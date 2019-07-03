Недвижимость
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца годаLenta.ru вчера в 03:51
Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет. Первоначальный взнос не потребуется, уточнил Козлов. Максимальная сумма кредита составит 4 миллиона рублей.
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