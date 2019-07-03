Недвижимость

Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца годаLenta.ru вчера в 03:51

Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет. Первоначальный взнос не потребуется, уточнил Козлов. Максимальная сумма кредита составит 4 миллиона рублей.
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Ипотека под 2% для жителей Дальнего Востока будет доступна в этом году

Известиявчера в 17:28

Жители Дальнего Востока смогут взять ипотеку под 2% уже в этом году

Телеканал 360°вчера в 11:12

Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года

Lenta.ruвчера в 03:51

Выдачу ипотеки под 2% годовых на Дальнем Востоке запустят до конца года

ТАССвчера в 04:14

Названы сроки запуска ипотеки под 2% на Дальнем Востоке

РБКвчера в 03:58

На Дальнем Востоке может появиться ипотека под 2% без первого взноса. ФАН-ТВ

ФАНвчера в 10:17

Выдачу ипотеки под 2% на Дальнем Востоке планируется начать до конца года

РИА Новостивчера в 03:24
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:10, Вашингтон
Происшествия

В Тюмени задержан подозреваемый в стрельбе в ТРЦ «Кристалл»

В Тюмени задержан подозреваемый в стрельбе в торговом центре «Кристалл».
Обновлено в 01:34
Происшествия

На Камчатке автобус сбил стоявших на остановке людей

В Петропавловске-Камчатском автобус выехал на тротуар и сбил людей на остановке, сообщили РИА Новости в областном управлении Госавтоинспекции.
Обновлено в 05:04
Общество

Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН

Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

Штукатурка упала на воспитанников детсада в Юргамыше

Штукатурка обрушилась на воспитанников детского сада в рабочем поселке Юргамыш Курганской области, сообщает региональный главк СК в четверг, 4 июля.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые вышла в свет после скандала

Певица в сопровождении водителя прибыла на перрон Рижского вокзала столицы.
Обновлено вчера в 21:47
Политика

Шойгу назвал причину аварии на глубоководном аппарате ВМФ

Обновлено в 03:02
Происшествия

В Кронштадте прошла панихида по погибшим на секретном аппарате морякам

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Шоу-бизнес

Ольге Бузовой объяснили, почему она никогда не выйдет замуж

Ольге посоветовали перестать выставлять напоказ «пятую точку», потому что, публикуя такие снимки, она может так никогда и не выйти замуж.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

Турция призвала Россию контролировать силы Асада в Идлибе

В Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.
Обновлено в 04:19
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии

Обновлено в 04:29
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Наука

В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Политика

Скворцова попросила вместо SSJ100 закупить Минздраву французский Falcon

Министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного Минздраву, французский самолет Falcon 7X.
Обновлено в 03:00
Общество

Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook

Роскомнадзор иронически прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Бизнесмен Армен Джуликян в суде рассказал о дружбе с подполковником ГУ МВД Елизаровым и о взятках для него

Сегодня в Октябрьском районном суде Саратова продолжилось рассмотрение уголовного дела о взятках, обвиняемым по которому выступает начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции, подполковник ГУ МВД Дмитрий Елизаров.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Убийца старейшего работника Мариинки найден мертвым в суде

Обновлено в 04:33
Общество

Атомный ПЭБ «Академик Ломоносов» официально передан «Росэнергоатому»

Обновлено в 03:45
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия

Обновлено вчера в 05:09
Футбол

Шамиль Газизов: «Смешно, когда уфимец на домашних матчах болеет за какой-то нахрен „Спартак“»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов раскритиковал местных болельщиков, которые болеют за столичные клубы на домашних матчах уфимской команды.
Обновлено в 04:05
Общество

В Башкирии обрушился знаменитый деревянный мост из фильма «Вечный зов»

В Белорецке на глазах очевидцев разрушился легендарный деревянный мост, известный всей России по популярному советскому многосерийному художественному фильму «Вечный зов».
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия

В Луганской области загорелся заминированный лес

Обновлено в 02:31
Технологии

Россиян переведут на электронные паспорта

Электронные удостоверения личности начнут выдавать уже в 2020 году, прекратить выпуск бумажных паспортов предполагается в 2023 году.
Обновлено в 03:12
Происшествия

Скотленд-Ярд подтвердил попытку самоубийства внука Назарбаева

Обновлено в 02:56
Происшествия

Иномарка врезалась в угол дома на Измайловском проспекте

Иномарка "БМВ" вылетела на тротуар и врезалась в здание.
Обновлено в 05:03
Политика

Путин назвал условия для диалога с Киевом

Российский лидер напомнил, что во время предвыборной кампании Зеленский обещал установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:45
Футбол

Сальваторе Боккетти согласовал контракт с «Вероной»

Сообщается, что 32-летний защитник столичного клуба может вернуться в Серию А. Итальянец договорился о личном соглашении с «Вероной», новичком турнира.
Обновлено в 03:31
Общество

Прозрачное бикини за 40 тысяч рублей возмутило соцсети

Пользователи социальных сетей раскритиковали необычный купальный костюм, созданный американским брендом Cult Gaia совместно с бразильским дизайнером Адрианой Дегреас.
Обновлено вчера в 16:38
Авто

Электрический гиперкар Lotus получил название Evija

Компания Lotus наконец официально представила название для своего совершенно нового гиперкара — Evija.
Обновлено вчера в 23:01
Общество

Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов

За последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек.
Обновлено в 03:54
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