит 4 миллиона рублей.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:39, Вашингтон
Политика
Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате ВМФ
Основной причиной гибели моряков-подводников в глубоководном аппарате ВМФ стал пожар в аккумуляторном отсеке.
Обновлено в 03:08
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей
Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Футбол
Фелиш обошел Роналду и стал самым дорогим португальцем в истории
Обновлено вчера в 14:51
Политика
В Кремле прокомментировали гибель моряков-подводников
2 июля агентство ТАСС сообщило о гибели 14 моряков-подводников из-за пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который находился в российских водах.
Обновлено вчера в 05:38
Общество
Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий
По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Политика
Путин назвал причину медленной реализации планов по развитию страны
Не все намеченные планы по развитию страны выполняются так быстро, как хотелось бы, заявил Владимир Путин в интервью газете Corriere della Sera в преддверии визита в Италию и Ватикан.
Обновлено в 00:20
Авто
Компания Opel представила обновленную Opel Astra
Компания Opel представила обновленную Opel Astra, прошедшую плановую модернизацию.
Обновлено в 01:30
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес
РЖД опровергли увольнение начальника Рижского вокзала из-за Пугачевой
Как сообщили в пресс-службе, данные об отстранении от должности начальника Рижского вокзала в Москве являются недостоверными.
Обновлено 02 июля в 09:39
Авто
Tesla Model 3 установил новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP
Ранее рекордсменом считался Citroen C5 Aircross с 82 процентами. Электрокар Tesla Model 3 прошел все стандартные краш-тесты Euro NCAP.
Обновлено вчера в 12:56
Футбол
Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу
Обновлено в 02:09
Происшествия
Восстановлена вероятная картина трагедии на глубоководной станции
Короткое замыкание в одном из распределительных щитов привело к пожару на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 01:16
Общество
Назван самый бодрящий растворимый кофе
Специалисты экспертного центра «Росконтроль» проверили растворимый гранулированный кофе, который можно встретить на прилавках российских магазинов.
Обновлено в 02:19
Происшествия
В США 12 человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады
Как сообщил прокурор округа Хадсон Эстер Суарес, пострадавшие доставлены в местные больницы после аварии грузовой машины в городе Юнион-Сити.
Обновлено в 00:40
Происшествия
В Тюмени задержали участников конфликта со стрельбой в ТЦ
Тюменские полицейские в кратчайшие сроки задержали участников инцидента в одном из торгово-развлекательных центров, где в среду произошла стрельба.
Обновлено в 01:19
Общество
Эксперты ВШЭ раскритиковали планы властей сжигать мусор в Подмосковье
Исследователи Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) раскритиковали планы российских властей построить в Подмосковье мусоросжигательные заводы для решения проблем с отходами, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
В Донбассе загорелся заминированный лес
Обновлено в 01:47
Авто
Renault представил новое поколение Captur
Компания Renault представила кроссовер Renault Captur второго поколения.
Обновлено вчера в 02:53
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено вчера в 11:44
Наука
Назван препятствующий раку и диабету популярный напиток
Специалисты пришли к выводу, что умеренное употребление молока с низкой жирностью снижает риск метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 00:20
Общество
Права Маслякова на товарный знак КВН обжалованы в суде
ООО «Группа 7» подало иск в Суд по интеллектуальным правам с требованием аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМиК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:05
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено 02 июля в 08:20
Политика
«Нафтогаз» готовится к перебоям с транзитом российского газа
На Украине готовятся к худшему. Киев ожидает трехмесячные перебои в транзите российского газа в начале следующего года.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Иркутской области подтопило еще пять поселков
Подтопленными в Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов.
Обновлено вчера в 22:58